Αφράτες πουτίγκες λεμονιού με σπιτική κρέμα βανίλιας και γλυκό σιρόπι

Αν αγαπάς τα γλυκά με λεμόνι, αυτή η βρετανική συνταγή αξίζει μια θέση στο τραπέζι σου. Μικρές, αφράτες πουτίγκες με υπέροχο άρωμα λεμονιού, ζεστό σιρόπι και βελούδινη κρέμα βανίλιας δημιουργούν έναν συνδυασμό που δύσκολα μπορείς να αντισταθείς. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν ψήνονται στον φούρνο, αλλά μαγειρεύονται στον ατμό, κάτι που τις βοηθά να διατηρήσουν τη μαλακή και αφράτη υφή τους. Είναι ένα γλυκό που μπορείς να ετοιμάσεις για ένα κυριακάτικο τραπέζι ή για τις στιγμές που θέλεις κάτι λίγο πιο ξεχωριστό.

Προετοιμασία: 20–25 λεπτά

Μαγείρεμα: 25 λεπτά

Αναμονή: 5 λεπτά

Υλικά

Για τις πουτίγκες λεμονιού

90 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και λίγο επιπλέον για τις φόρμες

90 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

2 αυγά

2 λεμόνια, το ξύσμα και τον χυμό τους

115 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και λίγο επιπλέον για τις φόρμες

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 με 2 κουταλάκια του γλυκού γάλα

Για τη σπιτική κρέμα βανίλιας

600 ml πλήρες γάλα

1 λοβό βανίλιας, κομμένο κατά μήκος

3 κρόκους από μεγάλα αυγά

30 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

2 κουταλάκια του γλυκού κορν φλάουρ

Για το σιρόπι λεμονιού

8 κουταλιές της σούπας golden syrup, το χρυσαφένιο σιρόπι ζάχαρης

Ξύσμα από ½ λεμόνι

Φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού, ανάλογα με τη γεύση που προτιμάμε

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τις πουτίγκες

Βουτυρώνουμε ελαφρώς μικρές πυρίμαχες φόρμες κατάλληλες για μαγείρεμα στον ατμό και τις πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι, απομακρύνοντας την περίσσεια. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το μαλακωμένο βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αποκτήσουμε ένα ανοιχτόχρωμο, αφράτο μείγμα. Σπάμε τα αυγά σε ένα μικρό μπολ και τα χτυπάμε ελαφρά με πιρούνι. Τα προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα βουτύρου και ζάχαρης, συνεχίζοντας το χτύπημα. Ρίχνουμε το ξύσμα λεμονιού και στη συνέχεια κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα μέχρι να ενσωματωθούν. Προσθέτουμε 2½ κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και 1 με 2 κουταλάκια γάλα. Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Μοιράζουμε το μείγμα ομοιόμορφα στις προετοιμασμένες φόρμες, αφήνοντας λίγο χώρο για να φουσκώσουν οι πουτίγκες. Καλύπτουμε κάθε φόρμα με ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί και από πάνω με ένα μεγαλύτερο κομμάτι αλουμινόχαρτο. Διπλώνουμε καλά τις άκρες και στερεώνουμε με σπάγκο κουζίνας, ώστε να μην εισχωρήσει νερό. Γεμίζουμε μέχρι τη μέση με βραστό νερό μια κατσαρόλα κατάλληλη για μαγείρεμα στον ατμό. Τοποθετούμε τις φόρμες στη σχάρα, πάνω από το νερό, και σκεπάζουμε με καπάκι. Μαγειρεύουμε σε ήπιο ατμό για περίπου 25 λεπτά, μέχρι οι πουτίγκες να φουσκώσουν και να ψηθούν στο εσωτερικό τους.

Φτιάχνουμε την κρέμα βανίλιας

Ρίχνουμε το γάλα σε μια κατσαρόλα. Ανοίγουμε τον λοβό βανίλιας κατά μήκος, αφαιρούμε τα σποράκια του και τα προσθέτουμε στο γάλα μαζί με τον λοβό. Ζεσταίνουμε το γάλα σε μέτρια φωτιά μέχρι να πλησιάσει στο σημείο βρασμού, χωρίς να το αφήσουμε να κοχλάσει. Παράλληλα, σε ένα μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ, μέχρι να αποκτήσουμε ένα ανοιχτόχρωμο, ελαφρώς πηχτό μείγμα. Αφαιρούμε τον λοβό βανίλιας από το ζεστό γάλα και το προσθέτουμε σιγά σιγά στο μείγμα των αυγών, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα. Περνάμε το μείγμα από λεπτό σουρωτήρι και το επιστρέφουμε σε μια καθαρή κατσαρόλα. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας διαρκώς, μέχρι η κρέμα να πήξει αρκετά ώστε να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού. Για ασφαλή κατανάλωση, ιδιαίτερα στην εγκυμοσύνη, χρησιμοποιούμε θερμόμετρο και φροντίζουμε η κρέμα να φτάσει τους 74°C.

Ετοιμάζουμε το σιρόπι λεμονιού

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζουμε το golden syrup, το ξύσμα από μισό λεμόνι και λίγο φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού. Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε λίγο ακόμη χυμό λεμονιού αν θέλουμε πιο έντονη, δροσερή γεύση.

Σερβίρουμε

Βγάζουμε προσεκτικά τις πουτίγκες από τον ατμό και τις αφήνουμε να σταθούν για περίπου 5 λεπτά. Τις ξεφορμάρουμε σε ατομικά πιάτα, περιχύνουμε με το ζεστό σιρόπι λεμονιού και προσθέτουμε δίπλα λίγη από τη σπιτική κρέμα βανίλιας.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Το σημαντικότερο είναι να μην παραχτυπήσουμε το μείγμα αφού προσθέσουμε το αλεύρι. Έτσι, οι πουτίγκες θα διατηρήσουν την απαλή και αφράτη υφή τους.

Επίσης, κατά το μαγείρεμα στον ατμό, προσέχουμε το νερό να μη φτάνει στον πάτο των φορμών. Θέλουμε οι πουτίγκες να μαγειρεύονται από τον ατμό και όχι μέσα στο νερό.

Όσο για το σιρόπι, το golden syrup έχει χαρακτηριστική καραμελένια γεύση και παχύρρευστη υφή. Μπορείς να το αναζητήσεις σε καταστήματα με εισαγόμενα τρόφιμα ή σε μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Το γλυκό είναι στα καλύτερά του όταν το σερβίρουμε ζεστό, με το αρωματικό σιρόπι να κυλά πάνω στην πουτίγκα και την κρέμα βανίλιας να συμπληρώνει την κάθε μπουκιά.

Καλή απόλαυση!