Η 11χρονη Μπιάνκα Κρασσά έκανε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου την πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα του MadWalk 2026, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της στον χώρο της μόδας.

Η κόρη της Βίκυς Καγιά περπάτησε στη σκηνή του σόου, που συνδυάζει μόδα και μουσική, φορώντας ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες. Άφησε τα ξανθά μαλλιά της ελεύθερα στους ώμους της, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τη μητέρα της, η οποία παρουσίασε τη φετινή διοργάνωση.

Αποσπάσματα από την εμφάνιση προβλήθηκαν την Τρίτη στην εκπομπή «Happy Day» και κυκλοφόρησαν μέσα από Instagram stories.



Η Μπιάνκα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά της Βίκυς Καγιά και του συζύγου της, Ηλία Κρασσά. Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2015, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 γεννήθηκε ο γιος τους, Κάρολος.