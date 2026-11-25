Πότε ήταν η τελευταία φορά που μαζεύτηκες με την παρέα σου γύρω από ένα επιτραπέζιο, χωρίς να κοιτάξεις ούτε μία φορά το κινητό σου; Κι όμως, τέτοιες στιγμές φαίνεται πως αναζητούν όλο και περισσότερο οι νεότερες γενιές, ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Gen Z, μια γενιά που μεγάλωσε με το διαδίκτυο, τα social media και την τεχνολογία, δείχνει να εκτιμά ξανά τις μικρές, καθημερινές απολαύσεις που δεν περιλαμβάνουν κάποια ηλεκτρονική συσκευή. Και αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται πλέον και στις επιλογές των χριστουγεννιάτικων δώρων.

Τα επιτραπέζια και τα βιβλία επιστρέφουν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Holiday Outlook της PwC που παρουσιάζει το Vita.gr, το 78% της Gen Z προτιμά δώρα που δεν προϋποθέτουν τη χρήση οθόνης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό φτάνει το 64%.

Βιβλία, παζλ, επιτραπέζια παιχνίδια και υλικά για δημιουργικές δραστηριότητες αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, το 81% της Gen Z προτιμά δραστηριότητες με φυσική παρουσία, ενώ το 63% θεωρεί ότι ένα γεύμα με αγαπημένα πρόσωπα έχει μεγαλύτερη αξία από ένα υλικό αγαθό.

Ακόμη και η διαδικασία των χριστουγεννιάτικων αγορών αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον. Το 71% απολαμβάνει τις επισκέψεις στα φυσικά καταστήματα, συνδυάζοντας τα ψώνια με μια βόλτα στους στολισμένους δρόμους της πόλης.

Τα μεταχειρισμένα δώρα αποκτούν άλλη αξία

Ένα vintage κόσμημα, μια ιδιαίτερη τσάντα ή ένα δυσεύρετο βιβλίο μπορούν να αποτελέσουν πολύ πιο ενδιαφέροντα δώρα από ένα καινούργιο προϊόν που υπάρχει παντού.

Σύμφωνα με την έκθεση της ThredUp, το 62% των καταναλωτών σκοπεύει να αγοράσει κάποιο μεταχειρισμένο δώρο, ενώ το 55% θα προτιμούσε να αποκτήσει ένα ιδιαίτερο vintage αντικείμενο σε εξαιρετική κατάσταση αντί για ένα καινούργιο προϊόν μαζικής παραγωγής.

Η αγορά μεταχειρισμένων αντικειμένων συνδυάζει την οικονομία, τη μοναδικότητα και μια πιο συνειδητή καταναλωτική συμπεριφορά. Άλλωστε, ένα δώρο δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι ακριβό ή ολοκαίνουργιο για να δείχνει πόσο καλά γνωρίζουμε τον άνθρωπο που το παραλαμβάνει.

Αντί για ένα ακόμη αντικείμενο, μια όμορφη ανάμνηση

Εισιτήρια για μια αγαπημένη συναυλία, μια θεατρική παράσταση, ένα δείπνο ή ένα μάθημα κεραμικής αποτελούν επιλογές που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, περίπου οι μισοί καταναλωτές σχεδιάζουν να προσφέρουν ως δώρο μια εμπειρία, έναντι του 39% το 2024. Ωστόσο, το 79% όσων επιλέγουν αυτή τη λύση σκοπεύει να τη συνοδεύσει και με ένα μικρό αντικείμενο, διατηρώντας έτσι τη χαρά του ανοίγματος των δώρων.

Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές δυσκολίες κάνουν αρκετές οικογένειες να επανεξετάζουν τις γιορτινές τους συνήθειες. Τα σπιτικά γλυκά, οι χειροποίητες κατασκευές και οι οικογενειακές δραστηριότητες αποτελούν όμορφες εναλλακτικές που δεν απαιτούν μεγάλα έξοδα.

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην αποσύνδεση

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ οι καταναλωτές επιθυμούν να περνούν λιγότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες, αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Σύμφωνα με την PwC, το 29% σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για την αναζήτηση δώρων, τη σύγκριση τιμών και την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων του.

Η τεχνολογία, λοιπόν, δεν εξαφανίζεται από την καθημερινότητά μας. Απλώς αποκτά έναν περισσότερο χρηστικό ρόλο.

Ίσως τελικά η Gen Z να μας υπενθυμίζει κάτι που μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας έχουμε ξεχάσει. Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα δεν είναι απαραίτητα εκείνα με τα περισσότερα δώρα, αλλά εκείνα στα οποία έχουμε πραγματικά χρόνο ο ένας για τον άλλον.

Πηγή στοιχείων: Vita.gr, με αναφορές σε έρευνες των PwC, ThredUp και Deloitte.