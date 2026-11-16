Νέα συνεργασία Nova και LG: Η νέα εφαρμογή Nova TV έρχεται στις τηλεοράσεις LG με λειτουργικό webOS

Μια νέα συνεργασία που διευρύνει τις επιλογές τηλεοπτικής ψυχαγωγίας των καταναλωτών εγκαινιάζουν η Nova και η LG, με τη νέα εφαρμογή Nova TV να υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα webOS των τηλεοράσεων LG. Η συνεργασία φέρνει ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο της Nova, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης απευθείας μέσα από την τηλεόρασή τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυναμική του webOS και τη συνεχή επένδυση της LG στην τεχνολογική εξέλιξη, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών.

Η συνεργασία συμπίπτει με το λανσάρισμα της νέας Nova TV, καθώς στις 15 Οκτωβρίου η ΕΟΝ έδωσε τη θέση της σε μια ανανεωμένη πλατφόρμα τηλεόρασης και ψυχαγωγίας, με νέο σχεδιασμό, ταχύτερη πλοήγηση και περισσότερες δυνατότητες. Η μετάβαση δεν αποτελεί απλώς αλλαγή ονομασίας, αλλά συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας θέασης, στο πλαίσιο της τρίτης γενιάς της cloud-based πλατφόρμας της United Group, του κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέλος του οποίου είναι η Nova.

Η νέα Nova TV διαθέτει ανανεωμένη χρωματική παλέτα και πλοήγηση, ενώ η Αρχική Σελίδα εμπλουτίζεται με εξατομικευμένες προτάσεις, δημοφιλή προγράμματα και προσεχείς αθλητικές μεταδόσεις. Ο νέος, οπτικοποιημένος Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG), σε συνδυασμό με τα Preview Videos, κάνει την αναζήτηση και την επιλογή περιεχομένου πιο εύκολη και άμεση.

Επιπλέον, τα Premium Profiles και τα νέα avatars προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες προσωποποίησης, ενώ το ανανεωμένο παιδικό προφίλ συνδυάζει πλούσιο On Demand περιεχόμενο και παιδικά κανάλια με πλήρεις δυνατότητες γονικού ελέγχου. Μέσω του Visitor Mode, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξερευνήσουν την πλατφόρμα και τους διαθέσιμους καταλόγους χωρίς να απαιτείται σύνδεση.1

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αθλητική εμπειρία με το Sports Mode, που συγκεντρώνει ζωντανά αποτελέσματα, συνθέσεις ομάδων, στατιστικά παικτών και βαθμολογίες κορυφαίων διοργανώσεων. Παράλληλα, οι λειτουργίες Catch-up 7 ημερών, Συνέχιση Θέασης και Υπενθυμίσεις εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία, επιτρέποντας στους συνδρομητές να παρακολουθούν προγράμματα που έχασαν, να συνεχίζουν από το σημείο που σταμάτησαν και να ενημερώνονται για τις αγαπημένες τους μεταδόσεις.

Η συνεργασία της LG με τη Nova διευρύνει τους τρόπους πρόσβασης των καταναλωτών στο περιεχόμενο και αξιοποιεί τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη, ευέλικτη και προσωποποιημένη εμπειρία θέασης και ψυχαγωγίας.

1 To διαθέσιμο υλικό μπορεί να αναπαραχθεί μόνο με σύνδεση σε λογαριασμό.