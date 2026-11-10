Οι millennials φοβόντουσαν την ενηλικίωση περισσότερο από όλους! Αλλά τί δείχνει έρευνα;

Η ενηλικίωση συχνά μοιάζει πιο δύσκολη όταν βρίσκεται ακόμη μπροστά μας. Οι ευθύνες, η ανεξαρτησία και οι αλλαγές που φέρνει η ζωή μπορεί να προκαλούν ανησυχία, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. Μια μακροχρόνια μελέτη, όμως, καταγράφει ένα πιο αισιόδοξο εύρημα: ο φόβος της ωρίμασης μειώθηκε με τον χρόνο και στις τρεις γενιές που εξετάστηκαν.

Τι εννοούμε με τον όρο «φόβος ωρίμασης»;

Οι ερευνητές περιγράφουν τον φόβο ωρίμασης ως την επιθυμία να επιστρέψει κανείς στην ασφάλεια της παιδικής ηλικίας, αποφεύγοντας όσα συνδέονται με το μεγάλωμα. Η μελέτη δεν εξέτασε ξεχωριστά κάθε ευθύνη της ενήλικης ζωής, αλλά αξιολόγησε αυτή την ευρύτερη στάση μέσα από ειδική κλίμακα ερωτήσεων.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα παρακολούθησε 2.482 φοιτητές από τρεις ομάδες που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια το 1982, το 1992 και το 2002. Οι συμμετέχοντες απάντησαν ξανά δέκα και είκοσι χρόνια αργότερα.

Στην αρχική αξιολόγηση, οι φοιτήτριες της ομάδας του 2002 εμφάνισαν τα υψηλότερα επίπεδα φόβου ωρίμασης, ενώ και οι άνδρες των νεότερων ομάδων ανέφεραν περισσότερο φόβο από τους άνδρες της ομάδας του 1982. Ωστόσο, καθώς οι συμμετέχοντες μεγάλωναν, ο φόβος μειωνόταν. Η μείωση ήταν εντονότερη στις δύο νεότερες ομάδες σε σχέση με την ομάδα του 1982.

Γιατί μπορεί να μειώνεται ο φόβος

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καθημερινή εμπειρία της ενηλικίωσης ίσως κάνει όσα κάποτε φαίνονταν τρομακτικά πιο οικεία και διαχειρίσιμα. Με τα χρόνια, οι άνθρωποι μπορεί να αποκτούν μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου και να διαπιστώνουν ότι οι ανησυχίες τους δεν επιβεβαιώνονται πάντα. Πρόκειται, όμως, για πιθανές εξηγήσεις και όχι για αιτίες που η συγκεκριμένη μελέτη απέδειξε.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν επίσης ότι οι νεότερες ομάδες διατήρησαν γενικά υψηλότερα επίπεδα φόβου από τις παλαιότερες, παρότι οι ανησυχίες τους μειώθηκαν. Η οικονομική αβεβαιότητα και οι κοινωνικές αλλαγές μπορεί να παίζουν ρόλο, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε τι ακριβώς εξηγεί αυτές τις διαφορές.

Ένα εύρημα με συγκεκριμένα όρια

Η μελέτη προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το πώς αλλάζει ο φόβος της ωρίμασης, αλλά το δείγμα της προερχόταν από φοιτητές ενός επιλεγμένου πανεπιστημίου στις ΗΠΑ. Επομένως, τα ευρήματα δεν περιγράφουν απαραίτητα όλους τους νέους ή όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Παρόλα αυτά, το βασικό μήνυμα είναι καθησυχαστικό: η ενηλικίωση μπορεί να φαίνεται πιο απειλητική όσο την περιμένουμε, ενώ η εμπειρία της ενδέχεται να την κάνει σταδιακά λιγότερο τρομακτική.