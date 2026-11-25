Ο χειμώνας πλησιάζει και το Red Bull φέρνει μια ολοκαίνουργια γεύση που δεν περνά απαρατήρητη! Γνώρισε το Rαed Bull Winter Edition Pistachio & Berries, τη νέα πρόταση που συνδυάζει δύο αγαπημένα flavors σε ένα απρόσμενο mix που θα σε εκπλήξει από την πρώτη γουλιά.

Το φιστίκι συναντά τα μούρα και το αποτέλεσμα είναι ένα combo με πλούσιο χαρακτήρα, που έρχεται να ανατρέψει όσα ήξερες για τις χειμερινές επιλογές στις γεύσεις. Γιατί, όταν μιλάμε για νέες γευστικές ανακαλύψεις, το Red Bull ξέρει πώς να κάνει τη διαφορά!

Από τα πρωινά που χρειάζεσαι extra ενέργεια μέχρι τα αυθόρμητα πλάνα με την παρέα, τις βόλτες στην πόλη και τις χειμερινές σου εξορμήσεις, το Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries έρχεται να γίνει μέρος του δικού σου winter vibe. Νέα γεύση, νέα διάθεση, νέες στιγμές!

Και φυσικά, η νέα άφιξη έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια του Red Bull, δίπλα στο κλασικό Red Bull Energy Drink, το Red Bull Sugarfree, το Red Bull Zero, το Red Bull Red Edition με γεύση καρπούζι και τις υπόλοιπες συναρπαστικές γευστικές επιλογές.

Το νέο limited edition Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries είναι εδώ για να δώσει στον χειμώνα το πιο ανατρεπτικό flavor twist. Βρες το, δοκίμασέ το και… δώσε φτεράαα στο winter mood σου!