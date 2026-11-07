Τα όνειρα δείχνουν την προσωπικότητά μας; Μελέτη απαντά!

Τα όνειρα και οι σκέψεις που περνούν από το μυαλό μας όταν χαλαρώνουμε μπορεί να μοιάζουν με προσωπικές, φευγαλέες εμπειρίες. Ωστόσο, οι λέξεις με τις οποίες τις καταγράφουμε ίσως κρύβουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον τρόπο που οργανώνουμε τις σκέψεις μας.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications Psychology εξέτασε αν η δομή των περιγραφών μας συνδέεται με συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης. Το βασικό εύρημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται και επαναλαμβάνονται οι λέξεις, όχι το αν το όνειρο είχε ευχάριστο ή τρομακτικό περιεχόμενο.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν 3.053 γραπτές αναφορές από 176 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τα όνειρά τους το πρωί και τις σκέψεις τους όταν άφηναν τον νου τους να περιπλανηθεί, για διάστημα δύο εβδομάδων.

Η ομάδα χρησιμοποίησε μια μέθοδο από τη θεωρία γράφων, έναν τρόπο μαθηματικής ανάλυσης δικτύων. Αντιμετώπισε κάθε λέξη ως σημείο του δικτύου και συνέδεσε τις λέξεις που εμφανίζονταν διαδοχικά. Έτσι, εξέτασε πόσο συχνά επαναλαμβάνονταν ορισμένες λέξεις και πόσο στενά συνδέονταν τα διαφορετικά σημεία κάθε περιγραφής.

Τι έδειξαν οι περιγραφές

Οι αφηγήσεις των ονείρων είχαν συνήθως πιο σύνθετη και πυκνά συνδεδεμένη δομή, με περισσότερες επαναλήψεις λέξεων. Οι περιγραφές της περιπλάνησης του νου ήταν κατά κανόνα πιο εκτενείς, περιείχαν μεγαλύτερη ποικιλία λέξεων και παρουσίαζαν σημεία που συνέδεαν διαφορετικά μέρη του κειμένου.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μια στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στη γλωσσική δομή και στα συμπτώματα που ανέφεραν οι συμμετέχοντες. Η στενότερη σύνδεση των λέξεων στις περιγραφές ονείρων συνδέθηκε με περισσότερα αυτοαναφερόμενα συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ αντίστοιχο χαρακτηριστικό στις περιγραφές της περιπλάνησης του νου συνδέθηκε με αυτοαναφερόμενα συμπτώματα άγχους.

Τι δεν μπορεί να μας πει η έρευνα

Τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι ένα όνειρο μπορεί να αποκαλύψει αν κάποιος έχει ψυχική διαταραχή. Η μελέτη εξέτασε γραπτές αναφορές και συμπτώματα που δήλωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Δεν έδειξε ότι τα όνειρα ή οι σκέψεις προκαλούν άγχος ή κατάθλιψη, ούτε ότι η ανάλυση της γλώσσας αρκεί για διάγνωση.

Προς το παρόν, η έρευνα δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο γράφουμε για τις εσωτερικές μας εμπειρίες μπορεί να περιέχει μετρήσιμα μοτίβα. Χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να φανεί αν τέτοιες αναλύσεις θα μπορούσαν κάποτε να συμπληρώσουν άλλες μεθόδους αξιολόγησης της ψυχικής υγείας.