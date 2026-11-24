Το LEGO® Certified Store στην οδό Μητροπόλεως καλωσορίζει παιδιά και ενήλικες σε έναν νέο προορισμό για παιχνίδι και δημιουργικότητα με LEGO. Είτε το επισκέπτονται με την οικογένεια ή τους φίλους τους, είτε θέλουν να εξερευνήσουν το δικό τους πάθος για το χτίσιμο, οι επισκέπτες όλων των ηλικιών είναι καλεσμένοι να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους και να μοιραστούν τη χαρά του παιχνιδιού.

Η αναμονή έφτασε στο τέλος της, καθώς το νέο LEGO® Certified Store άνοιξε τις πόρτες του στην καρδιά της Αθήνας. Στη γωνία Μητροπόλεως 7 και Νίκης 14, στο Σύνταγμα, το κατάστημα των 280 τετραγωνικών μέτρων απλώνεται σε δύο επίπεδα, ισόγειο και όροφο. Οι επισκέπτες μπορούν να δημιουργήσουν και να παίξουν με την καθοδήγηση των Brick Specialists και να εξερευνήσουν μια σειρά από διαδραστικές εμπειρίες, όπως το Pick a Brick Wall και το Build a Minifigure Tower, ενώ παράλληλα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά και δυσεύρετα σετ LEGO που διατίθενται στο κατάστημα, όπως τα Architecture Sagrada Familia, Lord of the Rings: Minas Tirith και Art Gustav Klimt: The Kiss.

Ατελείωτη φαντασία και δημιουργικότητα

Δύο εντυπωσιακά μωσαϊκά από τουβλάκια LEGO απεικονίζουν δύο από τα πιο αγαπημένα τοπόσημα της Αθήνας: την Ακρόπολη, που αποτελείται από 84.320 στρογγυλά πλακίδια LEGO και χρειάστηκε 340 ώρες για να ολοκληρωθεί, και τα Αναφιώτικα στην Πλάκα, που αποτελούνται από 63.240 στρογγυλά πλακίδια LEGO και χρειάστηκαν 260 ώρες για να ολοκληρωθούν.

Το κατάστημα γιόρτασε το άνοιγμά του με ένα Grand Opening Event το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, μουσική, μασκότ, μπαλόνια και δώρα με αγορές!

Νικόλαος Γ. Μουστάκας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Παιχνίδια Μουστάκας :

“Με μεγάλη μας χαρά, έπειτα από πολυετή αναζήτηση, βρήκαμε το ιδανικό σημείο για τη δημιουργία του νέου LEGO® Certified Store στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, νεοκλασικό κτήριο, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και ιστορική ταυτότητα, που πιστεύουμε ότι εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία και τις αξίες του brand LEGO®. Το νέο μας κατάστημα αποτελεί το 8ο και μεγαλύτερο LEGO® Store στην Ελλάδα, το πρώτο στο κέντρο της Αθήνας, σε μια προνομιακή τοποθεσία, δίπλα στην Πλατεία Συντάγματος. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει προορισμό για μικρούς και μεγάλους από όλο τον κόσμο, προσφέροντας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη χαρά του παιχνιδιού, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να γίνουν μέρος του μαγικού κόσμου της LEGO®!”

Miroslav Říha, Country Manager της LEGO Hellas:

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το μεγαλύτερο LEGO Store μας στην Ελλάδα στην καρδιά της Αθήνας. Θέλουμε να γίνει ένας προορισμός όπου παιδιά, οικογένειες και LEGO fans θα μπορούν να ανακαλύψουν τα προϊόντα μας, να εμπνευστούν και, κυρίως, να ζήσουν τη χαρά και τη δημιουργικότητα του παιχνιδιού LEGO.»

Το LEGO® Certified Store στο Σύνταγμα θα είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–21:00, και το Σάββατο, 09:00–20:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://www.lego.storegreece.gr/.