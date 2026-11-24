Η άνεση στο σπίτι και η εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν να συνδυαστούν, αρκεί η χρήση του κλιματιστικού να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η ανάγκη για ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σημαντική, ενώ παράλληλα η διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης παραμένει βασική προτεραιότητα για κάθε νοικοκυριό. Η LG Electronics παρουσιάζει πέντε απλούς και πρακτικούς τρόπους για πιο αποδοτική χρήση του κλιματιστικού, αναδεικνύοντας πώς μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, σε συνδυασμό με τις έξυπνες λειτουργίες των κλιματιστικών LG DUALCOOL™ AI, μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη εμπειρία άνεσης.

Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας

Το πρώτο βήμα είναι η αποφυγή των συνεχών και μεγάλων αυξομειώσεων στις ρυθμίσεις του θερμοστάτη. Η επιλογή μιας υπερβολικά χαμηλής θερμοκρασίας, με την προσδοκία ότι ο χώρος θα δροσίσει πιο γρήγορα, δεν επιταχύνει απαραίτητα τη διαδικασία ψύξης αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Αντίθετα, μια ρεαλιστική ρύθμιση, με προτεινόμενη αφετηρία τους 24°C ή υψηλότερα, ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου και τις προσωπικές προτιμήσεις, επιτρέπει στο κλιματιστικό να διατηρεί πιο σταθερό το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, η λειτουργία AI Air των LG DUALCOOL™ AI προσαρμόζει αυτόματα την ψύξη και την κατεύθυνση του αέρα, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση χωρίς την ανάγκη συνεχών χειροκίνητων ρυθμίσεων.

Αποφυγή άσκοπης ψύξης χώρων

Η απενεργοποίηση του κλιματιστικού όταν ένας χώρος δεν χρησιμοποιείται μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της περιττής κατανάλωσης ενέργειας. Η λειτουργία Human Detecting Sensor στα επιλεγμένα μοντέλα LG DUALCOOL™ AI εντοπίζει την απουσία ατόμων από τον χώρο και μπορεί να απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής LG ThinQ[1], ο χρήστης μπορεί να ελέγχει απομακρυσμένα τη λειτουργία του κλιματιστικού, να ρυθμίζει τη θερμοκρασία και να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με το πρόγραμμά του. Επιπλέον, η λειτουργία Pre-Cool, Heat σε συμβατά μοντέλα επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση της ψύξης ή της θέρμανσης μέσω της εφαρμογής, πριν από την επιστροφή στο σπίτι, ώστε ο χώρος να έχει την επιθυμητή θερμοκρασία κατά την άφιξη.

Περιορισμός της εισερχόμενης θερμότητας

Τα ανοιχτά παράθυρα και οι πόρτες επιτρέπουν στον ψυχρό αέρα να διαφεύγει και στον θερμό αέρα να εισέρχεται, με αποτέλεσμα το κλιματιστικό να χρειάζεται να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διατήρηση κλειστών ανοιγμάτων κατά τη διάρκεια της ψύξης, η χρήση κουρτινών ή περσίδων για τον περιορισμό της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας και ο σωστός αερισμός του χώρου τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του θερμικού φορτίου. Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, η λειτουργία Window Open Detection σε επιλεγμένα μοντέλα LG DUALCOOL™ AI ανιχνεύει απότομες μεταβολές της εσωτερικής θερμοκρασίας, όπως αυτές που μπορεί να προκύψουν από το άνοιγμα ενός παραθύρου, και ενεργοποιεί λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας προϋποθέτει τη γνώση και την παρακολούθηση της κατανάλωσης. Μέσα από τη λειτουργία kW Manager της LG, οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν έναν ενεργειακό στόχο και να παρακολουθούν την κατανάλωση του κλιματιστικού μέσω της εφαρμογής LG ThinQ. Η λειτουργία μπορεί επίσης να προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τον επιλεγμένο στόχο και να ενημερώνει τον χρήστη όταν η κατανάλωση τον υπερβαίνει, διευκολύνοντας έτσι την υιοθέτηση πιο συνειδητών καθημερινών συνηθειών.

Διατήρηση ισορροπημένων επιπέδων υγρασίας και άνεσης.

Η αίσθηση άνεσης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη θερμοκρασία, αλλά και από τα επίπεδα υγρασίας και την ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα. Ένας χώρος με υψηλή υγρασία μπορεί να δημιουργεί αίσθηση μεγαλύτερης ζέστης και δυσφορίας, ακόμη και όταν η θερμοκρασία βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η σωστή κυκλοφορία του αέρα, ο σύντομος και αποτελεσματικός αερισμός και η χρήση αφυγραντήρα όταν χρειάζεται μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών. Επιπλέον, η λειτουργία Comfort Humidity Control στα LG DUALCOOL™ AI προσαρμόζει τη λειτουργία ψύξης, βοηθώντας στη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας και της εσωτερικής υγρασίας σε επίπεδα περίπου 60%, για μια πιο ισορροπημένη αίσθηση άνεσης.

Η αποδοτική χρήση του κλιματιστικού δεν απαιτεί απαραίτητα λιγότερη άνεση, αλλά πιο έξυπνη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας του. Η σταθερή θερμοκρασία, η ψύξη μόνο των χώρων που χρησιμοποιούνται, ο περιορισμός της εισερχόμενης θερμότητας, η παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης και η σωστή διαχείριση της υγρασίας αποτελούν πέντε απλές πρακτικές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με τις έξυπνες λειτουργίες των LG DUALCOOL™ AI και τις δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω LG ThinQ, η LG Electronics προσφέρει λύσεις που διευκολύνουν την υιοθέτηση πιο αποδοτικών συνηθειών, συνδυάζοντας την άνεση στο σπίτι με την πιο συνειδητή χρήση της ενέργειας.

[1] Μέσω σύνδεσης με WiFi