Όταν οργανώνεις ένα ραντεβού, μπορεί να αναρωτηθείς αν θα προτείνεις το αγαπημένο σας μέρος ή αν θα δοκιμάσετε κάτι που δεν έχετε ξανακάνει. Δεν υπάρχει μία απάντηση που να ταιριάζει σε κάθε ζευγάρι. Η επιλογή εξαρτάται από το πώς αισθάνεστε, από τη φάση της σχέσης σας και από όσα έχετε ανάγκη εκείνη την ημέρα.

Μια διαφορετική εμπειρία μπορεί να φέρει ενθουσιασμό και να σας βγάλει από τη ρουτίνα. Ένα γνώριμο μέρος, από την άλλη, μπορεί να σας προσφέρει ηρεμία και άνεση. Το καλό ραντεβού δεν χρειάζεται να εντυπωσιάζει. Χρειάζεται να σας δίνει την ευκαιρία να είστε μαζί, να μιλάτε και να περνάτε όμορφα.

Μια νέα δραστηριότητα φέρνει φρέσκια διάθεση

Ένα μάθημα μαγειρικής, μια βόλτα σε μια περιοχή που δεν γνωρίζετε ή μια δραστηριότητα που θέλατε καιρό να δοκιμάσετε μπορεί να κάνει το ραντεβού πιο ενδιαφέρον. Όταν ζείτε κάτι πρωτόγνωρο μαζί, έχετε αφορμές να γελάσετε, να συνεργαστείτε και να δείτε ο ένας τον άλλον σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Δεν χρειάζεται, βέβαια, να οργανώσεις κάτι εντυπωσιακό για να αλλάξεις τη διάθεση της βραδιάς. Μερικές φορές αρκεί μια μικρή αλλαγή στο συνηθισμένο σας πρόγραμμα. Φρόντισε μόνο η ιδέα να αρέσει και στους δυο. Αν ο ένας δεν θέλει να συμμετάσχει, μια δραστηριότητα που προοριζόταν να σας φέρει πιο κοντά μπορεί τελικά να γίνει πηγή πίεσης.

Το αγαπημένο σας μέρος έχει τη δική του αξία

Ένα εστιατόριο που επισκέπτεστε συχνά ή ένα καφέ με όμορφες κοινές αναμνήσεις δεν αποτελεί βαρετή επιλογή. Αυτά τα μέρη συνδέονται με στιγμές της σχέσης σας και σας θυμίζουν όσα έχετε ζήσει μαζί. Επιπλέον, όταν ξέρετε ήδη πού θα πάτε και τι θα βρείτε, μπορείτε να χαλαρώσετε και να επικεντρωθείτε περισσότερο στην παρέα σας.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα σε μια κουραστική περίοδο, όταν δεν έχετε διάθεση για πολλή οργάνωση. Το γνώριμο, όμως, χρειάζεται και τη δική σας συμμετοχή. Αν βρεθείτε στο ίδιο τραπέζι και περάσετε όλη τη βραδιά κοιτάζοντας τα κινητά σας, η έξοδος δύσκολα θα σας φέρει πιο κοντά. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό πιάτο, αλλάξτε ώρα ή ανοίξτε μια συζήτηση που αφήνατε για αργότερα.

Σκέψου τι χρειάζεστε αυτή την περίοδο

Πριν αποφασίσεις πού θα πάτε, αναρωτήσου πώς νιώθετε ως ζευγάρι. Αν η καθημερινότητα έχει γίνει μονότονη, μια καινούρια εμπειρία ίσως σας δώσει την ανανέωση που χρειάζεστε. Αν έχετε πιεστεί από υποχρεώσεις, μια ήσυχη βραδιά σε ένα γνώριμο μέρος μπορεί να σας ταιριάξει περισσότερο.

Μπορείς απλώς να ρωτήσεις: «Θέλεις απόψε κάτι καινούριο ή προτιμάς να χαλαρώσουμε;» Έτσι μαθαίνεις τι έχει ανάγκη ο άλλος και αποφεύγεις να σχεδιάσεις μια έξοδο που δεν ταιριάζει στη διάθεσή του. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσετε τις προτάσεις, ώστε να αναλαμβάνετε και οι δύο τη διοργάνωση.

Δεν υπάρχει μία συνταγή για το ιδανικό ραντεβού. Άλλες φορές χρειάζεστε κάτι διαφορετικό και άλλες μια απλή έξοδο χωρίς πολλά σχέδια. Το σημαντικό είναι να διαλέγετε έχοντας τον άλλον στο μυαλό σας. Η συνήθεια μπορεί να γίνει αδράνεια όταν δεν προσπαθείτε πια να περάσετε χρόνο μαζί. Η αναζήτηση του εντυπωσιακού, πάλι, δεν αντικαθιστά την ουσιαστική επικοινωνία. Είτε επιλέξετε ένα καινούριο μέρος είτε το στέκι σας, δώστε χώρο στην κουβέντα, στο γέλιο και στην πραγματική παρουσία.