Στην κατηγορία των premium smartwatches, η πραγματική αξία μιας συσκευής δεν κρίνεται μόνο από το πόσες λειτουργίες ενσωματώνει, αλλά κυρίως από το πόσο καλά μπορεί να τις αξιοποιήσει στην πράξη. Και αν υπάρχει ένας κατασκευαστής που έχει καταφέρει να χτίσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στον συγκεκριμένο τομέα, αυτός είναι αναμφίβολα η Huawei. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία, την αντοχή και την αυτονομία, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στον κόσμο των wearables, εξελίσσοντας διαρκώς την εμπειρία που προσφέρει στον χρήστη.

Το νέο WATCH GT 7 Pro τηρώντας την παράδοση των smartwatches της Huawei επιχειρεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προσεγγίζοντας τον κόσμο των smartwatches μέσα από μια ξεκάθαρα πιο περιπετειώδη οπτική. Δεν είναι απλώς ένα premium ρολόι που καταγράφει τις καθημερινές σας δραστηριότητες, αλλά ένας ολοκληρωμένος σύντροφος για όσους αναζητούν περισσότερα από την τεχνολογία που φορούν στον καρπό τους. Με έμφαση στις outdoor εμπειρίες, προηγμένα εργαλεία αθλητικής παρακολούθησης, δυνατότητες πλοήγησης και ένα πλούσιο πακέτο λειτουργιών υγείας, είναι σχεδιασμένο να ακολουθεί τον χρήστη από την καθημερινή ρουτίνα μέχρι τις πιο απαιτητικές και… «adventurous» εξορμήσεις.

Design & Build: Ένα ρολόι µε… attitude!

Από την πρώτη επαφή, το WATCH GT 7 Pro δίνει την αίσθηση ενός πραγματικού premium ρολογιού, διατηρώντας όμως παράλληλα και μια πιο sportive σχεδιαστική λογική. Η Huawei έχει επιλέξει στρογγυλή κάσα 46mm από κράμα τιτανίου, ενώ στην πρόσοψη δεσπόζει η AMOLED οθόνη των 1,47 ιντσών. Το design είναι αρκετά δυναμικό ώστε να ταιριάζει με αθλητικό ντύσιμο, αλλά ταυτόχρονα αρκετά κομψό για να μη δείχνει παράταιρο σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον ή σε μια βραδινή έξοδο.

Το βλέμμα βέβαια πέφτει ιδιαίτερα στο εξαγωνικό bezel, το οποίο ναι δεν περιστρέφεται, αλλά προσθέτει έναν έντονο χαρακτήρα στην εμφάνιση. Παράλληλα, η γυαλιστερή κεραμική στεφάνη έρχεται σε αντίθεση με το ματ σώμα και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που θυμίζει περισσότερο high-end ρολόι παρά ένα απλό gadget. Αντίστοιχα, οι κίτρινες ενδείξεις στο bezel προσθέτουν μάλιστα μια μικρή δόση sport χαρακτήρα. Στη δεξιά πλευρά βρίσκουμε την περιστρεφόμενη κορώνα, ένα δεύτερο menu button και το ηχείο, ενώ αριστερά υπάρχει το μικρόφωνο. Στο πίσω μέρος βρίσκεται η κεραμική επιφάνεια με τους αισθητήρες, ενώ η αλλαγή λουριού πραγματοποιείται εύκολα, χωρίς εργαλεία μέσω του clip που υπάρχει στο τέλος του strap. Το βάρος φτάνει τα 79,6 γραμμάρια μαζί με το λουράκι (56 γραμμάρια χωρίς το strap), κάτι που γίνεται αισθητό στον καρπό, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει στην premium αίσθηση της κατασκευής. Πρόκειται για ένα ρολόι που δεν προσπαθεί να είναι «αόρατο» στον καρπό. Θέλει να το βλέπεις και να το αισθάνεσαι, «νιώθοντας» μαζί του την κάθε στιγμή.

Κάνοντας focus στα της κατασκευής, αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι η Pro ονομασία εδώ, σε καμία περίπτωση δεν είναι διακοσμητική. Η Huawei έχει επενδύσει σημαντικά στα υλικά κατασκευής, χρησιμοποιώντας κράμα τιτανίου για την κάσα και sapphire glass πάνω από την οθόνη. Η συγκεκριμένη επιλογή προστατεύει σημαντικά την πρόσοψη από γρατζουνιές και ταυτόχρονα προσδίδει στο ρολόι την αίσθηση ενός προϊόντος που μπορεί να ακολουθήσει τον χρήστη σε πιο απαιτητικές συνθήκες. Κρίνοντας με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η Huawei δεν… κάνει την παραμικρή έκπτωση στο κομμάτι της αξιοπιστίας και της ποιότητας των υλικών.

Επιπλέον, αξίζει να τονίσουμε ότι το WATCH GT 7 Pro διαθέτει πιστοποίηση IP69 για προστασία από σκόνη και νερό, ενώ υποστηρίζει κατάδυση έως και 40 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η Huawei δεν το αντιμετωπίζει ως ένα smartwatch που πρέπει να μένει μακριά από νερό, βροχή ή δύσκολες outdoor συνθήκες. Αντίθετα, ολόκληρη η φιλοσοφία του δείχνει ότι είναι φτιαγμένο για να βγει από το γραφείο και να «έρθει σε επαφή» με τις εξωτερικές συνθήκες.

Αναμφίβολα, η AMOLED οθόνη των 1,47 ιντσών αποτελεί ένα από τα μεγάλα highlights. Στις μετρήσεις του test έφτασε τα 3.109 nits με ενεργοποιημένο τον αισθητήρα φωτεινότητας, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά ευανάγνωστη ακόμη και σε έντονο εξωτερικό φωτισμό. Η εμπειρία σε καθημερινή χρήση και κατά τη διάρκεια προπονήσεων είναι ιδιαίτερα θετική, ενώ υπάρχει και customizable always-on display.

Sports Modes: Από την πόλη στις κορυφές των βουνών…

Το WATCH GT 7 Pro δείχνει πραγματικά γιατί η Huawei επενδύει τόσο πολύ στον outdoor χαρακτήρα του. Το ρολόι προσφέρει μια ιδιαίτερα πλούσια γκάμα αθλητικών λειτουργιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποδηλασία, το skiing και το golf. Στην ποδηλασία, για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει διαφορετικούς τύπους ποδηλάτων και να εισάγει διαδρομές από την εφαρμογή Huawei Health. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, το ρολόι εμφανίζει όχι μόνο τις κλασικές μετρήσεις, αλλά και τη διαδρομή, την κατεύθυνση, την απόσταση που απομένει και πληροφορίες για τις ανηφόρες. Σε υψηλές ταχύτητες μπορεί μάλιστα να προειδοποιήσει για επερχόμενες κλειστές στροφές. Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν συνδυάζεται με το navigation. Το WATCH GT 7 Pro υποστηρίζει offline maps, επιτρέποντας στον χρήστη να κατεβάσει χάρτες εκ των προτέρων και να πλοηγηθεί ακόμη και χωρίς σύνδεση με το smartphone.

Σε ότι έχει να κάνει με το skiing mode, η Huawei έχει ενσωματώσει πληροφορίες για περίπου 3.000 χιονοδρομικά κέντρα παγκοσμίως, μαζί με στοιχεία για πίστες και lifts. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα καταγραφής G-force, ώστε ο χρήστης να έχει μια καλύτερη εικόνα της έντασης της κατάβασης και να συγκρίνει χρόνους. Το συγκεκριμένο mode δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία της Huawei, η οποία ουσιαστικά επένδυσε σε ένα ρολόι που κάνει το κάτι παραπάνω στα sports modes. Μάλιστα, αυτό που καθιστά το HUAWEI WATCH GT 7 Pro «unique» είναι ότι το ρολόι δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή. Ειδικότερα, προσφέρει training load, προτάσεις για recovery, Running Ability Index, VO₂max, εκτιμώμενους χρόνους για διαφορετικές αποστάσεις και lactate threshold. Ανάλογα με το άθλημα, μπορεί ακόμη να προτείνει warm-up πριν την προπόνηση και stretching μετά το τέλος της, με οπτικές οδηγίες και voice prompts.

Health Features: Ο προσωπικός σας ψηφιακός καθρέφτης!

Το health tracking είναι ένας ακόμη τομέας όπου το WATCH GT 7 Pro δείχνει ιδιαίτερα ώριμο. Μέσω του Huawei Health, όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε ένα dashboard που επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει όχι μόνο μεμονωμένες μετρήσεις αλλά και τάσεις σε βάθος χρόνου. To ειδικό app της Huawei ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα νευραλγικό κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο κρατάει ένα είδος «ιστορικού» και δίνει κρίσιμες κατευθύνσεις, έτσι ώστε ο user να μπορεί να σχηματίσει μια εικόνα 360ο για την κατάσταση του οργανισμού του.

Το Health Insights δημιουργεί μια συνολική εικόνα της φυσικής κατάστασης, ενώ το ρολόι μπορεί να παρακολουθεί καρδιακούς παλμούς, οξυγόνωση του αίματος, θερμοκρασία σώματος, stiffness των αγγείων και άλλες σημαντικούς παραμέτρους που αποτελούν εξαιρετικούς δείκτες για την υιοθέτηση ενός well-being μοντέλου στην καθημερινότητα μας. Υποστηρίζεται επίσης ECG και ανίχνευση καρδιακών αρρυθμιών μέσω pulse wave analysis, χωρίς φυσικά το smartwatch να αντικαθιστά ιατρική συσκευή. Ως είθισται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ακρίβεια των μετρήσεων, καθώς η πρόταση της Huawei με τον ανανεωμένο αλγόριθμο Trusense επιχειρεί να δώσει στον χρήστη τις πιο εμπεριστατωμένες μετρήσεις με ακρίβεια… χιλιοστού.

Επιπλέον, το sleep tracking είναι εξίσου αναλυτικό. Συγκεκριμένα, το HUAWEI WATCH GT 7 Pro καταγράφει συνολική διάρκεια ύπνου και επιμέρους στάδια, όπως deep, light και REM, ενώ παρέχει στοιχεία για sleep stability, respiratory quality, heart rate variability, οξυγόνωση και αναπνευστικό ρυθμό. Η εφαρμογή μπορεί να παρουσιάσει τα δεδομένα σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, ώστε ο χρήστης να βλέπει πραγματικές τάσεις και όχι απλώς έναν αριθμό από μια συγκεκριμένη νύχτα. Ένα smartwatch του 2026 δεν θα μπορούσε να αγνοεί τις ανέπαφες πληρωμές και η Huawei έχει επιλέξει να συνεργαστεί με την Curve Pay για να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, με την εγκατάσταση να γίνεται μέσω του Huawei Health.

Το smartwatch που ξεχνάς πότε το… φόρτισες!

Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα της σειράς GT, αυτό είναι η αυτονομία και το WATCH GT 7 Pro δεν θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Η Huawei υποστηρίζει έως και 21 ημέρες με ελαφριά χρήση και έως 12 ημέρες σε τυπικό σενάριο χρήσης. Στην πράξη, το test κατέγραψε περίπου 10 ημέρες, με ενεργοποιημένες όλες τις μετρήσεις, always-on display και workout detection, παρά την ιδιαίτερα έντονη χρήση στην αρχή.

Και αυτό είναι ένα από τα σημεία που αλλάζουν πραγματικά την καθημερινή εμπειρία. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι κάθε δύο ή τρεις ημέρες ότι πρέπει να φορτίσεις το smartwatch. Μπορείς να κοιμηθείς με αυτό, να πας στη δουλειά, να κάνεις προπόνηση και να φύγεις για ένα Σαββατοκύριακο χωρίς να κουβαλάς απαραίτητα τον φορτιστή μαζί σου. Εάν συγκριθεί με τον ανταγωνισμό και ακόμη και με πιο premium μοντέλα (ναι δαγκωμένο μήλο προς εσένα αναφερόμαστε), το WATCH GT 7 Pro είναι κυριολεκτικά η ημέρα με τη νύχτα. Φυσικά, η έντονη χρήση GPS και navigation επηρεάζει αισθητά την αυτονομία, όμως το θετικό είναι ότι το ρολόι ενημερώνει τον χρήστη πόσες ώρες προπόνησης απομένουν με βάση το διαθέσιμο ποσοστό μπαταρίας (η Huawei στις εργαστηριακές μετρήσεις της έχει καταγράψει 51 ώρες χρήσης με τα workout modes ενεργοποιημένα). Η φόρτιση πραγματοποιείται ασύρματα μέσω Qi, του γνωστού κυκλικού μαγνητικού φορτιστή που συνοδεύει όλα τα smartwatches της Huawei. Το 876mAh battery pack χρειάζεται περίπου 90 λεπτά για πλήρη φόρτιση, ενώ σε 30 λεπτά φόρτισης η μπαταρία ανέβηκε από το 10% περίπου στο 60%. Αναμφίβολα, στο κομμάτι της αυτονομίας διαπιστώσαμε ότι η Huawei για μια ακόμη φορά βαδίζει στον ίδιο δρόμο ποιότητα που την έχουμε συνηθίσει.

Είναι «Pro» µε… πραγµατικό λόγο ύπαρξης!

Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro είναι από εκείνα τα wearables που καταφέρνουν να δικαιολογήσουν το «Pro» στην ονομασία τους όχι επειδή προσθέτουν απλώς περισσότερες λειτουργίες, αλλά επειδή δημιουργούν ένα αρκετά ολοκληρωμένο οικοσύστημα γύρω από την καθημερινότητα, την άσκηση και την outdoor δραστηριότητα. Η premium κατασκευή με τιτάνιο και sapphire glass, η εξαιρετικά φωτεινή AMOLED οθόνη, η μεγάλη αυτονομία και κυρίως το πλούσιο πακέτο fitness και navigation χαρακτηριστικών συνθέτουν ένα smartwatch που μπορεί να καλύψει από τον casual χρήστη μέχρι εκείνον που αντιμετωπίζει την ποδηλασία, το τρέξιμο ή τις outdoor δραστηριότητες πολύ πιο σοβαρά. Ιδιαίτερα θετική είναι η συνολική εμπειρία στην ποδηλασία, όπου το WATCH GT 7 Pro μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν ως ένα μικρό cycling computer στον καρπό, προσφέροντας route guidance, υψομετρικά δεδομένα, προειδοποιήσεις για στροφές και πλήθος metrics. Το offline navigation είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό που αποκτά πραγματική αξία όταν βρεθείς μακριά από το smartphone ή από μια αξιόπιστη σύνδεση.

Συνοψίζοντας, το WATCH GT 7 Pro αποδεικνύει ότι οι «smartwatch experts» της Huawei έχουν καταλάβει κάτι σημαντικό: ένα καλό smartwatch δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στο lifestyle και στην sportive εμπειρία χρήσης. Μπορεί να είναι αρκετά elegant για το γραφείο, αρκετά έξυπνο για την καθημερινότητα και ταυτόχρονα αρκετά ανθεκτικό και εξοπλισμένο για να ακολουθήσει τον χρήστη σε μια απαιτητική διαδρομή στα… βουνά. Χωρίς αμφιβολία, ένα ακόμη «must-have» από την κορυφαία εταιρεία στα wearables.

Specs µε µια µατιά!

Οθόνη

1,47” AMOLED

Κάσα

46mm από κράμα τιτανίου

Προστασία οθόνης

Sapphire Glass

Βάρος

56g (χωρίς λουράκι) /

79,6g (με λουράκι)

Χειρισμός

Περιστρεφόμενη κορώνα και δεύτερο φυσικό πλήκτρο

Αντοχή

Πιστοποίηση IP69

Καταδυτικές δυνατότητες

Υποστήριξη κατάδυσης έως 40 μέτρα

Αθλητικές λειτουργίες

Πολλαπλά Sports Modes, με έμφαση σε ποδηλασία, skiing, golf και running

Navigation

Offline Maps, Route Guidance και πλοήγηση διαδρομών

Μετρήσεις άθλησης

VO₂max, Training Load, Recovery, Running Ability Index, Lactate Threshold

Health Tracking

Καρδιακοί παλμοί, SpO₂, θερμοκρασία, αρτηριακή σκληρότητα

Καρδιολογικές λειτουργίες

ECG και ανάλυση αρρυθμιών μέσω Pulse Wave Analysis

Sleep Tracking

Deep, Light και REM Sleep, HRV και αναπνευστική ποιότητα

Πληρωμές

Curve Pay (NFC)

Αυτονομία

Έως 21 ημέρες (ελαφριά χρήση), έως 12 ημέρες (τυπική χρήση)

Μπαταρία

876mAh

Φόρτιση

Ασύρματη φόρτιση Qi

Χρόνος φόρτισης

Περίπου 90 λεπτά για πλήρη φόρτιση

Συμβατότητα

Android και iOS