Ο Πειραιάς μπαίνει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και φέτος έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται να γεμίσει την πόλη με μουσική, φως και γιορτινή διάθεση. Από τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη μεγάλη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου μέχρι τη «Κόκκινη Νύχτα», το Χριστουγεννιάτικο Χωριό και τις ξεχωριστές δράσεις για παιδιά, μικροί και μεγάλοι θα έχουν πολλές αφορμές για να βγουν, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν τις γιορτές. Και το καλύτερο; Οι εκδηλώσεις δεν περιορίζονται στο κέντρο, αλλά απλώνονται στις γειτονιές του Πειραιά, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Δες αναλυτικά τι έχει προγραμματιστεί για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, με ημερομηνίες, ώρες και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για να μη χάσεις τίποτα!

Από τη φωταγώγηση του Πύργου Πειραιά και τη μεγάλη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου μέχρι την «Κόκκινη Νύχτα», τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Αγάπης με τον APON, το Santa Night Run, το Πολικό Εξπρές και το χριστουγεννιάτικο τραμ, ο Δεκέμβριος αναμένεται γεμάτος εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

Στην πλατεία Κοραή, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, το Εργαστήρι των Ξωτικών και οι συναντήσεις με τον Άγιο Βασίλη θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τις οικογένειες, ενώ το Δημοτικό Θέατρο και η Δημοτική Πινακοθήκη θα φιλοξενήσουν παραστάσεις, συναυλίες και δημιουργικές δραστηριότητες.

Το Pireas Piraeus συγκεντρώνει το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ημερομηνίες, τις ώρες, τις τοποθεσίες και τις πληροφορίες συμμετοχής, σύμφωνα με το επίσημο έντυπο του Δήμου Πειραιά και τις νεότερες ανακοινώσεις.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου – Φωταγώγηση του Πύργου Πειραιά

18:00 | Πύργος Πειραιά

Η εορταστική περίοδος ξεκινά την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στις 18:00, με τη φωταγώγηση του Πύργου Πειραιά.

Το εμβληματικό κτίριο, που δεσπόζει στο μεγάλο λιμάνι, θα φωτιστεί με ένα εντυπωσιακό εορταστικό θέαμα, γεμάτο λάμψη και ζεστά χρώματα, μεταμορφώνοντας τον νυχτερινό ορίζοντα της πόλης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Piraeus Tower Α.Ε. και τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά – Destination Piraeus.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου – Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και μεγάλη συναυλία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Έναρξη γιορτής: 20:00 | Φωταγώγηση: 21:00 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δήμου Πειραιά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, με τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου και συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Δήμου, η γιορτή θα ξεκινήσει στις 20:00 και η φωταγώγηση θα πραγματοποιηθεί στις 21:00, αντί της αρχικά ανακοινωμένης ώρας.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει με μουσική, χριστουγεννιάτικα δρώμενα, εκπλήξεις και το «Light It Up Party» με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη.

Στις 21:00, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης θα δώσει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Αμέσως μετά, η αγαπημένη ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου θα ανέβει στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία με γνωστές επιτυχίες της.

Τη βραδιά θα παρουσιάσει η Σίσσυ Χρηστίδου, ενώ τη γιορτινή ατμόσφαιρα θα συμπληρώσει η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Το φυσικό έλατο, ύψους άνω των 14 μέτρων, προέρχεται από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και θα στολιστεί με περισσότερα από 150.000 λαμπιόνια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου – Συναυλία Εθνικού Ωδείου και Ειδικών Σχολείων

11:00 | Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Μαθητές του Εθνικού Ωδείου Πειραιά και των Ειδικών Σχολείων του Δήμου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη συναυλία.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικα μουσικά έργα και έχει ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Πειραιά.

Η συναυλία έχει διάρκεια περίπου δύο ωρών.

Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου – «Ρεμπέτικο για Παιδιά»

12:00 και 14:00 | Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Ρεμπέτικο για Παιδιά – Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη μουσική» προσκαλεί τους μικρούς θεατές να ανακαλύψουν την ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Με μια φανταστική μηχανή του χρόνου, δύο αφηγήτριες ταξιδεύουν τα παιδιά από την Τετράδα του Πειραιά στη Σμύρνη, στα Καφέ Αμάν και στη Νέα Υόρκη, επιστρέφοντας στο σήμερα.

Τραγούδια, αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι συνθέτουν μια παράσταση διάρκειας 60 λεπτών.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου – Γιορτές στη γειτονιά των Μανιάτικων

11:00–14:00 | Πλατεία Μετρό Μανιάτικα

Οι «Γιορτές στις Γειτονιές» ξεκινούν από την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, με χριστουγεννιάτικη δράση στην πλατεία του σταθμού Μετρό Μανιάτικα.

Παιχνίδι, μουσική και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια μεταφέρουν το εορταστικό κλίμα στις συνοικίες.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου – Φωταγώγηση του παραδοσιακού ιστιοφόρου «Αφροδίτη»

19:30 | Πασαλιμάνι

Η ναυτική παράδοση του Πειραιά αποκτά ξεχωριστή θέση στις φετινές εκδηλώσεις.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά διοργανώνει τη φωταγώγηση του παραδοσιακού ιστιοφόρου «Αφροδίτη» στο Πασαλιμάνι, αναβιώνοντας το αγαπημένο ελληνικό έθιμο του στολισμένου καραβιού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών, και θα πλαισιωθεί από χριστουγεννιάτικες μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Πειραιά.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν η Μαρίνα Ζέας – D-Marin και η Vernicos Tugs & Yachting.

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικες θεατρικές παραστάσεις

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ξεκινά το πρόγραμμα των κυριακάτικων παιδικών παραστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου.

Στην Κεντρική Σκηνή παρουσιάζεται «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες», βασισμένος στο κλασικό έργο του Ιουλίου Βερν, στις 11:00 και στις 14:00.

Στη Σκηνή Ωμέγα παρουσιάζεται στις 11:00 η διαδραστική πειρατική περιπέτεια «Τα παιδιά που θέλουν να σώσουν τους θησαυρούς τους».

Οι παραστάσεις επαναλαμβάνονται τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, ενώ για τον «Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες» έχει προγραμματιστεί επιπλέον παράσταση στις 25 Δεκεμβρίου, στις 11:00.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: www.dithepi.gr.

Τρίτη 8 και Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικο Bazaar Ειδικών Σχολείων

09:00–13:00 | Πρόπυλο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Οι μαθητές των έξι Ειδικών Σχολείων της πόλης, με τη στήριξη εκπαιδευτικών και οικογενειών, παρουσιάζουν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, κάρτες και δώρα.

Στο Bazaar συμμετέχουν το 1ο και 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Αυτισμό, τα δύο ΕΕΕΕΚ και το ΕΝΕΕΓΥΛ Πειραιά.

Πρόκειται για μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα των μαθητών και το μήνυμα της συμπερίληψης.

10–17 Δεκεμβρίου – Τα Δέντρα της Ελπίδας

Ιδρύματα και νοσοκομεία του Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά στολίζει χριστουγεννιάτικα δέντρα σε νοσοκομεία και ιδρύματα της πόλης, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας σε ασθενείς, παιδιά, ηλικιωμένους και εργαζομένους.

Οι δράσεις πλαισιώνονται από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

10 Δεκεμβρίου, 13:00–14:00: Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.

15 Δεκεμβρίου, 12:15–13:15: Γηροκομείο Πειραιά.

17 Δεκεμβρίου, 10:30–11:30: Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά.

17 Δεκεμβρίου, 11:30–12:30: Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά».

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στην πλατεία Κανάρη

11:00–14:00 | Πλατεία Κανάρη

Οι Γιορτές στις Γειτονιές συνεχίζονται στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα, με εορταστικές δραστηριότητες στην πλατεία Κανάρη.

Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027: Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πλατεία Κοραή

Η πλατεία Κοραή μεταμορφώνεται σε έναν χριστουγεννιάτικο προορισμό με ξύλινα σπιτάκια, φωτεινά μονοπάτια, παιχνίδια, καρουζέλ και χριστουγεννιάτικο τρενάκι.

Ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά υποδέχονται μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας έναν από τους βασικούς χώρους οικογενειακής ψυχαγωγίας της εορταστικής περιόδου.

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00–22:00.

Σάββατο και Κυριακή: 10:00–22:00.

Από 23 Δεκεμβρίου: καθημερινά 10:00–22:00.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου: 10:00–20:00.

Πρωτοχρονιά, 1 Ιανουαρίου 2027: 12:00–22:00.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Χωριού δεν προσδιορίζεται στο επίσημο έντυπο.

12–31 Δεκεμβρίου – Το Εργαστήρι των Ξωτικών

Πλατεία Κοραή

Το Εργαστήρι των Ξωτικών προσκαλεί τα παιδιά σε δημιουργικές δραστηριότητες, κατασκευές, παιχνίδια, παραμύθια και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

12/12, 10:00–14:00: Διακόσμηση γιορτινών μπισκότων.

12/12, 17:00–21:00: Γράμμα και ζωγραφιά για τον Άγιο Βασίλη.

13/12, 10:00–14:00: Δημιουργία ευχετήριων καρτών.

13/12, 17:00–21:00: Μουσικά όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

18/12, 17:00–21:00: Κατασκευή κόκκινου σκούφου του Άγιου Βασίλη και μάσκας ξωτικού.

19/12, 10:00–14:00: Χιονόμπαλα σε βαζάκι.

19/12, 17:00–21:00: Χριστουγεννιάτικα στεφάνια.

20/12, 10:00–14:00: Γιορτινά φαναράκια.

20/12, 17:00–21:00: Κυνήγι θησαυρού των ξωτικών.

24/12, 17:00–21:00: Κατασκευή και στολισμός τριγώνου για τα κάλαντα.

26/12, 17:00–21:00: Κατασκευή χριστουγεννιάτικου λιονταριού του Πειραιά.

27/12, 17:00–21:00: Δημιουργία χριστουγεννιάτικης καρτ-ποστάλ με θέμα τον Πειραιά.

31/12, 17:00–20:00: Κατασκευή γουριών για το 2027.

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα

11:00–14:00 | Πεζόδρομος Λεωφόρου Ειρήνης και Σμολένσκυ

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μεταφέρεται στη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, με μουσική, παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στην πλατεία Κανάρη

11:00–14:00 | Πλατεία Κανάρη

Η πλατεία Κανάρη φιλοξενεί δεύτερη εορταστική δράση, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής ακόμη μία ευκαιρία συμμετοχής στις χριστουγεννιάτικες γιορτές.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου – Χορεύοντας τα Χριστούγεννα

19:00 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Οι μαθητές της Finix Dance Academy παρουσιάζουν ένα χριστουγεννιάτικο χορευτικό θέαμα γεμάτο ρυθμό, ζωντάνια και γιορτινή ενέργεια.

13–23 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Η Δημοτική Πινακοθήκη φιλοξενεί μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια για παιδιά και παρουσιάσεις βιβλίων.

Αναλυτικά:

Κυριακή 13/12, 18:00–20:00: Χριστουγεννιάτικη συναυλία κιθάρας με τον Βασίλειο Παπαβασιλείου.

Δευτέρα 14/12, 18:00: Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Οδός Ψυχάρη» της Σοφιάννας Παϊδούση.

Τρίτη 15/12, 10:00–12:00: Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι κατασκευών για παιδιά.

Παρασκευή 18/12, 18:00–22:00: Χριστουγεννιάτικη συναυλία και παράσταση από το Ωδείο «ΕΝΤΕΧΝΟΝ».

Τρίτη 22/12, 18:00–19:30: «Μελωδικά Χριστούγεννα» από τη Μουσική Σχολή «Καλλιτεχνήματα».

Τετάρτη 23/12, 18:00–20:00: Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Μουσικής Σχολής «Μελωδία & Τέχνη».

Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Δεκεμβρίου – Γιορτές Βρεφονηπιακών Σταθμών

10:00–12:15 | Πολιτιστικό Κέντρο – Θέατρο Κ. Κωσταράκος

Οι μικρότεροι Πειραιώτες συμμετέχουν στις χριστουγεννιάτικες γιορτές των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου συμμετέχουν ο 5ος σταθμός στις 10:00, ο 9ος στις 11:00, ο 10ος στις 11:30 και ο 1ος στις 12:15.

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου συμμετέχουν ο 2ος σταθμός στις 10:00, ο 25ος στις 10:45 και ο 19ος στις 11:45.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, χορό και χριστουγεννιάτικες παρουσιάσεις των παιδιών.

14–22 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα με τα «Μεγάλα Παιδιά» του Πειραιά

Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης Δήμου Πειραιά

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας υποδέχονται τις γιορτές με μουσική, τραγούδια και όμορφες εκπλήξεις στα δώδεκα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης.

Οι γιορτές πραγματοποιούνται από τις 14 έως τις 22 Δεκεμβρίου, με επισκέψεις σε κέντρα όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – «Αν όλα τα παιδιά της γης άρχιζαν το τραγούδι…»

18:00 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Μαθητές από σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ενώνουν τις φωνές τους και τραγουδούν για την αγάπη, την παγκόσμια ειρήνη και την αλληλεγγύη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών, μεταφέροντας ένα μήνυμα ενότητας ενόψει των Χριστουγέννων.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου – Κόκκινη Νύχτα 2026: Όλη η πόλη μια γιορτή

17:00–23:00 | Εμπορικό Κέντρο Πειραιά

Η «Κόκκινη Νύχτα» επιστρέφει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, μετατρέποντας την εμπορική αγορά σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 23:00, με ειδικές προσφορές, εκπτώσεις και δωροεπιταγές.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά θα γεμίσει τους δρόμους με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενώ η μασκότ του Ολυμπιακού θα μοιράζει δώρα και θα φωτογραφίζεται με τα παιδιά.

Ο Πύργος Πειραιά θα φωτιστεί στα κόκκινα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

17:00–21:00: Χριστουγεννιάτικους χαρακτήρες, με τον Μπισκοτένιο και δύο Μολυβένιους Στρατιώτες να περιπλανιούνται στους εμπορικούς δρόμους.

17:00–21:00: Μουσικές γωνιές με DJs σε κεντρικά σημεία της αγοράς.

17:00–18:00: Ξυλοπόδαρους στην πλατεία Κοραή.

18:00–19:00: Ξυλοπόδαρους στον χώρο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο.

18:00–18:30: Παράσταση μπαλέτου με αποσπάσματα από τη «Λίμνη των Κύκνων» και τον «Καρυοθραύστη», στην πλατεία Κοραή.

18:30–19:00: Παράσταση μαγείας στην πλατεία Κοραή.

19:00: Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Αγάπης με τον APON, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Πειραιά και τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου – Βόλτα με το Πολικό Εξπρές

18:00–21:00 | Εμπορικό Κέντρο Πειραιά

Το στολισμένο Πολικό Εξπρές θα διασχίσει τους δρόμους της πόλης, μεταφέροντας μικρούς και μεγάλους σε μια παραμυθένια χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Τρία σκανταλιάρικα ξωτικά θα χαρίζουν στα παιδιά το χρυσό εισιτήριο, ενώ ο εισπράκτορας θα δίνει το σύνθημα της αναχώρησης.

Η διαδρομή περιλαμβάνει τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στάση στο Πασαλιμάνι, τη Βασιλέως Γεωργίου, στάση στο Δημοτικό Θέατρο, την Ηρώων Πολυτεχνείου, στάση στην Τερψιθέα και επιστροφή μέσω της 2ας Μεραρχίας στο Πασαλιμάνι.

Στην τελευταία στάση, τα παιδιά θα παραδίδουν το εισιτήριό τους και θα απολαμβάνουν ζεστή σοκολάτα.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά και ο Δήμος Πειραιά.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στη Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδη

18:00–22:00 | Κουντουριώτου 173

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη φορά τα γιορτινά της και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη συνάντηση.

Δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια και εκπλήξεις συνθέτουν το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Αγάπης με τον APON

19:00 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη βραδιά μουσικής, προσφοράς και αλληλεγγύης, με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή καλλιτέχνη APON.

Μαζί του θα συμμετάσχει η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας.

Η συναυλία στηρίζει το φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ οι θεατές καλούνται να προσφέρουν ένα «Δέμα Αγάπης», με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Η συγκέντρωση των δεμάτων θα ξεκινήσει στις 17:00 έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Δέματα θα παραλαμβάνονται και τις προηγούμενες ημέρες στο Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, στην πλατεία Αγίας Τριάδος.

Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.

Πληροφορίες: Πειραϊκή Εκκλησία 210 4118602 και 210 4118640, Βιβλιοπωλείο Ιεράς Μητροπόλεως 210 4122625.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου – Γιορτές στη γειτονιά της Αγίας Σοφίας

11:00–14:00 | Πεζόδρομος Παλαμηδίου

Η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα φιλοξενεί μια ακόμη εορταστική δράση, με μουσική και ψυχαγωγία για την οικογένεια.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου – Santa Night Run

17:00 | Εκκίνηση: Δημαρχείο Πειραιά, πλατεία Κοραή

Μικροί και μεγάλοι φορούν τις στολές του Άγιου Βασίλη και συμμετέχουν σε έναν ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο αγώνα δρόμου.

Η διαδρομή περιλαμβάνει τον πεζόδρομο της Δραγάτση, την Ηρώων Πολυτεχνείου, τον πεζόδρομο της Σωτήρος Διός, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και τη Βασιλέως Γεωργίου Α΄.

Ο τερματισμός θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, όπως και η στολή του Άγιου Βασίλη, η οποία θα παρέχεται από τον Δήμο.

Η παραλαβή των στολών θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα από τις 15:00, στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δημαρχείου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να προσφέρουν ένα μικρό δώρο ή παιχνίδι για τα παιδιά των ιδρυμάτων της πόλης.

Πληροφορίες: 697 251 6503, ώρες 10:00–14:00.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα με τους τετράποδους φίλους μας

10:00–18:00 | Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

Με τίτλο «Santa Paws is Coming to Town», ο Πειραιάς διοργανώνει μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στα κατοικίδια.

Τα παιδιά θα δημιουργούν στολίδια σε σχήμα πατούσας, θα διακοσμούν γιορτινά μαντίλια για τους σκύλους τους και θα γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη εκ μέρους των τετράποδων φίλων τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει face painting, παιχνίδια, λιχουδιές, δώρα και χριστουγεννιάτικο φωτογραφικό χώρο με τον Άγιο Βασίλη.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα σε Κάθε Βήμα

11:00 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Η Σχολή Χορού Deborah Thompson διοργανώνει μια χριστουγεννιάτικη χορευτική εκδήλωση γεμάτη κίνηση, λάμψη και γιορτινή διάθεση.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου – Harley-Davidson Toy Run

Περισσότεροι από 150 μοτοσυκλετιστές αναμένεται να διασχίσουν τους δρόμους του Πειραιά, συμμετέχοντας σε μια συμβολική διαδρομή προσφοράς.

Σκοπός της δράσης είναι η συγκέντρωση καινούριων παιχνιδιών για παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Hells Angels MC Port City, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στο Πάρκο Γεννηματά

11:00–14:00 | Πάρκο Γεννηματά

Η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Γιορτές στις Γειτονιές» με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου – Το «Magic Bus» έρχεται στον Πειραιά

10:00–15:00 και 17:00–20:00

Το ειδικά διαμορφωμένο «Magic Bus» θα υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους σε μια δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την υγεία.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και παραμύθια, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη σημασία της πρόληψης, ενώ θα πραγματοποιείται και δωρεάν μέτρηση γλυκόζης αίματος.

Η δράση διοργανώνεται από το «Με Οδηγό το Διαβήτη» και τον Δήμο Πειραιά.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου – Το Τραμ των Χριστουγέννων ταξιδεύει στον Πειραιά

18:00 | Πειραιάς

Το στολισμένο τραμ περνά και φέτος από την πόλη, μεταφέροντας όχι μόνο τη χαρά των ημερών αλλά και δώρα για τα παιδιά.

Η χριστουγεννιάτικη δράση πραγματοποιείται από τη ΣΤΑΣΥ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά – Destination Piraeus.

Το ακριβές σημείο συνάντησης δεν αναφέρεται στο δημοσιευμένο πρόγραμμα.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου – Christmas in Motion

19:00 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Οι μαθητές της Angel Dancesport Academy παρουσιάζουν χορογραφίες γεμάτες ζωντάνια, δημιουργικότητα και χριστουγεννιάτικη διάθεση, σε μια υπαίθρια γιορτινή σκηνή.

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου – «Μια Πόλη – Μια Μελωδία»

20:00 | Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Σπουδαστές του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά – Δημοτικού Ωδείου Πειραιά και η Μικτή Χορωδία Πειραιά, στην πρώτη της εμφάνιση, παρουσιάζουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες και παραδόσεις από διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Η μουσική εκδήλωση διαρκεί περίπου 90 λεπτά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στην πλατεία Νεράιδας

11:00–14:00 | Πλατεία Νεράιδας

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μεταφέρεται στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, με μουσική και ψυχαγωγικές δράσεις.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου – Νύχτα των Κεριών

19:00 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Εκατοντάδες κεριά και χριστουγεννιάτικες μελωδίες θα δημιουργήσουν ένα κατανυκτικό σκηνικό, γεμάτο ζεστασιά, γαλήνη και συγκίνηση.

Η «Νύχτα των Κεριών» αποτελεί μια από τις πιο ατμοσφαιρικές εκδηλώσεις του προγράμματος.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στην πλατεία Καρπάθου

11:00–14:00 | Πλατεία Καρπάθου

Η Α΄ Δημοτική Κοινότητα υποδέχεται την παραμονή των Χριστουγέννων με μια εορταστική δράση για μικρούς και μεγάλους.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου – Κάλαντα Χριστουγέννων

10:30 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Παιδικές χορωδίες και πολιτιστικοί σύλλογοι παρουσιάζουν παραδοσιακά κάλαντα και έθιμα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικά δρώμενα και δημιουργικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά.

26–30 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στη Μεγάλη Οθόνη

18:00 καθημερινά | Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

Πέντε χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές βραδιές περιμένουν μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, απέναντι από το φωταγωγημένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Οι μικροί θεατές θα μπορούν να απολαύσουν αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες, τυλιγμένοι σε ζεστές κουβέρτες που θα τους προσφέρονται μαζί με ζεστή σοκολάτα.

Το πρόγραμμα προβολών:

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου – Super Santa: Ο Άγιος Βασίλης, πιστεύοντας ότι έχει γίνει υπερήρωας, προσπαθεί μαζί με τη μικρή Μπίλι και το ξωτικό Λίο να σώσει τα Χριστούγεννα.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου – Το Πολικό Εξπρές: Ένα αγόρι ταξιδεύει με ένα μαγικό τρένο προς τον Βόρειο Πόλο, ανακαλύπτοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου – Grinch: Ο πράσινος Γκριντς επιχειρεί να κλέψει τα Χριστούγεννα από τους κατοίκους της Χούβιλ.

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου – Οι Φύλακες του Χιονιού: Η μικρή Γκέρντα ταξιδεύει στον παγωμένο Βορρά για να ελευθερώσει τον φίλο της, τον Κάι.

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου – Ο Καρυοθραύστης και η Μαγική Φλογέρα: Μια μουσική περιπέτεια στον μαγικό κόσμο των παιχνιδιών.

Για την παρακολούθηση των προβολών απαιτείται κράτηση θέσης.

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής: https://tally.so/r/5XjAaP

Τηλέφωνο πληροφοριών: 697 251 6503.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στην πλατεία Πηγάδας

11:00–14:00 | Πλατεία Πηγάδας

Συνεχίζονται οι «Γιορτές στις Γειτονιές», με εορταστικές δραστηριότητες στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα.

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα στην Παιδική Χαρά Χρυσοστόμου Σμύρνης και Νιρβάνα

11:00–14:00 | Γ΄ Δημοτική Κοινότητα

Οι γιορτές συνεχίζονται στη γειτονιά, με δράσεις για παιδιά και οικογένειες.

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι Αγάπης για τους άστεγους συμπολίτες μας

12:00–15:00 | Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

Μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές πρωτοβουλίες του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου.

Εθελοντές και κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαζί με τους αρχιμάγειρες της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν ζεστά γιορτινά γεύματα και γλυκά στους άστεγους συμπολίτες μας.

Παράλληλα θα διανεμηθούν εορταστικά δέματα με είδη πρώτης ανάγκης και ευχετήριες κάρτες, ενώ ένας DJ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα δώσει μουσικό ρυθμό στην εκδήλωση.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου – Πρωτοχρονιά στο Μεγάλο Λιμάνι

Πύργος και Λιμάνι Πειραιά

Ο Πειραιάς θα αποχαιρετήσει το 2026 και θα υποδεχθεί το 2027 με ένα εντυπωσιακό εορταστικό θέαμα στο Μεγάλο Λιμάνι.

Φωτισμοί, πυροτεχνήματα και βεγγαλικά από τον Πύργο Πειραιά θα δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό σκηνικό, ορατό από πολλές περιοχές της πόλης.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Δήμος Πειραιά – Destination Piraeus και η Piraeus Tower Α.Ε.

Οι γιορτές συνεχίζονται σε ολόκληρη την πόλη

Το φετινό πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά συνδυάζει μεγάλες εκδηλώσεις με μικρότερες γιορτές στις συνοικίες, στους πολιτιστικούς χώρους και στις κοινωνικές δομές της πόλης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή των μαθητών, των σχολείων, των πολιτιστικών φορέων, των κοινωνικών υπηρεσιών, των εθελοντών και των τοπικών συλλόγων.

Με τις χριστουγεννιάτικες δράσεις να απλώνονται στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει εορταστική ατμόσφαιρα όχι μόνο στο εμπορικό κέντρο αλλά και σε κάθε γειτονιά.

Οι εκδηλώσεις αποτελούν παράλληλα μια ευκαιρία ενίσχυσης της τοπικής αγοράς, προσέλκυσης επισκεπτών και ανάδειξης του Πειραιά ως χριστουγεννιάτικου προορισμού της Αττικής.

Το Pireas Piraeus θα συνεχίσει να ενημερώνει το παρόν άρθρο με νέες εκδηλώσεις, αλλαγές στο πρόγραμμα, ημερομηνίες και πρακτικές πληροφορίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Το επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://christmasinpiraeus.com/

Οι ημερομηνίες, οι ώρες και οι τοποθεσίες προέρχονται από το επίσημο έντυπο εορταστικών εκδηλώσεων 2026–2027 και τις νεότερες ανακοινώσεις του Δήμου Πειραιά. Συνιστάται επιβεβαίωση για τυχόν μεταβολές.

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