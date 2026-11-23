Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, οι λίστες με όσα θέλουμε να αγοράσουμε μεγαλώνουν και η αναζήτηση για τις καλύτερες προσφορές ξεκινά. Άλλοι περιμένουν τη Black Friday για να αποκτήσουν κάτι που χρειάζονται πραγματικά, ενώ κάποιοι άλλοι απολαμβάνουν απλώς να χαζεύουν προϊόντα, να συγκρίνουν τιμές και να ανακαλύπτουν… μικρούς θησαυρούς. Άλλωστε, μια καλή αγορά δεν χρειάζεται πάντα να είναι προγραμματισμένη εδώ και μήνες. Μερικές φορές, αρκεί μια καλή ιδέα την κατάλληλη στιγμή. Με τις επιλογές να είναι πλέον αμέτρητες, το online shopping έχει γίνει ο πιο εύκολος και απολαυστικός τρόπος να εξερευνήσεις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείς από κοντά δεκάδες καταστήματα, με λίγα μόνο κλικ. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα, η Trendyol υποδέχεται τη φετινή Black Friday με την καμπάνια «House of Epic Deals», από τις 24 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, και προσφορές που φτάνουν έως το 70% σε επιλεγμένα προϊόντα.

Αγορές για όλους από tech lovers μέχρι μικρούς interior designers

Αρχικά, αν στο άκουσμα της Trendyol σκέφτεσαι αυτομάτως ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, μάλλον ήρθε η στιγμή να δεις την πλατφόρμα με άλλη… ματιά. Η μόδα παραμένει αναμφίβολα ένας από τους βασικούς λόγους για να την επισκεφθείς, όμως οι επιλογές δεν σταματούν εκεί. Από προϊόντα τεχνολογίας, όπως laptops και smartphones, μέχρι παιχνίδια, είδη διακόσμησης και πρακτικές λύσεις οργάνωσης και αποθήκευσης για το σπίτι, η Trendyol συγκεντρώνει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες της καθημερινότητας.

Έτσι, η Black Friday στη Trendyol δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θέλουν να ανανεώσουν την ντουλάπα τους. Αφορά εξίσου εκείνους που σκέφτονται να αλλάξουν smartphone, να αντικαταστήσουν τον υπολογιστή τους ή ακόμα και όσους αναζητούν πρακτικές αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές. Με άλλα λόγια, μπορείς να ικανοποιήσεις διαφορετικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και σε πολλά διαφορετικά budgets.

1.000 ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν για πρώτη φορά

Εντυπωσιακό φέτος είναι ότι για πρώτη φορά, 1.000 ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην Trendyol, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και την ευκαιρία να ανακαλύψουν προϊόντα από την ελληνική αγορά μέσα από την ίδια πλατφόρμα. Μιλάμε δηλαδή για μια εξέλιξη που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εμπειρία των online αγορών, καθώς δίπλα στις υπόλοιπες επιλογές αποκτούν παρουσία και ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντας στους Έλληνες καταναλωτές τη δυνατότητα να στηρίξουν την εγχώρια επιχειρηματικότητα μέσα από τις αγορές τους. Παράλληλα, για όποιον αγαπά να ανακαλύπτει διαφορετικά καταστήματα και προϊόντα, η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων διευρύνει ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές, αποτελώντας έναν ακόμη λόγο να αφιερώσει κάποιος λίγο παραπάνω χρόνο στην πλατφόρμα.

Μια μικρή περιήγηση, αμέτρητες ιδέες για online αγορές

Ταυτόχρονα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του online shopping είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρεις πάντα τι ακριβώς ψάχνεις. Μπορείς να μπεις για να δεις ένα ζευγάρι παπούτσια και τελικά να θυμηθείς ότι χρειάζεσαι ένα δώρο για κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο ή εκείνο το πρακτικό gadget για την κουζίνα, που ήθελες εδώ και καιρό και όλο ξεχνάς. Επίσης, εξερευνώντας τις κατηγορίες της Trendyol, ίσως ανακαλύψεις κάτι χρήσιμο για την καθημερινότητά σου που δεν είχες σκεφτεί καν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Επιπλέον, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, η περίοδος της Black Friday αποτελεί την ιδανική αφορμή για να μπεις στο κλίμα και να ξεκινήσεις μια πρώτη έρευνα αγοράς για τα γιορτινά δώρα. Από κάτι μικρό και συμβολικό μέχρι μια μεγαλύτερη αγορά, οι ιδέες μπορεί να προκύψουν εκεί που δεν το περιμένεις και μάλιστα όλα αυτά από την άνεση του καναπέ σου!

Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν από τις σωστές επιλογές

Όσο δελεαστικές κι αν είναι οι εκπτώσεις της Black Friday, το μυστικό μιας πραγματικά επιτυχημένης αγοράς βρίσκεται στις σωστές επιλογές. Μια σύντομη σύγκριση τιμών, μια προσεκτική ματιά στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και λίγη σκέψη γύρω από τις πραγματικές σου ανάγκες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Άλλωστε, η καλύτερη προσφορά είναι εκείνη που συνδυάζει την καλή τιμή με ένα προϊόν που πραγματικά θέλεις ή χρειάζεσαι. Και ποιος ξέρει; Μια απλή περιήγηση μπορεί τελικά να σου δώσει την ιδέα για την επόμενη αγορά σου!

Φέτος, λοιπόν, η Trendyol σε προσκαλεί να εξερευνήσεις τον κόσμο του «House of Epic Deals», να ανακαλύψεις αγαπημένα brands και νέες επιλογές και να αξιοποιήσεις τις προσφορές της Black Friday, από τις 24 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, με εκπτώσεις έως 70% σε επιλεγμένα προϊόντα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.