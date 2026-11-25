Μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία των καλλιστείων έγραψε η Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο. Η 27χρονη κατέκτησε τον τίτλο της Miss Universe 2026 το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν και έγινε, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, η πρώτη μητέρα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει το πολυπόθητο στέμμα.

Η Τζένιφερ Μπαρέτο, πέρα από την παρουσία της στον χώρο της ομορφιάς, εργάζεται ως ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, ενώ έχει αποκτήσει μία κόρη, την Πενέλοπε. Η νίκη της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται να ανατρέψει στερεότυπα δεκαετιών γύρω από τη μητρότητα και τη συμμετοχή των γυναικών σε διαγωνισμούς ομορφιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr)

Μια διοργάνωση με διαφορετικό χαρακτήρα

Η περσινή νικήτρια, Φατίμα Μπος, παρέδωσε το στέμμα στη νέα Μις Υφήλιος. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κόσμημα με την ονομασία «Η λάμψη μιας αιώνιας κληρονομιάς», από λευκόχρυσο 18 καρατίων και 3.150 διαμάντια.

Στη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος 117 γυναίκες από περισσότερες από 110 χώρες. Στην τελική πεντάδα, εκτός από την εκπρόσωπο του Πουέρτο Ρίκο, κατάφεραν να φτάσουν οι υποψήφιες από τις Φιλιππίνες, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βενεζουέλα και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε και το επαγγελματικό υπόβαθρο των διαγωνιζομένων. Όπως αποκάλυψαν οι παρουσιαστές της βραδιάς, Μάριο Λόπεζ και Ρ’Μπόνι Γκάμπριελ, ανάμεσα στις υποψήφιες βρίσκονταν 22 γυναίκες με μεταπτυχιακές σπουδές, πέντε γιατροί και δέκα μητέρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr)

Τα απρόοπτα πριν από τη μεγάλη βραδιά

Βέβαια, η φετινή διοργάνωση δεν κύλησε χωρίς προβλήματα. Πέρα από τις δυσκολίες που φέρεται να αντιμετώπισαν ορισμένες υποψήφιες από αφρικανικές χώρες με την έκδοση βίζας, τον γύρο του διαδικτύου έκαναν βίντεο από πασαρέλα στην παραλία, όπου αρκετές διαγωνιζόμενες δυσκολεύονταν να περπατήσουν. Μάλιστα, η εκπρόσωπος της Γαλλίας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των προβών.

Το Πουέρτο Ρίκο, πάντως, θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό και το 2027, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές κατά τη διάρκεια του τελικού.

Η φετινή νίκη της Τζένιφερ Μπαρέτο στέλνει ένα όμορφο μήνυμα στις γυναίκες που συνεχίζουν να διεκδικούν τα όνειρά τους μετά την απόκτηση ενός παιδιού. Η μητρότητα δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα πρέπει να εγκαταλείψει τις προσωπικές της φιλοδοξίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Barreto (@jenniferbarretopr)