Ο Γρηγόρης παρουσιάζει τα νέα Protein Toast, δύο γευστικές προτάσεις υψηλής διατροφικής αξίας, που αποτελούν πηγή πρωτεϊνών.

Με ψωμί ολικής άλεσης και εκλεκτές πρώτες ύλες, τα Protein Toast διατίθενται σε δύο ξεχωριστές συνθέσεις:

Με κοτόπουλο, γουακαμόλε , τυρί κρέμα Arla, ντομάτα και ρόκα, με 16,1 γραμμάρια πρωτεΐνης



Με αυγό, γουακαμόλε, τυρί κρέμα Arla και ντομάτα, με 14,7 γραμμάρια πρωτεΐνης



Τα Protein Toast του Γρηγόρη υποστηρίζουν μία ισορροπημένη διατροφή, αποτελούν ιδανική επιλογή για πρωινό ή brunch, στο σπίτι, στο γραφείο ή οn the go και είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Γρηγόρης και online στο gregorys.gr και στο Gregory’s e-order app.

Ο Γρηγόρης συνεχίζει να εξελίσσει την προϊοντική του πρόταση, προσφέροντας διατροφικές & ποιοτικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή



Γιατί αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα τους ξέρεις με το μικρό!