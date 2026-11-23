Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, το κατάστημα του AOS στην Προξένου Κορομηλά 58 άνοιξε τις πόρτες του για το AOS THE SOCIAL AFFAIR, φέρνοντας κοντά φίλους του brand, εκπροσώπους των media, fashion insiders και μέλη της δημιουργικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

Με αφετηρία τη σχεδιαστική φιλοσοφία του AOS, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια συνάντηση αφιερωμένη στο προσωπικό στιλ, την επικοινωνία και τη δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, σε έναν χώρο που αποτυπώνει τη χαρακτηριστική αισθητική του brand.

Η συλλογή AW26 κινείται στις αρχές του σύγχρονου μινιμαλισμού και της διαχρονικής κομψότητας: καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες, ασύμμετρα κοψίματα, ντραπέ λεπτομέρειες, δομημένοι ώμοι και επιμήκεις σιλουέτες, σε μια κοινή σχεδιαστική γλώσσα για την ανδρική και τη γυναικεία ένδυση. Μάλλινα μείγματα, gabardine, jacquard και voile συνθέτουν μια παλέτα από μαύρο, γκρι, εκρού και καφέ, με πινελιές μπορντό.

Τη δική του ξεχωριστή πινελιά έδωσε το Window No.56, το γειτονικό wine concept, με ένα σερβίρισμα εμπνευσμένο από τις buchette del vino, τα ιστορικά wine windows της Φλωρεντίας. Ένα μικρό παράθυρο και ένα κουδούνι αποτέλεσαν το ευρηματικό σκηνικό για να απολαύσουν οι καλεσμένοι έναν εκλεκτό αφρώδη οίνο, ευγενική προσφορά του Οινοποιείου ΖΗΝ ΗΔΕΩΣ. Την εμπειρία συμπλήρωσαν τα still και sparkling νερά μ. Artisan Water και σνακ αποξηραμένων φρούτων.

Ως χειρονομία φιλοξενίας, το AOS προσέφερε στους καλεσμένους ένα χειροποίητο δερμάτινο bag charm, ένα μικρό keepsake που συνομιλεί με τη λιτή αισθητική και τον διαχρονικό χαρακτήρα του brand.

Στην Προξένου Κορομηλά 58, το AOS συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική του παρουσία στον fashion & lifestyle χάρτη της Θεσσαλονίκης, ως ένας χώρος ανακάλυψης, έκφρασης και συνάντησης.

AOS – Absence of Sonance.

Aosconcept.com

Το brand διατίθεται online στο www.aosconcept.com και στον φυσικό χώρο AOS, Ιφικράτους 20 στο Παγκράτι. και Προξένου Κορομηλά 58 στη Θεσσαλονίκη.

Website. https://aosconcept.com/

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