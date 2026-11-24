Λίγο πριν από τη επερχόμενη Black Friday, οι αναζητήσεις στην Ελλάδα δίνουν μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το τι τραβά την προσοχή στην ομορφιά. Στοιχεία του Google Trends για την περίοδο 19 Οκτωβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2026 καταγράφουν άνοδο σε επιμέρους αναζητήσεις για lip stains και αρωματικά σπρέι. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τη Black Friday ενισχύεται από τα μέσα Νοεμβρίου στις κατηγορίες μακιγιάζ και αρωμάτων.

Η συγκυρία συμπίπτει με την έναρξη της εορταστικής περιόδου στα κοινωνικά δίκτυα. Στον οδηγό δώρων που δημοσίευσε στις 17 Νοεμβρίου, το TikTok περιλαμβάνει προτάσεις δημιουργών από τις ΗΠΑ για body mists και σετ προϊόντων χειλιών. Το μακιγιάζ και τα αρώματα εμφανίζονται έτσι δίπλα στις λίστες δώρων, μέσα από περιεχόμενο που παρουσιάζει συγκεκριμένα προϊόντα. Η αναγνώριση ενός προϊόντος σε ένα βίντεο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την αναζήτηση του ονόματος, της απόχρωσης και της τιμής του.

Στην ελληνική εικόνα, τα προϊόντα χειλιών δίνουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η αναζήτηση “lip liner stain” 50% και το “peel off lip stain” 30%, σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Το ενδιαφέρον αφορά συγκεκριμένες διατυπώσεις που συνδυάζουν το όνομα ενός brand με τον τύπο του προϊόντος ή περιγράφουν τον τρόπο εφαρμογής του. Ανάμεσα στα κραγιόν, τα stains ξεχωρίζουν για τον χρωματισμό που αφήνουν στα χείλη, με διαφορετικές συνθέσεις και τρόπους χρήσης.

Ακόμη και το περίγραμμα αποκτά τη δική του θέση στις αναζητήσεις. Η άνοδος του “lip liner stain” στρέφει την προσοχή στα μολύβια χειλιών και στις εκδοχές τους που αφήνουν χρωματισμό. Υπάρχουν προϊόντα σε μορφή στυλό που εφαρμόζονται απευθείας, ενώ στις peel-off εκδοχές η αρχική στρώση αφαιρείται αφού σταθεροποιηθεί. Το αποτέλεσμα μπορεί στη συνέχεια να συνδυαστεί με lip gloss. Η διαφορετική τεχνική εφαρμογής προσφέρει υλικό για οπτικές δοκιμές, ενώ το όνομα του τύπου προϊόντος βοηθά τον θεατή να αναζητήσει κάτι αντίστοιχο.

Στα αρωματικά προϊόντα, η αναζήτηση “hair and body mist” εμφανίζει αύξηση 90%. Τα body mist αποτελούν, επομένως, δεύτερο πεδίο με συγκεκριμένα ανερχόμενα ερωτήματα. Εδώ το ενδιαφέρον μοιράζεται ανάμεσα στο brand και στη χρήση του προϊόντος. Η παρουσία ονομάτων καταστημάτων στις σχετικές αναζητήσεις προσθέτει ακόμη μία διάσταση, την αναζήτηση σημείων διάθεσης. Πρόκειται για ένδειξη διερεύνησης επιλογών, χωρίς να γνωρίζουμε αν ακολούθησε αγορά.

Η εξέλιξη αυτή συναντά μια ευρύτερη συζήτηση για πιο προσωπικούς συνδυασμούς αρωμάτων. Στο Beauty Trend Report που δημοσίευσε στις 6 Οκτωβρίου, το Pinterest αναδεικνύει γλυκές και γαλακτώδεις νότες, μαζί με body mists που συνδυάζονται μεταξύ τους. Τα hair mist προσθέτουν μια ξεχωριστή επιλογή στη σχετική γκάμα. Η διεθνής τάση δίνει πλαίσιο στο ελληνικό ενδιαφέρον για τα sprays, χωρίς τα διαθέσιμα ελληνικά στοιχεία να τεκμηριώνουν αντίστοιχη άνοδο για κάθε αρωματική νότα ή για όλους τους τύπους mist.

Το εμπορικό υπόβαθρο παραμένει ισχυρό και διεθνώς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Circana στις 12 Νοεμβρίου, οι πωλήσεις αρωμάτων στην αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 5% σε αξία στο 9μηνο του 2026, έναντι της ίδιας περιόδου του 2025. Στο ίδιο κανάλι, το μακιγιάζ ενισχύθηκε κατά 3%. Η εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της εορταστικής περιόδου για τα αρώματα, καθώς εξυπηρετούν τόσο την αγορά δώρων όσο και την προσωπική χρήση. Τα στοιχεία αφορούν τις ΗΠΑ και λειτουργούν ως διεθνές πλαίσιο.

Καθώς ο Νοέμβριος πλησιάζει στο τέλος του, τα σετ αρωμάτων και οι επιλογές για το εορταστικό νεσεσέρ προσθέτουν έναν ακόμη λόγο σύγκρισης προϊόντων. Το ουσιαστικό εύρημα βρίσκεται στην ακρίβεια των αναζητήσεων. Ένα brand, μια τεχνική εφαρμογής ή η χρήση ενός spray σε σώμα και μαλλιά γίνονται συγκεκριμένα ερωτήματα. Για τα beauty trends που κυκλοφορούν στα social, αυτή η αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών αποτελεί μετρήσιμη ένδειξη ενδιαφέροντος, πριν ακόμη αποτυπωθεί οποιαδήποτε απόφαση στο ταμείο.