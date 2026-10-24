Όταν το παιδί δεν διαβάζει δεν σημαίνει πάντα τεμπελιά!

Το διάβασμα αρχίζει με ένα βιβλίο ανοιχτό στο γραφείο και συνεχίζεται με διαρκείς μικρές διακοπές. Ένα ποτήρι νερό, ένα σνακ, μια ιστορία από το σχολείο. Στο τέλος, η ώρα περνά και τα μαθήματα μένουν πίσω. Αυτό μπορεί να μοιάζει με απλή απροθυμία, όμως η δυσκολία να ξεκινήσει δεν σημαίνει πάντα ότι το παιδί βαριέται. Μερικές φορές δεν ξέρει πώς να χωρέσει όσα έχει να κάνει στον χρόνο που διαθέτει. Άλλες φορές ανησυχεί ότι δεν θα τα καταφέρει ή έχει ήδη εξαντληθεί από τη μέρα. Αντί να μείνεις στην εικόνα της αναβολής, προσπάθησε να ανακαλύψεις τι κρύβεται πίσω της.

Το πρώτο βήμα μπορεί να φαίνεται το πιο δύσκολο

Όταν ένα μάθημα τού φαίνεται απαιτητικό, το παιδί μπορεί να αποφεύγει να το αγγίξει. Έτσι γλιτώνει προσωρινά την αγωνία μιας άσκησης που δεν καταλαβαίνει ή την απογοήτευση ενός λάθους. Αν ακούς συχνά «δεν μπορώ», «δεν ξέρω από πού να αρχίσω» ή «έτσι κι αλλιώς θα τα κάνω λάθος», μην απαντήσεις με πίεση για περισσότερη προσπάθεια. Βοήθησέ το να εντοπίσει τι ακριβώς το μπλοκάρει.

Μπορείτε να ξεκινήσετε από το σημείο που καταλαβαίνει, να λύσετε μαζί την πρώτη άσκηση ή να συμφωνήσετε ότι θα ασχοληθείτε για λίγα λεπτά και μετά θα κάνετε ένα διάλειμμα. Η αρχή δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Χρειάζεται απλώς να γίνει εφικτή.

Η μελέτη χρειάζεται ένα σχέδιο που να ταιριάζει στην ηλικία του

Το «έχεις διάβασμα» δεν λέει στο παιδί ποιο μάθημα να ανοίξει, πόση ώρα να ασχοληθεί ή τι να κάνει όταν κολλήσει. Αυτά δεν τα γνωρίζουν όλα τα παιδιά από μόνα τους. Μπορείς να το βοηθήσεις να φτιάξει μια μικρή σειρά εργασιών, να εκτιμήσει πόσο χρόνο χρειάζεται και να προβλέψει σύντομα διαλείμματα.

Στην αρχή, ίσως χρειαστεί να οργανώσετε το πλάνο μαζί. Σταδιακά, άφησέ το να παίρνει περισσότερες αποφάσεις. Έτσι η βοήθειά σου δεν περιορίζεται στο να του θυμίζεις τι έχει να κάνει. Του δείχνεις πώς να το σκέφτεται και μόνο του.

Η γεμάτη μέρα επηρεάζει και τη συγκέντρωση

Ένα παιδί που γυρίζει από το σχολείο και συνεχίζει με δραστηριότητες, μετακινήσεις και υποχρεώσεις μπορεί να χρειάζεται χρόνο για να πάρει ανάσα. Πριν καθίσει για διάβασμα, ένα σνακ, λίγη ξεκούραση ή λίγη κίνηση ίσως το βοηθήσουν να επιστρέψει με περισσότερη ενέργεια. Ένας χώρος με λιγότερους περισπασμούς κάνει επίσης πιο εύκολη τη συγκέντρωση.

Αν, παρά τις αλλαγές, η δυσκολία παραμένει για μεγάλο διάστημα, μίλησε με τον δάσκαλο. Μαζί μπορείτε να δείτε αν το παιδί δυσκολεύεται σε συγκεκριμένο μάθημα ή αν χρειάζεται διαφορετική υποστήριξη.

Η ερώτηση που μπορεί να αλλάξει τη συζήτηση

Την επόμενη φορά που θα καθυστερεί, δοκίμασε να ρωτήσεις «ποιο σημείο σου φαίνεται δύσκολο;». Η απάντησή του μπορεί να σου δείξει αν χρειάζεται εξήγηση, ένα πιο απλό πρόγραμμα ή λίγη ξεκούραση. Κράτησε τα όρια στη μελέτη, αλλά προσαρμόζεις τις προσδοκίες σου στην ηλικία και στις δυνατότητές του.

Το παιδί χρειάζεται να μάθει να αναλαμβάνει τα μαθήματά του, χωρίς να πιστεύει ότι ένα λάθος ή ένας κακός βαθμός λέει κάτι για την αξία του. Όταν μπορεί να ζητήσει βοήθεια, να δοκιμάσει και να συνεχίσει, το διάβασμα παύει σιγά σιγά να μοιάζει με έναν τοίχο που πρέπει να ανέβει μόνο του.