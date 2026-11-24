Ένα golden retriever έγινε η απρόσμενη πρωταγωνίστρια μιας δύσκολης στιγμής στη Βραζιλία. Η Τερέζα μπήκε στην πισίνα όταν κατάλαβε ότι η μικρή Μαϊτέ δυσκολευόταν να μείνει στην επιφάνεια και τη βοήθησε μέχρι να φτάσει κοντά της η μητέρα της. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στην πόλη Σαπάντα ντος Γκιμαράες, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το κοριτσάκι κατεβαίνει τα σκαλιά της πισίνας, χάνει την ισορροπία του και βρίσκεται στα βαθιά. Η Τερέζα κολυμπά προς το μέρος της και η μικρή πιάνεται πάνω της, μένοντας στην επιφάνεια ώσπου να επέμβει η μητέρα της.

Η μητέρα είχε απομακρυνθεί για λίγο

Η μητέρα της Μαϊτέ, Γκλαντίσα Φιλμπίντο, είπε ότι η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι της κουνιάδας της, όπου ζει και η Τερέζα, για μια οικογενειακή γιορτή. Είχε φύγει για λίγα δευτερόλεπτα για να πάρει ένα κομμάτι κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είχε πάει να φέρει την μπανιέρα του σκύλου.

Στο σύντομο αυτό διάστημα, η μικρή μπήκε μόνη της στην πισίνα. Σύμφωνα με τη μητέρα της, συνήθιζε να περιμένει κάποιον να μπει μαζί της στο νερό. Όταν τη ρώτησε αργότερα τι ήθελε να κάνει, η Μαϊτέ είπε πως ήθελε να βουτήξει. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, η μητέρα επέστρεψε στην πισίνα και έβγαλε το παιδί από το νερό. Η κάμερα κατέγραψε την Τερέζα να μένει δίπλα στη μικρή μέχρι να φτάσει η οικογένειά της.

Το μήνυμα της μητέρας προς άλλους γονείς

Η Φιλμπίντο δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να θυμίσει πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα κοντά στο νερό. «Μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία», έγραψε, ευχαριστώντας παράλληλα την Τερέζα για την άμεση αντίδρασή της.

Μετά το περιστατικό, η μητέρα μοιράστηκε και εικόνες της Μαϊτέ να παίζει με την Τερέζα. Η περιπέτεια έληξε χωρίς τραυματισμό για το κοριτσάκι, ενώ η σκυλίτσα κέρδισε τον τίτλο της μικρής ηρωίδας της οικογένειας.