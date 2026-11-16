Χριστούγεννα από τον Νοέμβριο για τους Έλληνες celebrities: Ποιοι στόλισαν ήδη το δέντρο τους

Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Νοεμβρίου, όμως αρκετοί Έλληνες celebrities έχουν ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Εντυπωσιακά δέντρα, λαμπερά στολίδια, οικογενειακές στιγμές και φωτογραφίες στο Instagram μάς δίνουν μια πρώτη γεύση από τη φετινή γιορτινή ατμόσφαιρα στα σπίτια τους.

Τα Χριστούγεννα φαίνεται πως έφτασαν νωρίτερα φέτος για αρκετά γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Παρουσιάστριες, ηθοποιοί, influencers και αθλητές αποφάσισαν να μη περιμένουν τον Δεκέμβριο και στόλισαν ήδη τα σπίτια τους, μοιράζοντας στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Από το εντυπωσιακό δέντρο της Ελένης Μενεγάκη μέχρι τον παραμυθένιο στολισμό της Ιωάννας Τούνη, οι πρώτες χριστουγεννιάτικες εικόνες έχουν αρχίσει να γεμίζουν τα social media. Και, όπως φαίνεται, το κόκκινο, τα λαμπάκια και οι παραδοσιακές γιορτινές λεπτομέρειες έχουν φέτος την τιμητική τους.

Ελένη Μενεγάκη: Με σκουφάκι Άγιου Βασίλη μπροστά στο δέντρο της

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Η Ελένη Μενεγάκη μπήκε και επίσημα σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το στολισμένο σαλόνι της, ποζάροντας μπροστά στο φωτισμένο δέντρο με κόκκινο σκουφάκι Άγιου Βασίλη. Με τη λεζάντα «Santa Baby», έδειξε τη γιορτινή και παιχνιδιάρικη διάθεσή της, ενώ μέσα από βίντεο παρουσίασε και μερικά από τα στολίδια που επέλεξε. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένα ιδιαίτερα προσωπικό στολίδι με φωτογραφία της κόρης της, Βαλέριας.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Κλασικός στολισμός με κόκκινες και χρυσές λεπτομέρειες

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εκμεταλλεύτηκε το Σαββατοκύριακο για να φέρει τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο σπίτι της. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στο στολισμένο δέντρο της. Για τη φετινή διακόσμηση επέλεξε ένα πλούσιο δέντρο, γεμάτο φωτάκια, μπάλες και στολίδια σε κόκκινες και χρυσές αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα συνδυάζει την κλασική χριστουγεννιάτικη αισθητική με τη ζεστασιά ενός οικογενειακού σπιτιού.

Ιωάννα Τούνη: Ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό στο σαλόνι της

Από τις πιο εντυπωσιακές φετινές διακοσμήσεις είναι εκείνη της Ιωάννας Τούνη. Η γνωστή influencer ξεκίνησε τον στολισμό από τις αρχές Νοεμβρίου, μεταμορφώνοντας το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Το πανύψηλο δέντρο της έχει κόκκινα κλαδιά, λευκές μπάλες και εντυπωσιακά στολίδια, ενώ η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το αποτέλεσμα. Μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, σχολιάζοντας πως το δέντρο μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι.

Ελένη Τσολάκη: Χριστουγεννιάτικος στολισμός και μελομακάρονα με την κόρη της

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Για την Ελένη Τσολάκη, ο φετινός στολισμός είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Η παρουσιάστρια στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τη μικρή της κόρη, ενώ οι δυο τους έφτιαξαν και τα πρώτα μελομακάρονα. Η ίδια μοιράστηκε τρυφερές οικογενειακές στιγμές στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Φέτος στολίσαμε μαζί!». Μια γιορτινή στιγμή που είχε περισσότερο να κάνει με τις αναμνήσεις και την οικογενειακή θαλπωρή παρά με την εντυπωσιακή διακόσμηση.

Βασιλική Μιλλούση και Λευτέρης Πετρούνιας: Ένας στολισμός που κράτησε τρεις ημέρες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasiliki Millousi (@vasilikimillousi)



Στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός αποδείχθηκε ολόκληρη διαδικασία. Η πρώην αθλήτρια δημοσίευσε βίντεο από την προετοιμασία, αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι ξεκίνησε να στολίζει τη Δευτέρα και ολοκλήρωσε την Τετάρτη. Παρά τον χρόνο που χρειάστηκε, το αποτέλεσμα την αποζημίωσε, όπως ανέφερε η ίδια.

Γιώργος Καράβας και Ραφαέλα Ψαρρού: Χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες για δύο



Ο Γιώργος Καράβας και η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού, ξεκίνησαν επίσης τις χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες. Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο δημοσίευσε βίντεο από το σπίτι τους, δείχνοντας τη Ραφαέλα να ασχολείται με τον στολισμό του δέντρου. Μάλιστα, συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη χιουμοριστική φράση «Προσοχή έργα», προσθέτοντας στη συνέχεια μια τρυφερή αναφορά στη σύζυγό του.

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς: Χριστούγεννα με αφορμή τα γενέθλια του γιου τους

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Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς υποδέχτηκαν από νωρίς τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, με μια ξεχωριστή οικογενειακή αφορμή. Στις 11 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του γιου τους, Δημήτρη, η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες από το γιορτινά στολισμένο σπίτι τους. Στο σαλόνι δεσπόζει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο με χρυσές μπάλες, κόκκινους φιόγκους και πολλά φωτάκια, ενώ διακοσμητικοί τάρανδοι ολοκληρώνουν το σκηνικό. Η Καίτη Γαρμπή εξήγησε πως τα γενέθλια του γιου της αποτέλεσαν την πιο όμορφη αφορμή για να γεμίσει το σπίτι με φίλους, αγάπη και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Δούκισσα Νομικού: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που κρατά ζωντανές τις παιδικές της αναμνήσεις

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Για τη Δούκισσα Νομικού, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Τον Νοέμβριο του 2025, το μοντέλο και παρουσιάστρια είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της φωτογραφία από το δέντρο που στόλιζε ως παιδί μαζί με τους γονείς της. Όπως είχε εξηγήσει, το συγκεκριμένο δέντρο τη συντροφεύει εδώ και 35 χρόνια και κάθε φορά που ανάβουν τα φωτάκια του ξυπνούν αγαπημένες αναμνήσεις. Μια όμορφη οικογενειακή παράδοση που δείχνει ότι η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι καινούργια για να είναι ξεχωριστή.