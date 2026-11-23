Αυτή την Τετάρτη 25/11 από τις 20:00 θα προβληθούν διαδοχικά οι ταινίες «A Thousand Acres», «Promising Young Woman», «Sorry, Baby»



Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Η Nova TV στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών («International Day for the Elimination of Violence against Women» (25/11) θα προσφέρει στους σινεφίλ ένα αφιέρωμα στο Novacinema2 από τις 20:00 μέχρι αργά τα μεσάνυχτα με back to back τις ταινίες «A Thousand Acres​», «Promising Young Woman» και «Sorry, Baby».

Στη δραματική ταινία «A Thousand Acres» («Τα χίλια εκτάρια», 1997, διάρκειας 105’) με τους Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, Colin Firth και σκηνοθεσία της Jocelyn Moorhouse, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν την ιστορία τριών αδελφών και του αυταρχικού πατέρα τους. Όταν ο τελευταίος αποφασίζει να μοιράσει την πλούσια περιουσία του στις τρεις κόρες του, τα γεγονότα που ακολουθούν απειλούν την ενότητα της οικογένειας, αφού καλά κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος αρχίζουν να αποκαλύπτονται.

Στο βραβευμένο με Oscar Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου «Promising Young Woman» («Υποσχόμενη νέα γυναίκα», 2020, διάρκειας 120’) με τους Carey Mulligan, Bo Burnham, Clancy Brown και σκηνοθεσία της Emerald Fennell, η Κάσι ήταν μία υποσχόμενη νέα γυναίκα, μέχρι που ένα φρικτό γεγονός άλλαξε το μέλλον της. Τίποτα στη ζωή της δεν είναι όπως δείχνει.

Στη δραματική κομεντί «Sorry, Baby» (2025, διάρκειας 129’) με τους Eva Victor, Naomi Ackie, John Carroll Lynch και σκηνοθεσία της Eva Victor, μια καθηγήτρια προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της μετά από ένα τραυματικό γεγονός, έχοντας στο πλευρό της τη στενότερη φίλη της. Καθώς τα χρόνια περνούν, απρόσμενες συναντήσεις τη βοηθούν να προχωρήσει.

Απόλαυσε το αφιέρωμα στo Novacinema2, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.