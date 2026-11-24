Η περιποίηση του σώματος δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Όταν η επιδερμίδα νιώθει ξηρή ή τραχιά, λίγα λεπτά με τα κατάλληλα προϊόντα μπορούν να γίνουν μια μικρή, ευχάριστη συνήθεια μέσα στη μέρα. Στην ιδέα της φροντίδας για όλη την οικογένεια έρχεται να προστεθεί η νέα συλλογή σώματος της Caudalie.

Ενυδάτωση σώματος με ελαφριά υφή

Κεντρικό προϊόν της συλλογής είναι η 72h Hydrating Body Lotion, μια λοσιόν που, σύμφωνα με την εταιρεία, απευθύνεται και σε επιδερμίδες με τάση ατοπίας. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει πανθενόλη, υαλουρονικό οξύ, βούτυρο καριτέ και έλαιο από κουκούτσια σταφυλιού. Η υφή της απορροφάται γρήγορα και δεν αφήνει λιπαρή αίσθηση, ώστε να μπορείς να ντυθείς χωρίς μεγάλη αναμονή.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η λοσιόν προσφέρει ενυδάτωση έως και 72 ώρες. Σε κλινική μελέτη 28 ημερών με 32 εθελοντές, το 97% δήλωσε ότι παρατήρησε μείωση του κνησμού και της τραχύτητας. Πρόκειται για αποτελέσματα που παρουσιάζει η ίδια η Caudalie και όχι για ανεξάρτητη αξιολόγηση. Η λοσιόν είναι κατάλληλη, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, για όλη την οικογένεια από την ηλικία των τριών ετών και διατίθεται από τον Νοέμβριο του 2026.

Στο προϊόν δίνει χαρακτήρα και το νέο άρωμα, εμπνευσμένο από το Thé des Vignes. Συνδυάζει απαλό musk, βούτυρο ίριδας και ρίζα αγγελικής. Η εταιρεία το περιγράφει ως χωρίς αλλεργιογόνα και κατάλληλο για επιδερμίδες με τάση ατοπίας, καθώς και για παιδιά από τριών ετών.

Απολέπιση και φροντίδα από την κορυφή ως τα νύχια

Η σειρά περιλαμβάνει επίσης το Crushed Cabernet Body Scrub, με καστανή ζάχαρη, κουκούτσια και έλαιο από κουκούτσια σταφυλιού. Η σύνθεσή του απολεπίζει απαλά και αφήνει την επιδερμίδα πιο λεία και φωτεινή, σύμφωνα με την περιγραφή της μάρκας. Η συσκευασία των 175 γραμμαρίων κοστίζει 33,50 ευρώ.

Για πολύ ξηρή επιδερμίδα, το Repairing Ceramide Body Balm συνδυάζει ceramides σταφυλιών με πλούσια υφή. Η Caudalie αναφέρει πως θρέφει και καταπραΰνει την αίσθηση δυσφορίας, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. Η συσκευασία των 200 ml κοστίζει 33,50 ευρώ, ενώ υπάρχει και ανταλλακτικό στην τιμή των 28,50 ευρώ. Την περιποίηση συμπληρώνει η Hand & Nail Repairing Cream, με έλαιο σταφυλιού, έλαιο αβοκάντο και βούτυρο καριτέ. Κοστίζει 14,90 ευρώ για 75 ml.

Αν θέλεις να δεις περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείς να επισκεφθείς την επίσημη σελίδα της λοσιόν και τα προϊόντα σώματος της εταιρείας. Με διαφορετικές υφές και χρήσεις, η νέα συλλογή βάζει την ενυδάτωση σώματος στο επίκεντρο μιας απλής καθημερινής ρουτίνας.