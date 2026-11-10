Ο νέος κύκλος της σειράς «9-1-1: Nashville» έρχεται 12 Νοεμβρίου στο FX

Η σειρά «9-1-1: Nashville», μια περιπέτεια καταιγιστικής δράσης, επιστρέφει στο FX με νέο κύκλο επεισοδίων, μεταφέροντας τη δράση στην καρδιά του αμερικανικού Νότου. Ο δεύτερος κύκλος ξεκινά την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21.50, με νέα επεισόδια κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα. Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω MagentaTV, Nova και Vodafone TV.

Ο νέος κύκλος της σειράς «9-1-1: Nashville» ακολουθεί την ηρωική ομάδα άμεσης επέμβασης του Nashville τόσο στις οικογενειακές όσο και στις επαγγελματικές της στιγμές, με φόντο μία από τις πιο ζωντανές και δυναμικές πόλεις της Αμερικής. Στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, η ομάδα 113 καλείται να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση σε ένα μουσείο που έχει κατακλυστεί από φονικές σφήκες, ενώ ο νεοφερμένος ντετέκτιβ, Ρογκ Κέλι, ερευνά μια σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων με βιβλικές προεκτάσεις. Παράλληλα, η Μπλάιθ και η Ντίξι έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του εκρηκτικού καβγά τους, ενώ την ίδια στιγμή ο Ντον καλείται να πληρώσει το τίμημα των εξελίξεων, καθώς οι επιπτώσεις επηρεάζουν ολόκληρη την ομάδα.

Νέος Κύκλος «9-1-1: Nashville » : Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 21.50 στο FX