Άλλοι δεν αποχωρίζονται ποτέ το smartphone τους, άλλοι αναζητούν λίγο χρόνο για να διαβάσουν το αγαπημένο τους βιβλίο, ενώ κάποιοι χρειάζονται μια μεγαλύτερη οθόνη για να οργανώνουν τις ιδέες τους ή να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους σειρές. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του συνήθειες και, αντίστοιχα, τις δικές του ανάγκες από την τεχνολογία.

Με αφορμή τη φετινή Black Friday, η TCL συγκεντρώνει τέσσερις προτάσεις σε smartphones και tablets, δίνοντας ιδέες τόσο σε όσους αναζητούν την επόμενη προσωπική τους συσκευή όσο και σε εκείνους που θέλουν να επιλέξουν ένα χρήσιμο δώρο για κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο.

TCL K70 4G: Για εκείνον που θέλει να είναι πάντα συνδεδεμένος

Από την καθημερινή επικοινωνία και τις βιντεοκλήσεις μέχρι τη λήψη φωτογραφιών και την ανταλλαγή μηνυμάτων, το smartphone αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, καλύπτοντας πολλαπλές ανάγκες με μία μόνο συσκευή. Για όσους αναζητούν μια συσκευή που ανταποκρίνεται στις καθημερινές τους ανάγκες, το TCL K70 4G ξεχωρίζει ως μια πρακτική λύση με έμφαση στην ευκολία χρήσης και την αξιόπιστη λειτουργία.

Η μεγάλη οθόνη 6,8 ιντσών HD+ με ρυθμό ανανέωσης 120Hz προσφέρει άνετη προβολή περιεχομένου και ομαλή περιήγηση, ενώ ο επεξεργαστής MediaTek Helio G100 Turbo, με την τεχνολογία NXTURBO 4.0, υποστηρίζει τη χρήση πολλαπλών εφαρμογών. Η μπαταρία 5.200mAh προσφέρει την απαραίτητη αυτονομία για τις καθημερινές δραστηριότητες, ενώ η πιστοποίηση IP64 παρέχει πρόσθετη προστασία από τη σκόνη και τις πιτσιλιές νερού.

Μια πρόταση για όσους αναζητούν ένα smartphone που θα τους συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

TCL NXTPAPER 11 Plus: Για εκείνον που έχει πάντα ένα βιβλίο στη λίστα του

Υπάρχουν εκείνοι που έχουν πάντα ένα βιβλίο στη λίστα τους, αποθηκεύουν άρθρα για αργότερα ή περνούν αρκετό χρόνο διαβάζοντας και μελετώντας μέσα από μια οθόνη. Για αυτές τις ανάγκες, το TCL NXTPAPER 11 Plus αποτελεί έναν ιδανικό σύντροφο για διάβασμα, μελέτη και καθημερινή περιήγηση σε ψηφιακό περιεχόμενο, ενώ στη συσκευασία του περιλαμβάνονται γραφίδα και θήκη για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση.

Χάρη στην τεχνολογία NXTPAPER 4.0, η οθόνη 11,5 ιντσών προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης, με προηγμένες λειτουργίες άνεσης και προστασίας των ματιών, σχεδιασμένες να προσαρμόζονται στις διαφορετικές συνήθειες χρήσης του κάθε χρήστη. Παράλληλα, περιορίζει τις αντανακλάσεις και προσφέρει μια αίσθηση θέασης που παραπέμπει στο χαρτί, διατηρώντας υψηλή οπτική ευκρίνεια. Η ανάλυση 2,2K εξασφαλίζει καθαρή απεικόνιση κειμένων και εικόνων, ενώ οι διαθέσιμες λειτουργίες προβολής επιτρέπουν την προσαρμογή της εμπειρίας ανάλογα με το περιεχόμενο και τις προσωπικές προτιμήσεις.

Από την καταγραφή ιδεών μέχρι την οργάνωση της καθημερινής εργασίας, οι δυνατότητες γραφής και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) διευρύνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί το TCL NXTPAPER 11 Plus.

TCL TAB A1 Plus: Για εκείνον που έχει πάντα κάτι να παρακολουθήσει

Μια ταινία το Σαββατοκύριακο, τα επεισόδια μιας σειράς ή λίγος χρόνος για gaming. Για όσους απολαμβάνουν την ψυχαγωγία μέσα από μια μεγαλύτερη οθόνη, το TCL TAB A1 Plus αποτελεί μια πρόταση που συνδυάζει εικόνα και λειτουργικότητα. Επιπλέον, η συσκευασία περιλαμβάνει θήκη και γραφίδα, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης της συσκευής τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στην καθημερινή χρήση.

Η οθόνη 12,2 ιντσών, ανάλυσης 2,4K, προσφέρει τον απαραίτητο χώρο για την παρακολούθηση περιεχομένου, ενώ η τεχνολογία NXTVISION ενισχύει τα χρώματα, την αντίθεση και την ευκρίνεια. Παράλληλα, η τεχνολογία DC Dimming περιορίζει το τρεμόπαιγμα της οθόνης, προσφέροντας πιο άνετη θέαση, ενώ η πιστοποιημένη από την TÜV Rheinland μείωση του μπλε φωτός σε επίπεδο υλικού συμβάλλει στην προστασία των ματιών. Ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz συμπληρώνει την εμπειρία θέασης, προσφέροντας ομαλή κύλιση, πιο ρευστή απόδοση της κίνησης και άμεση απόκριση στην αφή, είτε κατά την παρακολούθηση βίντεο είτε κατά την περιήγηση στις εφαρμογές.

Εξοπλισμένο με τον Snapdragon 4 Gen 2 και μεταλλικό σχεδιασμό, το TCL TAB A1 Plus προσφέρει ευελιξία τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στην καθημερινή παραγωγικότητα, με λειτουργίες οθόνης για multitasking και ενσωματωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI).

TCL NXTPAPER 14: Για τις ιδέες που χρειάζονται περισσότερο χώρο

Κάποιες φορές, μια μικρή οθόνη δεν αρκεί. Είτε πρόκειται για ένα μεγάλο έγγραφο, την προετοιμασία μιας παρουσίασης ή τη διαχείριση διαφορετικών εργασιών, ο διαθέσιμος χώρος προβολής μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το TCL NXTPAPER 14 διαθέτει οθόνη 14,3 ιντσών με ανάλυση 2,4K, προσφέροντας μια ευρύχωρη επιφάνεια για ανάγνωση, εργασία και ψυχαγωγία. Η τεχνολογία NXTPAPER 3.0 συνδυάζει αντιθαμβωτική επιφάνεια με προηγμένα χαρακτηριστικά οπτικής άνεσης και προστασίας των ματιών. Παράλληλα, η λειτουργία 3-in-1 VersaView προσφέρει μια εμπειρία θέασης που παραπέμπει στο χαρτί, επιτρέποντας την εναλλαγή ανάμεσα σε τρεις επιλογές προβολής: Ink Paper, Color Paper και κανονική λειτουργία.

Έτσι, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη ρύθμιση για την ανάγνωση ενός μεγάλου κειμένου, την επισκόπηση εγγράφων ή την παρακολούθηση βίντεο. Η μπαταρία 10.000mAh με γρήγορη φόρτιση 33W PD συμπληρώνει μια συσκευή σχεδιασμένη για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή τους χρήση. Η εμπειρία συμπληρώνεται από τη γραφίδα και τη θήκη που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία και τη δημιουργία.



Η Black Friday δεν αφορά μόνο την αναζήτηση μιας προσφοράς, αλλά και την ευκαιρία να επιλέξει κανείς μια συσκευή που ανταποκρίνεται πραγματικά στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία.

Από την καθημερινή επικοινωνία και την ανάγνωση μέχρι την ψυχαγωγία και τη δημιουργική απασχόληση, οι τέσσερις προτάσεις της TCL ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και συνήθειες, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές για κάθε τρόπο χρήσης.