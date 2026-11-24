Το δώρο που έχεις στο μυαλό σου, εκείνα τα ακουστικά που περιμένεις να αποκτήσεις ή κάτι καινούργιο για το σπίτι. Αυτή τη Black Friday, η Wolt συγκεντρώνει στην εφαρμογή της αγαπημένα καταστήματα και προσφορές έως και -50% , διευρύνοντας τις επιλογές για όσους προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους εύκολα και γρήγορα από το κινητό τους.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν μέσα από την πλατφόρμα της Wolt Black Friday deals σε μια σειρά από non-grocery κατηγορίες, όπως ηλεκτρονικά, προϊόντα υγείας και ομορφιάς, είδη για το σπίτι, παιχνίδια, προϊόντα φαρμακείου, μόδα και είδη για κατοικίδια.

Στη φετινή ενέργεια συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Κωτσόβολος, Lili Drogerie, toFarmakeioMou, Dust+Cream, Pets & Friends, Funky Buddha και TAF, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αναγκών και αγορών.

Στις Black Friday προσφορές συμμετέχει και το Wolt Market, με επιλεγμένα προϊόντα σε έκπτωση έως και -50%, ενώ πρόσθετες προσφορές και προνόμια είναι διαθέσιμα μέσω του Wolt+, της συνδρομητικής υπηρεσίας της Wolt.

Ο Ηλίας Πίτσαβος, Country Manager της Wolt στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η Black Friday είναι μια περίοδος κατά την οποία οι καταναλωτές αναζητούν, πέρα από καλές τιμές, ευκολία και περισσότερες επιλογές. Στη Wolt θέλουμε να κάνουμε αυτή την εμπειρία όσο πιο απλή γίνεται, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα “πολυκατάστημα” στην τσέπη του καταναλωτή. Μέσα από την πλατφόρμα μας, μπορεί κανείς να ανακαλύψει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και καταστημάτων και να κάνει τις αγορές του εύκολα, όπου κι αν βρίσκεται».