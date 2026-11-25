Αν αγαπάς τις σαλάτες που είναι τόσο χορταστικές ώστε να μπορούν να αποτελέσουν ολόκληρο γεύμα, το τουρκικό kısır αξίζει να το δοκιμάσεις. Πρόκειται για μια παραδοσιακή σαλάτα με λεπτό πλιγούρι, ντομάτα, φρέσκα μυρωδικά και αρωματικά μπαχαρικά, που ξεχωρίζει για την πλούσια γεύση και το υπέροχο χρώμα της.

Το μυστικό της βρίσκεται στα αργά σοταρισμένα κρεμμύδια, τον πελτέ γλυκιάς πιπεριάς και τη μελάσα ροδιού, η οποία χαρίζει μια ιδιαίτερη γλυκόξινη νότα. Ο μαϊντανός, ο δυόσμος και το λεμόνι προσθέτουν φρεσκάδα, ενώ το κύμινο και οι τουρκικές πιπεριές δίνουν ένταση και άρωμα.

Είναι μια εξαιρετική επιλογή για ένα ελαφρύ μεσημεριανό, για το ταπεράκι του γραφείου ή ως συνοδευτικό σε ένα τραπέζι με φίλους. Επιπλέον, μπορείς να την ετοιμάσεις από νωρίτερα, καθώς οι γεύσεις της δένουν όμορφα όσο τα υλικά μένουν μαζί.

Περίπου 50 λεπτά

4 με 6 μερίδες

Νηστίσιμη

Υλικά

150 γρ. λεπτό πλιγούρι, κατά προτίμηση τύπου kısırlık

2 κ.σ. ελαιόλαδο, συν λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

500 γρ. ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 κ.σ. pul biber, τουρκικές νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

1 κ.σ. acı toz biber, καυτερή τουρκική πάπρικα

1½ κ.σ. σπόρους κύμινου, καβουρδισμένους και κοπανισμένους

90 γρ. tatlı biber salçası, γλυκός πελτές κόκκινης πιπεριάς

60 γρ. πελτέ ντομάτας

½ κ.σ. ψιλή ζάχαρη

½ ματσάκι φρέσκο μαϊντανό, χοντροκομμένο

Φύλλα από 7 κλωναράκια φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένα

6 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε μικρά κομμάτια

3 πιπερίτσες τουρσί, κομμένες σε λεπτές φέτες

1 μεγάλη ντομάτα, ψιλοκομμένη

4 κ.σ. μελάσα ροδιού

Χυμό από 1 λεμόνι

Λίγο θαλασσινό αλάτι

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το πλιγούρι. Βάζουμε το λεπτό πλιγούρι σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε περίπου μία κούπα βραστό νερό και μια πρέζα αλάτι. Σκεπάζουμε με ένα πιάτο ή καπάκι και το αφήνουμε για τουλάχιστον 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να απορροφήσει το νερό. Αν περισσέψει υγρό, το στραγγίζουμε. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο, βαθύ τηγάνι. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα ξερά κρεμμύδια και λίγο αλάτι. Τα μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά, χαμηλώνοντας τη φωτιά όσο χρειάζεται, μέχρι να μαλακώσουν καλά και να βγάλουν τη φυσική τους γλύκα. Δεν θέλουμε να σκουρύνουν ή να καραμελώσουν έντονα. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά. Ρίχνουμε το pul biber, την καυτερή τουρκική πάπρικα και το καβουρδισμένο κύμινο. Ανακατεύουμε για 2 με 3 λεπτά, ώστε να απελευθερώσουν τα αρώματά τους, προσέχοντας να μην καούν. Δίνουμε χρώμα και γεύση. Προσθέτουμε τον πελτέ γλυκιάς πιπεριάς και τον πελτέ ντομάτας. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι, αν χρειάζεται. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και μεταφέρουμε το μείγμα των κρεμμυδιών σε ένα μεγάλο μπολ. Το αφήνουμε να κρυώσει, ώστε να μην επηρεάσει τη φρεσκάδα των λαχανικών και των μυρωδικών που θα προσθέσουμε στη συνέχεια. Ανακατεύουμε με το πλιγούρι. Προσθέτουμε το μαλακωμένο πλιγούρι στο μπολ με τα κρεμμύδια και ανακατεύουμε καλά με ένα πιρούνι ή μια κουτάλα. Θέλουμε το πλιγούρι να καλυφθεί ομοιόμορφα από το αρωματικό μείγμα και να αποκτήσει το χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα του. Προσθέτουμε τα φρέσκα υλικά. Ρίχνουμε τον μαϊντανό, τον δυόσμο, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τις πιπερίτσες τουρσί και την ψιλοκομμένη ντομάτα. Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να μοιραστούν όλα τα υλικά. Ολοκληρώνουμε τη σαλάτα. Περιχύνουμε με τη μελάσα ροδιού, τον χυμό λεμονιού και λίγο επιπλέον ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε ξανά, δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε το αλάτι ή το λεμόνι σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας. Σερβίρουμε. Μεταφέρουμε τη σαλάτα σε μια μεγάλη πιατέλα και τη σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου ή ελαφρώς δροσερή.

Τα μυστικά για να πετύχει η τουρκική σαλάτα με πλιγούρι

Το σημαντικότερο είναι να χρησιμοποιήσουμε πολύ λεπτό πλιγούρι. Το kısırlık απορροφά γρήγορα το ζεστό νερό και μαλακώνει χωρίς να χρειάζεται κανονικό βράσιμο. Αν χρησιμοποιήσουμε χοντρό πλιγούρι, θα χρειαστεί διαφορετικός χρόνος και τρόπος μαγειρέματος.

Εξίσου σημαντικό είναι το σωστό σοτάρισμα των κρεμμυδιών. Θέλουμε να γίνουν γλυκά και μαλακά, χωρίς να αποκτήσουν έντονα καραμελωμένη γεύση. Αυτό δημιουργεί την πλούσια βάση που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εκδοχή της σαλάτας.

Η μελάσα ροδιού είναι ένα ακόμη βασικό υλικό. Έχει συμπυκνωμένη, γλυκόξινη γεύση που ταιριάζει ιδιαίτερα με τον πελτέ πιπεριάς και τα μπαχαρικά. Μπορούμε να τη βρούμε σε καταστήματα με ανατολίτικα προϊόντα ή σε αρκετά μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Αν δεν αγαπάμε τα πολύ πικάντικα φαγητά, μειώνουμε την ποσότητα της καυτερής πάπρικας και των πιπεριών τουρσί. Έτσι, η σαλάτα θα παραμείνει αρωματική, αλλά θα έχει πιο ήπια ένταση.

Με τι ταιριάζει το kısır;

Η συγκεκριμένη σαλάτα είναι αρκετά χορταστική για να αποτελέσει ένα ελαφρύ κυρίως γεύμα, ειδικά αν τη συνοδεύσουμε με λίγα φρέσκα λαχανικά.

Στην Τουρκία, το kısır σερβίρεται συχνά με φύλλα μαρουλιού, μέσα στα οποία μπορούμε να τοποθετούμε μικρές ποσότητες από τη σαλάτα. Είναι ένας απλός και πολύ νόστιμος τρόπος να το απολαύσουμε.

Μπορούμε επίσης να το συνδυάσουμε με ψητά λαχανικά, κεφτεδάκια ή γιαούρτι. Αν οργανώνουμε ένα τραπέζι με διάφορα μεζεδάκια, ταιριάζει εξαιρετικά δίπλα σε χούμους, μελιτζανοσαλάτα και ζεστές πίτες.

Αν περισσέψει, το διατηρούμε σε κλειστό δοχείο στο ψυγείο, στους 4°C ή χαμηλότερα, αφού το έχουμε κρυώσει και βάλει στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από την παρασκευή του. Επειδή περιέχει μαγειρεμένα δημητριακά και φρέσκα λαχανικά, είναι προτιμότερο να το καταναλώσουμε μέσα σε 1 με 2 ημέρες.

Με το έντονο χρώμα, τα φρέσκα μυρωδικά και την ιδιαίτερη γλυκόξινη γεύση του, το kısır αποδεικνύει ότι μια σαλάτα με απλά υλικά μπορεί να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα και απολαυστική με ένα κανονικό κυρίως πιάτο.

Καλή απόλαυση!