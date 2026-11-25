Ο Γρηγόρης παρουσιάζει τα νέα Protein Toast, δύο γευστικές προτάσεις υψηλής διατροφικής αξίας, που αποτελούν πηγή πρωτεϊνών.
Με ψωμί ολικής άλεσης και εκλεκτές πρώτες ύλες, τα Protein Toast διατίθενται σε δύο ξεχωριστές συνθέσεις:
- Με κοτόπουλο, γουακαμόλε, τυρί κρέμα Arla, ντομάτα και ρόκα, με 16,1 γραμμάρια πρωτεΐνης
- Με αυγό, γουακαμόλε, τυρί κρέμα Arla και ντομάτα, με 14,7 γραμμάρια πρωτεΐνης
Τα Protein Toast του Γρηγόρη υποστηρίζουν μία ισορροπημένη διατροφή, αποτελούν ιδανική επιλογή για πρωινό ή brunch, στο σπίτι, στο γραφείο ή οn the go και είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Γρηγόρης και online στο gregorys.gr και στο Gregory’s e-order app.
Ο Γρηγόρης συνεχίζει να εξελίσσει την προϊοντική του πρόταση, προσφέροντας διατροφικές & ποιοτικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή
Γιατί αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα τους ξέρεις με το μικρό!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;