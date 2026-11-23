Αύριο Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, ο ουρανός θα φωτιστεί από την πανσέληνο Νοεμβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα». Πρόκειται για μία ακόμη υπερπανσέληνο του έτους, που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα όσων αγαπούν να παρατηρούν τον νυχτερινό ουρανό. Πέρα, όμως, από την ομορφιά του, το ολόγιομο φεγγάρι συνοδεύεται εδώ και αιώνες από διάφορες πεποιθήσεις. Πόσες φορές έχουμε ακούσει κάποιον να λέει ότι δεν κοιμήθηκε καλά επειδή είχε πανσέληνο ή ότι αυτές τις ημέρες οι άνθρωποι γίνονται πιο νευρικοί και ευερέθιστοι;

Για πολλά χρόνια, η επιστήμη δεν έβρισκε αξιόπιστα στοιχεία που να στηρίζουν τέτοιους ισχυρισμούς. Οι περισσότερες έρευνες δεν εντόπιζαν κάποια ουσιαστική σχέση ανάμεσα στην πανσέληνο και την αύξηση της βίαιης συμπεριφοράς ή των ψυχιατρικών περιστατικών. Ωστόσο, ορισμένες νεότερες μελέτες δείχνουν ότι ο σεληνιακός κύκλος ίσως επηρεάζει κάποιες βιολογικές λειτουργίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθύνεται για όσα του αποδίδουμε.

Μήπως η πανσέληνος μάς στερεί λίγο από τον ύπνο;

Αν έχεις παρατηρήσει ότι κάποιες νύχτες δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, ίσως αναρωτιέσαι αν το φεγγάρι παίζει κάποιον ρόλο. Το ενδιαφέρον είναι ότι μια επιστημονική μελέτη του 2021 εντόπισε μια πιθανή σύνδεση.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον παρακολούθησαν τις συνήθειες ύπνου ανθρώπων που ζούσαν σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν μέλη αυτόχθονων κοινοτήτων στην Αργεντινή, αλλά και φοιτητές στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τις ημέρες πριν από την πανσέληνο οι συμμετέχοντες είχαν την τάση να πηγαίνουν για ύπνο αργότερα και να κοιμούνται λιγότερο. Ανάλογα με την κοινότητα, η διαφορά στη διάρκεια του ύπνου μέσα στον σεληνιακό κύκλο έφτανε κατά μέσο όρο περίπου τα 46 έως 58 λεπτά. Το αξιοσημείωτο ήταν ότι αυτή η μεταβολή εμφανίστηκε ακόμη και στους φοιτητές που ζούσαν σε μια πόλη γεμάτη τεχνητό φωτισμό.

Μια πιθανή εξήγηση σχετίζεται με το φυσικό φως της Σελήνης. Παλαιότερα, οι φωτεινές νύχτες μπορούσαν να προσφέρουν στους ανθρώπους περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες μετά τη δύση του ηλίου. Οι επιστήμονες εξετάζουν αν αυτή η σχέση έχει αφήσει κάποιο αποτύπωμα στους βιολογικούς μας ρυθμούς. Προς το παρόν, πάντως, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τον μηχανισμό που θα μπορούσε να εξηγήσει τα συγκεκριμένα ευρήματα.

Μπορεί το φεγγάρι να επηρεάσει την ψυχολογία μας;

Η ιδέα ότι η πανσέληνος προκαλεί νευρικότητα, συναισθηματική ένταση ή παράξενη συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι επηρεάζει τη διάθεση όλων μας.

Υπάρχουν, βέβαια, ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Το 2017, ο ψυχίατρος Thomas Wehr και οι συνεργάτες του μελέτησαν 17 ανθρώπους με διπολική διαταραχή. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατήρησαν ότι οι εναλλαγές μεταξύ μανιακών και καταθλιπτικών επεισοδίων παρουσίαζαν χρονική συσχέτιση με φάσεις του σεληνιακού κύκλου.

Αυτό το εύρημα δεν αποδεικνύει ότι η Σελήνη προκαλεί τέτοιες μεταβολές. Οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τον πιθανό ρόλο του ύπνου, καθώς η διαταραχή του μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με διπολική διαταραχή. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε την πανσέληνο υπεύθυνη κάθε φορά που αισθανόμαστε πιο ευαίσθητοι, κουρασμένοι ή εκνευρισμένοι.

Τι σχέση έχει η πανσέληνος με την περίοδο;

Μια άλλη θεωρία που έχει απασχολήσει τους επιστήμονες αφορά τον γυναικείο κύκλο. Ο λόγος είναι ότι η μέση διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου βρίσκεται κοντά στις 28 ημέρες, ενώ η Σελήνη χρειάζεται περίπου 29,5 ημέρες για να ολοκληρώσει τον κύκλο των φάσεών της. Αυτή η ομοιότητα οδήγησε στην υπόθεση ότι οι δύο κύκλοι μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να συγχρονίζονται.

Σε μελέτη του 2021, οι ερευνητές ανέλυσαν τις προσωπικές καταγραφές 22 γυναικών, οι οποίες παρακολουθούσαν την περίοδό τους για πολλά χρόνια. Διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε προσωρινός συγχρονισμός με συγκεκριμένες φάσεις της Σελήνης. Παρατήρησαν επίσης ότι αυτή η σχέση φαινόταν να εξασθενεί με την ηλικία και την αυξημένη έκθεση στον τεχνητό φωτισμό.

Παρότι τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, το δείγμα ήταν μικρό και δεν επιτρέπει γενικεύσεις. Δεν έχει αποδειχθεί ότι η πανσέληνος καθορίζει πότε θα έρθει η περίοδος μιας γυναίκας, ούτε ότι όλοι οι εμμηνορροϊκοί κύκλοι ακολουθούν κάποιον σταθερό σεληνιακό ρυθμό.

Γιατί δεν συμφωνούν όλες οι επιστημονικές έρευνες;

Το γεγονός ότι ορισμένες μελέτες εντοπίζουν πιθανές συσχετίσεις, ενώ άλλες όχι, δεν είναι ασυνήθιστο στην επιστημονική έρευνα. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές συνήθειες ύπνου, ορμονικούς ρυθμούς και καθημερινό πρόγραμμα. Παράλληλα, οι επιστήμονες δεν χρησιμοποιούν πάντοτε τις ίδιες μεθόδους παρακολούθησης ή τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης.

Για παράδειγμα, μια έρευνα που εξετάζει τη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων μόνο κατά την ημέρα της πανσελήνου δεν μπορεί απαραίτητα να εντοπίσει μικρές αλλαγές που εμφανίζονται σταδιακά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μήνα.

Γι’ αυτό χρειάζονται περισσότερες μελέτες, με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και συστηματική παρακολούθηση, προκειμένου να καταλάβουμε αν οι συσχετίσεις που έχουν παρατηρηθεί αποτελούν πραγματικές βιολογικές επιδράσεις.

Τελικά, πόσο μας επηρεάζει η πανσέληνος;

Η Σελήνη εξακολουθεί να κρύβει αρκετά ερωτήματα για την επιστήμη. Παρότι οι περισσότεροι μύθοι γύρω από την πανσέληνο δεν έχουν επιβεβαιωθεί, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σεληνιακός κύκλος ενδέχεται να σχετίζεται με μικρές μεταβολές στον ύπνο και σε ορισμένους βιολογικούς ρυθμούς. Αυτό, όμως, απέχει πολύ από την αντίληψη ότι το ολόγιομο φεγγάρι μάς κάνει πιο νευρικούς, μας προκαλεί αϋπνία ή επηρεάζει ανεξέλεγκτα τη συμπεριφορά μας.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα κοιτάξεις την πανσέληνο και θα αναρωτηθείς αν ευθύνεται για την περίεργη διάθεσή σου, θυμήσου ότι η επιστήμη δεν έχει δώσει ακόμη οριστική απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Μέχρι τότε, μπορούμε να απολαμβάνουμε τη θέα της χωρίς να της χρεώνουμε κάθε άυπνη νύχτα ή δύσκολη ημέρα.