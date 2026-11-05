Φασολάδα με λευκά φασόλια, λαχανικά και άρωμα πορτοκαλιού: Μια διαφορετική συνταγή για τον χειμώνα

Η φασολάδα είναι από τα πιο αγαπημένα φαγητά της ελληνικής κουζίνας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη μαγειρεύουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλεις να δοκιμάσεις μια διαφορετική εκδοχή, αυτή η σούπα με λευκά φασόλια, φρέσκα λαχανικά και μια διακριτική πινελιά πορτοκαλιού είναι μια πολύ νόστιμη επιλογή.

Τα καρότα, οι ντομάτες και τα κρεμμύδια δημιουργούν μια πλούσια, αρωματική βάση, ενώ τα φασόλια κάνουν τη σούπα χορταστική. Το ιδιαίτερο στοιχείο της συνταγής είναι η φλούδα πορτοκαλιού, που προσθέτει ένα ευχάριστο άρωμα, χωρίς να καλύπτει τη γεύση των υπόλοιπων υλικών.

Επιπλέον, επειδή χρησιμοποιούμε ήδη βρασμένα φασόλια, το φαγητό ετοιμάζεται πολύ πιο γρήγορα από την κλασική φασολάδα. Είναι ιδανικό για ένα ζεστό μεσημεριανό, ιδιαίτερα τις κρύες ημέρες του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: Περίπου 25 με 30 λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά

2 μέτρια κρεμμύδια

2 καρότα

2 κ.σ. ελαιόλαδο και λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

3 με 4 ώριμες ντομάτες

1 φύλλο δάφνης

400 με 500 γρ. λευκά φασόλια καννελίνι, ήδη βρασμένα

Ζωμό λαχανικών, όσο χρειαστεί για να καλυφθούν τα υλικά

2 με 3 λεπτές φλούδες πορτοκαλιού

1 κομμάτι σκληρής κόρας παρμεζάνας, προαιρετικά

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 χούφτα κοτσάνια από σέσκουλα και τα τρυφερά φύλλα τους

Φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Φέτες μπαγκέτας ή τσιαπάτας για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα λαχανικά

Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα καρότα και τα κόβουμε σε μέτρια κομμάτια. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα καρότα και τα σοτάρουμε απαλά για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν. Κόβουμε τις ντομάτες σε μικρά κομμάτια και τις προσθέτουμε στην κατσαρόλα μαζί με το φύλλο δάφνης. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τα λαχανικά να μαγειρευτούν για λίγα λεπτά, ώστε οι ντομάτες να αρχίσουν να βγάζουν τα υγρά τους.

Προσθέτουμε τα φασόλια και τα αρωματικά

Ρίχνουμε τα ήδη βρασμένα φασόλια και προσθέτουμε αρκετό ζωμό λαχανικών ώστε να καλύψει τα υλικά. Προσθέτουμε τις φλούδες πορτοκαλιού, προσέχοντας να μην έχουν πολύ από το λευκό εσωτερικό μέρος, γιατί μπορεί να δώσει πικρή γεύση. Αν χρησιμοποιήσουμε παρμεζάνα, προσθέτουμε και τη σκληρή κόρα της. Καθώς μαγειρεύεται η σούπα, θα προσφέρει επιπλέον νοστιμιά στον ζωμό. Αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα λαχανικά και να ενωθούν οι γεύσεις, περίπου 15 με 20 λεπτά.

Ολοκληρώνουμε τη σούπα

Πλένουμε καλά τα σέσκουλα και ψιλοκόβουμε τα κοτσάνια τους. Προσθέτουμε πρώτα τα κοτσάνια στη σούπα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσουν. Αν είναι ιδιαίτερα χοντρά, θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και τα τρυφερά φύλλα από τα σέσκουλα. Ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει για λίγα ακόμη λεπτά, μέχρι να μαραθούν τα πράσινα λαχανικά. Αφαιρούμε τη δάφνη, τις φλούδες πορτοκαλιού και την κόρα παρμεζάνας πριν από το σερβίρισμα. Μοιράζουμε τη σούπα σε βαθιά πιάτα, προσθέτουμε λίγο ωμό ελαιόλαδο και συνοδεύουμε με φρυγανισμένες φέτες μπαγκέτας ή τσιαπάτας.

Μικρά μυστικά για πιο νόστιμη φασολάδα

Το σημαντικότερο είναι να χρησιμοποιήσουμε καλά βρασμένα φασόλια. Μπορούμε να τα έχουμε μαγειρέψει από την προηγούμενη ημέρα ή να χρησιμοποιήσουμε φασόλια κονσέρβας, αφού πρώτα τα στραγγίσουμε και τα ξεπλύνουμε καλά.

Επίσης, η φλούδα πορτοκαλιού χρειάζεται μέτρο. Δύο ή τρία μικρά κομμάτια αρκούν για να δώσουν άρωμα στον ζωμό. Δεν θέλουμε η σούπα να αποκτήσει έντονη γεύση πορτοκαλιού, αλλά μια διακριτική φρεσκάδα.

Αν δεν βρίσκεις σέσκουλα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις φρέσκο σπανάκι ή άλλα τρυφερά πράσινα λαχανικά. Πρόσθεσέ τα προς το τέλος, ώστε να διατηρήσουν τη γεύση και το χρώμα τους.

Πώς να κάνεις τη σούπα πιο χυλωμένη

Αν προτιμάς τη φασολάδα πιο πηχτή, μπορείς να αφαιρέσεις μερικές κουταλιές από τα μαγειρεμένα φασόλια, να τα λιώσεις με ένα πιρούνι και να τα επιστρέψεις στην κατσαρόλα. Με αυτόν τον τρόπο η σούπα θα αποκτήσει πιο βελούδινη υφή, χωρίς να χρειαστεί να προσθέσεις αλεύρι.

Τέλος, αν θέλεις να διατηρήσεις τη συνταγή εντελώς νηστίσιμη ή vegan, παράλειψε την παρμεζάνα. Ο ζωμός λαχανικών, τα μυρωδικά και το ελαιόλαδο αρκούν για να δώσουν πλούσια γεύση.

Μια διαφορετική φασολάδα, με γνώριμα υλικά και ιδιαίτερα αρώματα, που αξίζει να δοκιμάσεις όταν θέλεις κάτι ζεστό, χορταστικό και σπιτικό.

Καλή απόλαυση!