Κατερίνα Παπουτσάκη: “Σε αυτή τη φάση πραγματικά είμαι τέλεια μόνη μου”

Για την προσωπική της ζωή και την περίοδο αλλαγών που διανύει μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, σε συζήτησή της με τον Μάνο Καμακάρη για το Madwalk vidcast 2026. Όπως αποκάλυψε, είναι μόνη εδώ και σχεδόν έναν χρόνο και απολαμβάνει την ελευθερία που της δίνει αυτή η φάση.

«Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο και να μη χρειάζεται να πεις ψέματα ότι “δεν έχω, είμαι μόνη μου” και να είσαι στα αλήθεια. Είναι φανταστικό», είπε. Η ηθοποιός περιέγραψε τον εαυτό της ως άνθρωπο που αγαπά τη συντροφικότητα, αλλά παραδέχτηκε πως κάποια στιγμή ένιωσε ότι χρειάζεται μια παύση. «Ήμουν πάντα σχεσάκιας, θεωρώ τον εαυτό μου συντροφικό άνθρωπο. Απλά έγκωσα. Τραβάμε λίγο εδώ μια κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε.

Για το πόσο θα κρατήσει αυτή η περίοδος, η ίδια δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση. «Για όσο. Θα δείξει τώρα. Πού να ξέρω κι εγώ; Μάντης είμαι; Ανοιχτή στη ζωή είμαι, δεν το συζητώ. Αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά είμαι τέλεια μόνη μου. Σχεδόν ποτέ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω υπάρξει μόνη παραπάνω από λίγους μήνες. Τώρα κοντεύω χρόνο», ανέφερε.

Η ελευθερία και τα όρια μέσα σε μια σχέση

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είπε ακόμη πως η ζωή χωρίς σύντροφο έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. «Ναι, 100%. Γιατί κάπως σαν να εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μια σχέση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να συμβεί», απάντησε.

Εξηγώντας τι εννοεί, μίλησε για την τάση της να περιορίζει τον εαυτό της, ώστε να μη φέρει τους άλλους σε δύσκολη θέση. «Είτε γιατί αισθάνομαι μερικές φορές ότι πρέπει να χωρέσω κάπου άρα μικραίνω, είτε γιατί κάπως αισθάνομαι ότι έχω μια μεγάλη έγνοια να μην προκαλέσω ανασφάλεια στους άλλους. Μπορεί και οι άλλοι να μην μου επιβάλλουν με κτητικότητα να μειωθώ, αλλά αυτοκαταπιέζομαι για να μην δημιουργήσω στους άλλους το αίσθημα της ανασφάλειας», είπε.

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Παναγιώτη Πιλαφά το 2012 και απέκτησαν δύο γιους, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα. Το ζευγάρι χώρισε το 2022, ενώ αργότερα η Παπουτσάκη συνδέθηκε με τον Θάνο Χατζόπουλο. Αυτή την περίοδο εμφανίζεται ως ερμηνεύτρια στη μουσική σκηνή Doors και συμμετέχει στα γυρίσματα της σειράς Ντέρτι.