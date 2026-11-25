Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να μετακινήσουν ένα μνημείο εκατοντάδων τόνων; Μπορεί η απάντηση να παραμένει άγνωστη, ωστόσο αρκετοί Αμερικανοί αποφάσισαν να το διαπιστώσουν στην πράξη. Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη τάση εξαπλώνεται στις ΗΠΑ, με αγνώστους μεταξύ τους να δίνουν ραντεβού σε δημοφιλή αξιοθέατα και να προσπαθούν να τα μετακινήσουν με τα χέρια τους.

Μέχρι στιγμής, φυσικά, κανένα μνημείο δεν έχει αλλάξει θέση. Αυτό, όμως, δεν φαίνεται να απογοητεύει τους συμμετέχοντες, αφού η διασκέδαση και η αίσθηση της ομαδικότητας έχουν μεγαλύτερη σημασία από το αποτέλεσμα.

Ένα παράξενο ραντεβού στο Σικάγο

Η αρχή έγινε στις 8 Νοεμβρίου στο Millennium Park του Σικάγου, όπου βρίσκεται το διάσημο γλυπτό Cloud Gate, γνωστό και ως «The Bean», βάρους 110 τόνων.

Αφορμή στάθηκαν κάποια ανώνυμα φυλλάδια και διαδικτυακές αναρτήσεις, που καλούσαν τους κατοίκους να βοηθήσουν στη μετακίνηση του γλυπτού. Μάλιστα, πίσω από την πρόσκληση υπήρχε μια ευφάνταστη ιστορία, σύμφωνα με την οποία ένας άνδρας βρισκόταν εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του.

«Αν μετακινήσουμε το “Bean” περίπου επτά ίντσες προς τα αριστερά», ισχυριζόταν σχετική ιστοσελίδα, «ίσως καταφέρουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτή την πόρτα και να προσφέρουμε βοήθεια στον άνδρα που βρίσκεται μέσα στο “Bean”».

Παρά το παράδοξο της ιστορίας, εκατοντάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, μετατρέποντας την προσπάθεια σε μια πρωτότυπη κοινωνική συνάντηση.

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Όταν το αστείο εξελίσσεται σε ανταγωνισμό μεταξύ πόλεων

Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, οι κάτοικοι του Σαιντ Λούις αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δικές τους δυνάμεις, επιλέγοντας έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο: τη διάσημη αψίδα Gateway Arch, ύψους 192 μέτρων.

Την ιδέα είχε η Μέγκαν Εστοπάρε, η οποία δραστηριοποιείται στην προβολή της πόλης μέσω της ιστοσελίδας StlAin’tBad.

«Ξεκίνησε ως αστείο», είπε σε συνέντευξή της, «αλλά απέκτησε μεγάλη απήχηση».

Όπως εξήγησε, ήθελε να δώσει στους κατοίκους μια ευκαιρία να συναντηθούν και να κάνουν κάτι διασκεδαστικό, μακριά από την αρνητική δημοσιότητα που συχνά συνοδεύει την πόλη τους.

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω από την αψίδα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και, φυσικά, δεν κατάφεραν να τη μετακινήσουν ούτε εκατοστό.

From Washington to Chicago and New York, people are gathering to push famous landmarks. They’re not expecting to move them, but that hasn’t stopped them from giving it a go. #Washington #PushTheMonument #ViralChallenge #MO https://t.co/d7LpHodazh — Mo.of.everything (@MoOfEverything) November 24, 2026

Μια αφορμή για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά

Όσο αλλόκοτη κι αν μοιάζει αυτή η νέα τάση, έχει μια ενδιαφέρουσα κοινωνική διάσταση. Άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αφήνουν για λίγο την καθημερινότητά τους και συναντιούνται με έναν κοινό, έστω και εντελώς ανέφικτο, στόχο.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο της συγκεκριμένης μόδας. Δεν χρειάζεται πάντα μια σοβαρή αφορμή για να βρεθούμε με άλλους ανθρώπους, να γελάσουμε και να μοιραστούμε μια εμπειρία. Μερικές φορές, αρκεί ακόμη και η πιο παράλογη ιδέα.