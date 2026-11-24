Τι συμβαίνει όταν ο μαγικός ζωμός του Πανοραμίξ μπλέκει τα πράγματα; Συνήθως ακολουθεί μια συναρπαστική περιπέτεια. Και φέτος, η περιπέτεια ξεκινά στο σινεμά!

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, η PLAYMOBIL προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στα Village Cinemas στο Εμπορικό Κέντρο The Mall Athens για μια ξεχωριστή προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Αστερίξ και το Βασίλειο της Νουβίας».

Όμως η διασκέδαση ξεκινά πριν σβήσουν τα φώτα της αίθουσας! Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν με αγαπημένα παιχνίδια PLAYMOBIL, να ζήσουν τη δική τους μικρή περιπέτεια και να πάρουν μαζί τους αναμνηστικά δωράκια. Γιατί μια επίσκεψη στον κόσμο της PLAYMOBIL δεν τελειώνει ποτέ όταν τελειώσει η ταινία.

Στη μεγάλη οθόνη, ένας απρόσμενος μπελάς περιμένει τους αγαπημένους ήρωες. Ένα σπάνιο ελιξίριο πέφτει κατά λάθος στον μαγικό ζωμό και μετατρέπει τους ατρόμητους Γαλάτες σε… παιδιά! Για να βρουν το αντίδοτο, ο Αστερίξ και ο Οβελίξ ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι μέχρι το μακρινό Βασίλειο της Νουβίας, γεμάτο περιπέτεια, χιούμορ και ανατροπές. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό!

Η PLAYMOBIL προσφέρει στους μικρούς και στους μεγάλους φίλους της, την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, διεκδικώντας μία πρόσκληση για δύο άτομα.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου. Για να συμμετάσχουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στην κατηγορία «Διαγωνισμοί» του ΡΥΘΜΟΥ 94,9 στο Soundis. Για να πάρουν μέρος, συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού και υποβάλλουν τη φόρμα. Οι νικητές θα ενημερωθούν με email μετά την κλήρωση.

Σύνδεσμος διαγωνισμού: https://www.soundis.gr/rythmos949