Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αρχίζεις να φτιάχνεις νοερά τη λίστα με τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Κάτι για τους φίλους σου, κάτι για την οικογένεια και φυσικά κάτι για εκείνους που κάθε χρόνο σε δυσκολεύουν, γιατί μοιάζουν να τα έχουν όλα! Μήπως, λοιπόν, φέτος να κινηθείς λίγο διαφορετικά και να χαρίσεις γεύσεις αντί για αντικείμενα; Η Citrus, μέσα από τη νέα Gift Collection 2026, σου δίνει την πιο νόστιμη αφορμή, φέρνοντας στο γιορτινό τραπέζι τα αρώματα και τις αγαπημένες γεύσεις της Χίου.

Η πιο γλυκιά αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα

Αν ανήκεις σε εκείνους που ανυπομονούν για τα Χριστούγεννα περισσότερο κι από τα μικρά παιδιά, το Citrus Advent Calendar 2026 θα σε ενθουσιάσει. Κρύβει 24 διαφορετικές λιχουδιές, από μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού μέχρι λουκούμια και μπισκότα.

Φαντάσου να ξεκινάς κάθε πρωί του Δεκεμβρίου με τον καφέ σου και μια διαφορετική γευστική έκπληξη. Είναι από εκείνες τις μικρές συνήθειες που σε βάζουν για τα καλά στο κλίμα των γιορτών. Φυσικά, δεν χρειάζεται απαραίτητα να το χαρίσεις σε κάποιον. Δικαιούσαι κι εσύ ένα δωράκι!

Χριστουγεννιάτικα δώρα με παιχνιδιάρικη διάθεση

Αν φέτος έχεις αναλάβει το γιορτινό τραπέζι, τα Christmas Crackers της Citrus είναι μια ιδιαίτερα χαριτωμένη ιδέα για να εκπλήξεις τους καλεσμένους σου.

Τα Jolly Jam, Red Reindeer, Claus και Citrus Spirit, με τις πολύχρωμες συσκευασίες τους, κρύβουν μικρά βαζάκια με μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού με Μανταρίνι Χίου.

Τοποθέτησε από ένα δίπλα στο πιάτο κάθε καλεσμένου και χάρισέ του μια μικρή έκπληξη, που θα μπορεί να απολαύσει και την επόμενη μέρα στο σπίτι του.

Όταν η παράδοση συναντά τη σύγχρονη αισθητική

Υφασμάτινα πουγκιά, πάνινες τσάντες, ξύλινα καφάσια και πολύχρωμες συσκευασίες συνθέτουν τα φετινά gift sets της Citrus. Μάλιστα, η συσκευασία αποτελεί από μόνη της ένα μικρό δωράκι, αφού μπορείς να την αξιοποιήσεις και μετά τις γιορτές.

Πίσω από αυτές τις δημιουργίες βρίσκεται μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που από το 2008 αξιοποιεί τις παραδοσιακές συνταγές της Χίου και τις ιδιαίτερες πρώτες ύλες του νησιού. Από το μανταρίνι του Κάμπου και το έλαιο μαστίχας μέχρι τα αρωματικά μαγιάτικα τριαντάφυλλα, οι γεύσεις της έχουν έντονη ελληνική ταυτότητα.

Είτε αναζητάς κάτι ξεχωριστό για την οικοδέσποινα ενός ρεβεγιόν είτε ένα συμβολικό δώρο για τη συνάδελφο που σου έτυχε στο Secret Santa, αξίζει να ανακαλύψεις τη φετινή συλλογή.

Εξάλλου, τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκα ή εντυπωσιακά. Μερικές φορές, ένα βαζάκι με μια μυρωδάτη μαρμελάδα αρκεί για να ξυπνήσει παιδικές αναμνήσεις, να συνοδεύσει ένα οικογενειακό πρωινό και να κάνει τις γιορτές λίγο πιο γλυκές.