Thanksgiving πάνω από την πόλη και κάτω από τα αστέρια

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε μια από τις πιο αγαπημένες αμερικανικές παραδόσεις με ένα ξεχωριστό δείπνο Thanksgiving, δημιουργικά εμπνευσμένο από την αυθεντική γαστρονομική της κληρονομιά και επιμελημένο με την ιδιαίτερη υπογραφή του La Suite.

Ο Executive Chef Στέφανος Παπανικολάου έχει σχεδιάσει ένα εορταστικό μενού που τιμά τις κλασικές γεύσεις της ημέρας, με πρωταγωνιστή τη ζουμερή ψητή γαλοπούλα, παραδοσιακά συνοδευτικά και ένα απολαυστικό επιδόρπιο, συνδυάζοντας τη θαλπωρή της παράδοσης με τη σύγχρονη γαστρονομική προσέγγιση.

Για όσους επιθυμούν να κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή, το La Suite προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα ιδιωτικού δείπνου στα μαγευτικό Rooftop Domes. Ένας μοναδικός, ατμοσφαιρικός χώρος που εξασφαλίζει μια πιο προσωπική εμπειρία, με την φωτισμένη Αθήνα να απλώνεται κυριολεκτικά στα πόδια των επισκεπτών.

Προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στη βραδιά, το La Suite δημιουργεί ένα Gratitude Wall, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να καταγράψουν όσα τους κάνουν να αισθάνονται ευγνώμονες και να μοιραστούν τις δικές τους σκέψεις και μηνύματα εκτίμησης. Μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση που μας υπενθυμίζει την αξία των μικρών και μεγάλων ευλογιών της ζωής, μεταφέροντας το πνεύμα της θετικότητας και της ευγνωμοσύνης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών, το La Suite Lounge Rooftop σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ζεστασιά, ευγνωμοσύνη και γαστρονομικές απολαύσεις, με φόντο την εντυπωσιακή πανοραμική θέα της Αθήνας.

Thanksgiving Dinner 48€ ανά άτομο

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