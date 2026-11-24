Η αλλαγή του καιρού και ο ερχομός του φθινοπώρου δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ατέλειωτο streaming και movie nights. Στη σύγχρονη εποχή είναι σημαντικό η τηλεόρασή να συνδυάζει κορυφαία ποιότητα εικόνας, έξυπνες λειτουργίες και σύγχρονο σχεδιασμό ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. Η LG QNED evo QNED83B αποτελεί την ιδανική επιλογή για απολαυστικές εμπειρίες θέασης και στιγμές χαλάρωσης, ενώ ο κομψός και διακριτικός σχεδιασμός της ενσωματώνεται αρμονικά στον χώρο, διατηρώντας την αίσθηση ηρεμίας και ισορροπίας.

Η QNED83B φέρνει τον θεατή στο επίκεντρο της δράσης βάζοντας τον μέσα στο κινηματογραφικό σύμπαν με το Dynamic QNED Color Pro με πιστοποίηση 100% Color Volume για εξαιρετικά ζωηρά χρώματα και λεπτομέρειες. Η τεχνολογία ευρύτερης γκάμας χρωμάτων της LG που βασίζεται σε τεχνολογία Nano βελτιώνοντας τον ρυθμό αναπαραγωγής χρωμάτων της τηλεόρασής σας για να εκφράσετε μια ποικιλία διαθέσεων με το Dynamic QNED Color Pro.[1] Μία αξέχαστη βραδιά θέασης γίνεται ακόμη καλύτερη, καθώς η βαθύτερη αντίθεση και φωτεινότερες εικόνες που παρέχονται από την τεχνολογία Mini LED της LG, παρέχουν έλεγχο φωτός ακριβείας για κάθε σκηνή.[2]

Σημαντικό ρόλο στην υψηλή ποιότητα απόδοσης έχει και ο επεξεργαστής επόμενης γενιάς α8 ΑΙ processor 4K Gen 3, ο οποίος βελτιώνει τις δυνατότητες της τηλεόρασής. Επιτρέπει στο AI να προσαρμόζει το περιεχόμενο στις ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη με πιο ευκρινείς λεπτομέρειες 4K, πιο πλούσιο ήχο και ζωηρά χρώματα εξισορροπώντας όλα τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασης για τις κατάλληλες συνθήκες θέασης.

Οι βραδιές για ταινίες με φίλους είναι από τις στιγμές που αποζητά κανείς ευκολίας και ευκαιρία για χαλάρωση και αποφόρτιση. Βασισμένες σε αυτή τη λογική οι λειτουργίες της QNED83B βελτιώνουν αυτόματα την ποιότητα εικόνας και δημιουργούν πιο πλούσιο και καθηλωτικό ήχο. Με το νέο AI Button στο τηλεχειριστήριο ο χρήστης αποκτά πρόσβαση AI Hub και λειτουργίες όπως το AI Voice ID, το AI Search, και το AI Concierge, οι οποίες εξατομικεύουν την εμπειρία χρήσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις κάθε μέλους του σπιτιού σας[3]. Το AI Chatbot είναι ο κατάλληλος ψηφιακός βοηθός στην διάρκεια της χρήσης για τυχόν προβλήματα, καθώς τα εντοπίζει και παρέχει καθοδήγηση στην οθόνη, βοηθώντας την επίλυση τους ή την σύνδεση με την υποστήριξη[4].

Οι δυνατότητες της QNED83B δεν περιορίζονται μόνο στην προβολή ταινιών, καθώς μαζί της μπορεί να απολαύσει κανείς μια εξαιρετική εμπειρία παιχνιδιού με VRR, έως και 144Hz.

Η τηλεόραση είναι σημαντικό να γνωρίζει καλά τον χρήστη, ώστε να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις των χρηστών της και να τους απαλλάσσει από περιττό χρόνο πλοήγησης. Με το βραβευμένο Multi AI webOS, η QNED83B QNED MiniLED προσφέρει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου και εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές, ενώ η ενσωμάτωση των Google Gemini κάνει την αναζήτηση και την αλληλεπίδραση ακόμη πιο εύκολη και φυσική.[5]Παράλληλα, το LG Shield συμβάλλει στην προστασία δεδομένων με ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων, κρυπτογραφικούς αλγόριθμους, διασφάλιση της ακεραιότητας λογισμικού, έλεγχο ταυτότητας και πρόσβασης, μετάδοση δεδομένων, ανίχνευση και απόκριση συμβάντων και ενημερώσεις[6].

H QNED83B ενσωματώνεται απόλυτα στον χώρο και γίνεται κομμάτι του σπιτιού σας. Τόσο ο διακριτικός σχεδιασμός της, όσο και η πρόσβαση στο LG GALLERY+, την καθιστούν ένα στολίδι για το σαλόνι. Με πρόσβαση σε αμέτρητα έργα τέχνης και περιεχόμενο από τους συνεργάτες μας, όπως τα The National Gallery, MMCA, Magnum και άλλα μπορείτε να αναβαθμίσετε και να εξατομικεύσετε τον χώρο σας με τέχνη που αντανακλά την αισθητική[7].

Η QNED83B μετατρέπει κάθε movie night και κάθε στιγμή χαλάρωσης σε μια πιο πλούσια και απολαυστική εμπειρία.

[1] Η QNED evo διαθέτει ευρύτερη γκάμα χρωμάτων σε σύγκριση με την QNED.

[2] Το Display Color Gamut Volume (CGV) είναι ισοδύναμο ή υπερβαίνει το CGV του χρωματικού χώρου DCI–P3 όπως επιβεβαιώνει η ανεξάρτητη εταιρεία Intertek.

[3] Παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα χαρακτηριστικά AI της τηλεόρασης, αλλά δεν διαθέτει ενσωματωμένη επεξεργασία AI. Ο σχεδιασμός, η διαθεσιμότητα και οι λειτουργίες του AI Magic Remote ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και την υποστηριζόμενη γλώσσα, ακόμα και για το ίδιο μοντέλο. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο. Το AI Voice Recognition παρέχεται μόνο σε χώρες που υποστηρίζουν NLP στη μητρική τους γλώσσα.

[4] Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι δυνατή η σύνδεση του AI Chatbot με την εξυπηρέτηση πελατών. Σε χώρες όπου δεν υποστηρίζεται το NLP, η πρόσβαση και η χρήση φωνητικών εφαρμογών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

[5]Το AI Search (Copilot) είναι διαθέσιμο στα μοντέλα webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων που κυκλοφόρησαν από το 2022 και μετά. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και οι υπηρεσίες AI συνεργατών ενδέχεται να αλλάξουν ή να απαιτήσουν συνδρομή. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή και μοντέλο και δεν είναι διαθέσιμη σε χώρες όπου δεν παρέχεται υποστήριξη LLM.

[6] Το webOS Re:New είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού και είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Ο αριθμός των αναβαθμίσεων και η διάρκεια υποστήριξης Re:New ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν, μοντέλο ή περιοχή. Το χρονοδιάγραμμα αναβαθμίσεων, καθώς και ορισμένων χαρακτηριστικών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή. Οι διαθέσιμες δυνατότητες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να ποικίλλουν ανά προϊόν, μοντέλο ή περιοχή.

[7] Το διαθέσιμο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή και υπόκειται σε αλλαγές. Υπηρεσία διαθέσιμη μέσω συνδρομής επί πληρωμή. Δωρεάν δοκιμή ενός μήνα με σύνδεση και καταχώριση μεθόδου πληρωμής. Η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα σε πρόγραμμα επί πληρωμή, εκτός εάν ακυρωθεί πριν από τη λήξη της δοκιμής. Η συνδρομή μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.