Από τη Δευτέρα 23 έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, το Mediterranean Cosmos, ο κορυφαίος προορισμός αγορών και ψυχαγωγίας στη Βόρεια Ελλάδα, υποδέχεται το Back to Black Friday, με μοναδικές προσφορές σε αγαπημένα brands και ακόμη περισσότερες αφορμές για αγορές σε μόδα, ομορφιά, τεχνολογία, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη!

Είτε θέλετε να ανανεώσετε τη γκαρνταρόμπα σας, να ανακαλύψετε νέα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης, να αποκτήσετε την τεχνολογική συσκευή που έχετε στη λίστα σας ή να βρείτε ιδέες για το σπίτι και δώρα για τους αγαπημένους σας ενόψει των γιορτών, η Black Friday προσφέρει πολλές ευκαιρίες για έξυπνο shopping.

Στο Mediterranean Cosmos, οι αγορές συνδυάζονται με όλα όσα κάνουν μια επίσκεψη ξεχωριστή, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία με επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας. Το ανανεωμένο Food Court, με τη νέα αισθητική και τους αναβαθμισμένους χώρους εξυπηρέτησης, περιμένει τους επισκέπτες με αγαπημένες γεύσεις, αποτελώντας ιδανική στάση για έναν καφέ ανάμεσα στις αγορές ή ένα γεύμα με φίλους και οικογένεια.

Η Back to Black Friday διάθεση συνεχίζεται και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τα καταστήματα του Mediterranean Cosmos να παραμένουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, δίνοντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για shopping ανακαλύψεις.

Back to Black Friday στο Mediterranean Cosmos!

Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό!

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: www.mediterraneancosmos.gr