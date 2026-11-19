Η αυλαία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έπεσε, αφήνοντας πίσω της έντεκα ημέρες γεμάτες κινηματογραφικές ιστορίες, συναντήσεις και στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια της μεγάλης οθόνης. Από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου, η Θεσσαλονίκη έζησε ξανά στον ρυθμό του σινεμά, με τη Fischer να δίνει το δικό της «παρών» στη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου, μέσα από τα καθιερωμένα Βραβεία Κοινού Fischer και μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Με μια σχέση που μετρά πολλά χρόνια, η Fischer συνέχισε να στηρίζει τον θεσμό, αναδεικνύοντας αυτό που κάνει κάθε κινηματογραφική εμπειρία μοναδική, τη διαφορετική ματιά και το προσωπικό συναίσθημα που αφήνει η ίδια ιστορία σε κάθε θεατή.

Στο επίκεντρο αυτής της σχέσης βρέθηκαν για ακόμη μία χρονιά τα Βραβεία Κοινού Fischer, δίνοντας στους ίδιους τους θεατές τον πρώτο λόγο. Μέσα από την ψηφοφορία τους, το κοινό ανέδειξε τις ταινίες που το συγκίνησαν, το προβλημάτισαν και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Τα Βραβεία Κοινού Fischer 2026 απονεμήθηκαν στις ταινίες:

Διεθνές Διαγωνιστικό: «Ο Νεοφερμένος», του Λούις Πάξτον

«Ο Νεοφερμένος», του Λούις Πάξτον Meet the Neighbors +: «Ξανασταυρώνεται», του Θοδωρή Παπαδουλάκη

«Ξανασταυρώνεται», του Θοδωρή Παπαδουλάκη Film Forward : «Το δέντρο του Ιούδα», του Χρήστου Χουλιάρα

«Το δέντρο του Ιούδα», του Χρήστου Χουλιάρα Επίσημο Πρόγραμμα: «Μαθαίνοντας να αναπνέεις κάτω από το νερό», της Ρεμπέκα Φόρτσουν

«Μαθαίνοντας να αναπνέεις κάτω από το νερό», της Ρεμπέκα Φόρτσουν Ελληνική Ταινία – «Μιχάλης Κακογιάννης»: «Apart», της Στελάνα Κληρή

Η φετινή παρουσία της Fischer, δεν περιορίστηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στις 12 Νοεμβρίου, η Αποθήκη Γ’ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης φιλοξένησε μια ξεχωριστή Candlelight συναυλία, που παρουσιάστηκε από τη Fever, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ανάμεσα στο φως χιλιάδων κεριών και στις ζωντανές μουσικές ερμηνείες, ο κινηματογράφος συνάντησε τη μουσική, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της τέχνης να μας φέρνει κοντά και να δημιουργεί αναμνήσεις.

Όπως ανέφερε και η Senior Brand Manager της FISCHER, Ιωάννα Τσάτσαρη, κατά την απονομή των Βραβείων Κοινού:

«Είμαστε δίπλα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό που μας κάνει να επιστρέφουμε δεν είναι μόνο η αγάπη για τον κινηματογράφο. Είναι όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Οι συζητήσεις μετά τις προβολές, οι άνθρωποι που συναντιούνται, οι στιγμές που μοιραζόμαστε και που, χωρίς να το καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα, γίνονται αναμνήσεις.»

Από τις ταινίες που ξεχώρισαν οι θεατές μέχρι τη βραδιά με τις μελωδίες και το φως των κεριών, η Fischer βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά δίπλα στις εμπειρίες που έκαναν το Φεστιβάλ ξεχωριστό. Διαφορετικές στιγμές, με τη δική τους ιστορία η καθεμία, που συνδέονται μέσα από όσα ζήσαμε και μοιραστήκαμε, με τη γνώριμη γεύση της Fischer να αποτελεί μέρος αυτής της διαδρομής.

Γιατί οι ταινίες μπορεί να τελειώνουν, αλλά όσα ζούμε γύρω από αυτές μένουν μαζί μας.

Taste the Experience of Cinema.

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