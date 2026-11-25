Δεν αφήνει μελανιές, δεν συνοδεύεται απαραίτητα από φωνές και πολλές φορές κρύβεται πίσω από μια φαινομενικά φυσιολογική καθημερινότητα. Η οικονομική κακοποίηση είναι μια μορφή βίας που στερεί σταδιακά από έναν άνθρωπο την ανεξαρτησία του, περιορίζοντας την ελευθερία του να αποφασίζει για τη ζωή του. Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αξίζει να μιλήσουμε για μια πλευρά της κακοποίησης που δεν αναγνωρίζουμε πάντα εύκολα, ακόμη κι όταν συμβαίνει δίπλα μας.

Όταν τα χρήματα γίνονται μέσο ελέγχου

«Δεν χρειάζεται να δουλεύεις, θα σε συντηρώ εγώ». «Γιατί ξόδεψες τόσα χρήματα;». «Δεν χρειάζεσαι δικό σου τραπεζικό λογαριασμό».

Κάποιες από αυτές τις φράσεις μπορεί αρχικά να μοιάζουν αθώες ή ακόμη και να εκλαμβάνονται ως ένδειξη ενδιαφέροντος. Όταν, όμως, αποτελούν μέρος μιας συστηματικής συμπεριφοράς ελέγχου, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.

Η οικονομική κακοποίηση εμφανίζεται όταν ο ένας σύντροφος περιορίζει σκόπιμα την πρόσβαση του άλλου σε χρήματα, εργασία, περιουσία ή άλλους οικονομικούς πόρους, δημιουργώντας μια σχέση εξάρτησης.

Φυσικά, άλλο πράγμα είναι η από κοινού διαχείριση των οικονομικών ενός ζευγαριού και άλλο η επιβολή κανόνων από τον έναν στον άλλον. Η διαφορά βρίσκεται στην ισοτιμία, στη συναίνεση και στην ελευθερία επιλογής.

Τα σημάδια της οικονομικής κακοποίησης

Η οικονομική κακοποίηση συχνά ξεκινά με μικρές συμπεριφορές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου γίνονται μέρος της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τον εξειδικευμένο οργανισμό Surviving Economic Abuse, ορισμένα χαρακτηριστικά σημάδια είναι τα εξής:

Ο σύντροφός σου απαιτεί να γνωρίζει πού ξοδεύεις κάθε ευρώ.

Σε αποθαρρύνει ή σε εμποδίζει να εργαστείς και να εξελιχθείς επαγγελματικά.

Διαχειρίζεται αποκλειστικά τα χρήματα του νοικοκυριού, χωρίς τη συγκατάθεσή σου.

Απαιτεί να του παραδίδεις τον μισθό σου.

Σε αναγκάζει να ζητάς χρήματα ακόμη και για βασικές προσωπικές ανάγκες.

Δημιουργεί χρέη στο όνομά σου χωρίς τη συναίνεσή σου.

Χρησιμοποιεί τα χρήματα ως μέσο τιμωρίας ή εκβιασμού.

Σου υπενθυμίζει διαρκώς ότι χωρίς εκείνον δεν μπορείς να επιβιώσεις οικονομικά.

Μάλιστα, οικονομική κακοποίηση μπορεί να βιώσει ακόμη και μια γυναίκα που εργάζεται και έχει δικό της εισόδημα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν έχει χρήματα, αλλά αν έχει την ελευθερία να τα διαχειρίζεται.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να φύγει μια γυναίκα;

«Γιατί δεν φεύγει;», ακούμε συχνά από όσους δεν βιώνουν κάτι αντίστοιχο. Είναι όμως ίσως μία από τις πιο άδικες ερωτήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος σε μια γυναίκα που βιώνει κακοποίηση.

Πώς μπορεί, όμως, να φύγει όταν δεν έχει πρόσβαση στα χρήματά της; Όταν δεν έχει εργαστεί εδώ και χρόνια, δεν διαθέτει αποταμιεύσεις ή έχει παιδιά που πρέπει να φροντίσει; Πού θα μείνει και πώς θα καλύψει τις καθημερινές της ανάγκες, ειδικά αν δεν έχει στήριξει από το ευρύτερο περαβόλλον της;

Η οικονομική εξάρτηση δημιουργεί πραγματικά εμπόδια στην απομάκρυνση από μια κακοποιητική σχέση. Παράλληλα, ο συνεχής έλεγχος μπορεί να κλονίσει την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας, κάνοντάς την να αμφιβάλλει για την ικανότητά της να σταθεί στα πόδια της. Ακόμη και μετά τον χωρισμό, οι οικονομικές συνέπειες της κακοποίησης, όπως τα χρέη και η απώλεια αποταμιεύσεων, μπορεί να την ακολουθούν για χρόνια.

Η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι πολυτέλεια

Μια υγιής σχέση δεν προϋποθέτει απαραίτητα δύο εισοδήματα ή ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Προϋποθέτει, όμως, αμοιβαίο σεβασμό, διαφάνεια και ισότιμη συμμετοχή στις αποφάσεις.

Μια γυναίκα που επιλέγει να μείνει στο σπίτι και να μεγαλώσει τα παιδιά της δεν έχει λιγότερα δικαιώματα στα οικονομικά της οικογένειας. Η φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών αποτελεί εργασία, ακόμη κι αν δεν συνοδεύεται από μισθό. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αισθάνεται υποχρεωμένος να παραμένει σε μια σχέση επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να φύγει.

Πού μπορεί να αναζητήσει βοήθεια μια γυναίκα;

Η επικοινωνία με ένα έμπιστο πρόσωπο και η αναζήτηση εξειδικευμένης υποστήριξης μπορούν να αποτελέσουν τα πρώτα βήματα. Κάθε κίνηση, ωστόσο, χρειάζεται να έχει ως προτεραιότητα την προσωπική της ασφάλεια.

Στην Ελλάδα, η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, προσφέροντας συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν οποιαδήποτε μορφή βίας, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στο sos15900@isotita.gr, ενώ σε περίπτωση άμεσου κινδύνου μπορεί κανείς να καλέσει το 100.

Ας θυμόμαστε, λοιπόν, ότι η αγάπη δεν μετριέται με το ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς, ούτε δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να εξουσιάζει τη ζωή του άλλου. Η πραγματική συντροφικότητα δεν δημιουργεί εξαρτήσεις. Δημιουργεί χώρο για δύο ανθρώπους που επιλέγουν να είναι μαζί επειδή το θέλουν και όχι επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή.