Μπορεί να είσαι ερωτευμένη, να αγαπάς τον σύντροφό σου και να περνάτε όμορφα μαζί, αλλά κάποιες στιγμές να αισθάνεσαι ότι έχετε απομακρυνθεί. Ίσως οι συζητήσεις σας να περιορίζονται στις καθημερινές υποχρεώσεις ή να έχει χαθεί εκείνη η αίσθηση ότι καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αγάπη έχει τελειώσει. Μπορεί απλώς να χρειάζεστε περισσότερη ουσιαστική επαφή.

Όταν μιλάμε για οικειότητα σε μια σχέση, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στο συναίσθημα και τη σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι με τους οποίους δύο άνθρωποι έρχονται κοντά. Η συναισθηματική, η σωματική, η νοητική, η βιωματική και η πνευματική οικειότητα αποτελούν διαφορετικές πλευρές της συντροφικότητας. Και όσο περισσότερο χώρο τους δίνουμε στην καθημερινότητά μας, τόσο περισσότερες ευκαιρίες δημιουργούμε για να διατηρούμε τη σύνδεσή μας.

Συναισθηματική οικειότητα: Να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου

Ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία μιας σχέσης είναι να γνωρίζεις ότι μπορείς να μοιραστείς όσα σε απασχολούν χωρίς να φοβάσαι την αντίδραση του άλλου. Να μιλήσεις για μια ανασφάλεια, να παραδεχτείς ότι κάτι σε στενοχώρησε ή να εκφράσεις έναν φόβο χωρίς να αισθανθείς ότι πρέπει να απολογηθείς.

Η συναισθηματική οικειότητα βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την αποδοχή και την κατανόηση. Δεν σημαίνει ότι ο σύντροφός σου θα συμφωνεί πάντα μαζί σου ή ότι θα έχει λύση για κάθε σου πρόβλημα. Σημαίνει όμως ότι θα μπορεί να σε ακούσει πραγματικά. Και φυσικά, το ίδιο χρειάζεται να κάνεις κι εσύ για εκείνον.

Νοητική οικειότητα: Όταν έχετε ακόμη πράγματα να συζητήσετε

Θυμάσαι τις πρώτες συζητήσεις μιας σχέσης, όταν θέλατε να μάθετε τα πάντα ο ένας για τον άλλον; Τι σας αρέσει, τι ονειρεύεστε, πώς βλέπετε τον κόσμο; Αυτή η περιέργεια δεν χρειάζεται να εξαφανιστεί με τα χρόνια.

Η νοητική οικειότητα αφορά την επικοινωνία πέρα από τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, μια διαφορετική άποψη ή ακόμη και μια διαφωνία μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά, αρκεί να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.

Δεν χρειάζεται να έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα ή να συμφωνείτε σε όλα. Αρκεί να εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για όσα σκέφτεται ο άνθρωπος που έχετε δίπλα σας.

Σωματική οικειότητα: Η τρυφερότητα δεν περιορίζεται στο σεξ

Μια αγκαλιά στον καναπέ, ένα φιλί πριν φύγετε για τη δουλειά ή το να κρατιέστε από το χέρι στη βόλτα είναι μικρές κινήσεις που συχνά θεωρούμε δεδομένες. Κι όμως, αποτελούν σημαντικούς τρόπους έκφρασης της αγάπης και της τρυφερότητας.

Η σωματική οικειότητα δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με τη σεξουαλική ζωή. Περιλαμβάνει κάθε μορφή σωματικής επαφής που επιθυμούν και οι δύο σύντροφοι και τους κάνει να αισθάνονται όμορφα.

Αντίστοιχα, η σεξουαλική σύνδεση χρειάζεται ειλικρινή επικοινωνία. Να μπορείτε να μιλάτε για τις επιθυμίες σας, για όσα σας ευχαριστούν αλλά και για όσα δεν θέλετε. Χωρίς πίεση, χωρίς συγκρίσεις και χωρίς την αίσθηση ότι πρέπει διαρκώς να ανταποκρίνεστε σε συγκεκριμένες προσδοκίες.

Βιωματική οικειότητα: Οι κοινές στιγμές που σας ενώνουν

Με τον καιρό, πολλές σχέσεις μπαίνουν σε μια προβλέψιμη καθημερινότητα. Δουλειά, υποχρεώσεις, ψώνια, σπίτι και ξανά από την αρχή. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, τα ζευγάρια μπορεί να ξεχάσουν να κάνουν πράγματα απλώς επειδή τα ευχαριστιούνται.

Η βιωματική οικειότητα αφορά ακριβώς αυτές τις κοινές εμπειρίες. Ένα ταξίδι, μια βόλτα σε μια άγνωστη γειτονιά, ένα καινούργιο χόμπι ή ένα βράδυ που αποφασίζετε να μαγειρέψετε μαζί.

Δεν χρειάζεται να οργανώνετε συνεχώς κάτι ξεχωριστό. Ακόμη και οι πιο απλές δραστηριότητες μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία όταν τις μοιράζεστε. Το σημαντικό είναι να δημιουργείτε νέες αναμνήσεις και να μη λειτουργείτε μόνο ως δύο άνθρωποι που μοιράζονται ένα σπίτι και τις υποχρεώσεις του.

Πνευματική οικειότητα: Να μοιράζεστε όσα έχουν πραγματική αξία

Η πνευματική σύνδεση έχει να κάνει με τις βαθύτερες αξίες, τις πεποιθήσεις και όλα εκείνα που δίνουν νόημα στη ζωή μας. Για κάποιους ανθρώπους συνδέεται με τη θρησκεία, ενώ για άλλους με τη φιλοσοφία, την τέχνη, τη φύση ή την προσωπική εξέλιξη.

Σε μια σχέση, αυτή η μορφή οικειότητας αναπτύσσεται όταν οι σύντροφοι μπορούν να συζητούν για όσα θεωρούν σημαντικά και να σέβονται ο ένας την κοσμοθεωρία του άλλου.

Δεν είναι απαραίτητο να πιστεύετε ακριβώς στα ίδια πράγματα. Εκείνο που μετράει είναι να μπορείτε να κατανοείτε τις αξίες που καθορίζουν τις επιλογές και τη στάση ζωής του συντρόφου σας.

Η αγάπη χρειάζεται και καθημερινή φροντίδα

Καμία σχέση δεν είναι τέλεια και κανένα ζευγάρι δεν μπορεί να διατηρεί όλες τις μορφές οικειότητας στον ίδιο βαθμό. Υπάρχουν περίοδοι που η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική, η ερωτική επιθυμία μειώνεται ή οι κοινές δραστηριότητες περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Αυτό που έχει σημασία είναι να αναγνωρίζετε πότε αρχίζετε να απομακρύνεστε και να μη θεωρείτε ότι η κατάσταση θα αλλάξει από μόνη της.

Μερικές φορές, μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αποτελέσει την αρχή. Αντί να πεις «ποτέ δεν με καταλαβαίνεις», μπορείς να εξηγήσεις τι ακριβώς σου λείπει. Ίσως χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο μαζί του, περισσότερη τρυφερότητα ή απλώς την ευκαιρία να μιλήσετε χωρίς περισπασμούς.

Γιατί μια σχέση δεν διατηρείται ζωντανή μόνο επειδή δύο άνθρωποι αγαπιούνται. Χρειάζεται να συνεχίζουν να γνωρίζονται, να ενδιαφέρονται και να επιλέγουν ο ένας τον άλλον, ακόμη κι όταν ο αρχικός ενθουσιασμός έχει δώσει τη θέση του στην καθημερινότητα.