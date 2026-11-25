Το στραγγιστό γιαούρτι είναι μια εύκολη επιλογή για πρωινό ή σνακ. Η πιο πυκνή υφή του οφείλεται στη στράγγιση, ενώ η θρεπτική του αξία διαφέρει ανάλογα με το προϊόν και τα συστατικά που αναγράφει η συσκευασία. Αν το τρως συχνά, μπορεί να προσθέσει χρήσιμα θρεπτικά συστατικά στη διατροφή σου, χωρίς όμως να εγγυάται συγκεκριμένες αλλαγές στο σώμα ή στην υγεία σου.

Σου προσφέρει πρωτεΐνη

Το στραγγιστό γιαούρτι αποτελεί πηγή πρωτεΐνης, όμως η ποσότητα αλλάζει από προϊόν σε προϊόν. Γι’ αυτό, αν θέλεις να ξέρεις πόση πρωτεΐνη περιέχει, έλεγξε τη διατροφική ετικέτα και όχι μόνο την ένδειξη «στραγγιστό».

Συμβάλλει στην πρόσληψη ιωδίου

Το ιώδιο βοηθά τον οργανισμό να παράγει τις θυρεοειδικές ορμόνες. Τα γαλακτοκομικά μπορούν να αποτελέσουν μία από τις διατροφικές πηγές του, αλλά η ποσότητα διαφέρει. Το γιαούρτι δεν «θωρακίζει» τον θυρεοειδή ούτε καλύπτει από μόνο του τις ανάγκες όλων. Η επάρκεια σε ιώδιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εγκυμοσύνη και τον θηλασμό, οπότε οι σχετικές οδηγίες χρειάζεται να προέρχονται από τον γιατρό.

Προσθέτει ασβέστιο στη διατροφή σου

Το ασβέστιο συμβάλλει στη φυσιολογική διατήρηση των οστών. Το γιαούρτι μπορεί να βοηθήσει να προσλάβεις ασβέστιο μέσα από τις καθημερινές σου επιλογές, όμως ένα τρόφιμο από μόνο του δεν εγγυάται πιο δυνατά οστά. Παίζουν ρόλο η συνολική διατροφή και οι υπόλοιπες συνήθειές σου.

Μπορεί να βοηθήσει στην πέψη της λακτόζης

Τα ζωντανά στελέχη καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα γιαούρτια μπορούν να βελτιώσουν την πέψη της λακτόζης σε άτομα που δυσκολεύονται να την πέψουν. Το σχετικό όφελος αφορά συγκεκριμένες καλλιέργειες και προϋποθέσεις, όχι όλα τα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο.

Δεν «ανεβάζει» από μόνο του το ανοσοποιητικό

Το γιαούρτι μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, όμως δεν υπάρχουν λόγοι να θεωρούμε ότι κάθε καθημερινή μερίδα ενισχύει αυτόματα την άμυνα του οργανισμού ή ότι δρα ως ασπίδα απέναντι στις λοιμώξεις. Η διατροφή συνολικά έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα μεμονωμένο τρόφιμο.

Είναι ένας πρακτικός τρόπος να προσλάβεις πρωτεΐνη μετά την άσκηση

Η πρωτεΐνη συμμετέχει στη διατήρηση και την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας. Ένα γιαούρτι μπορεί να λειτουργήσει ως εύκολο σνακ μετά την προπόνηση, ανάλογα με τις ανάγκες σου και το υπόλοιπο πρόγραμμά σου. Δεν επιταχύνει από μόνο του την αποκατάσταση ούτε αντικαθιστά ένα συνολικά ισορροπημένο γεύμα.

Μπορεί να σε βοηθήσει να χορτάσεις, αλλά δεν εγγυάται απώλεια βάρους

Ένα χορταστικό σνακ μπορεί να σε κρατήσει μέχρι το επόμενο γεύμα. Το αν το γιαούρτι θα σε χορτάσει εξαρτάται από τη μερίδα, τη σύστασή του και το τι άλλο τρως μέσα στη μέρα. Η καθημερινή κατανάλωσή του δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα χάσεις βάρος ή λίπος.

Τα στοιχεία για την καρδιά δεν επιτρέπουν μεγάλες υποσχέσεις

Έρευνες έχουν συνδέσει την κατανάλωση γιαουρτιού με ορισμένους ευνοϊκούς δείκτες υγείας. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει ότι το γιαούρτι μειώνει από μόνο του την πίεση ή τη χοληστερόλη. Οι σχετικές μελέτες εξετάζουν ένα ευρύτερο πεδίο και δεν καταλήγουν όλες στα ίδια συμπεράσματα.

Έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Ορισμένες μελέτες παρατήρησης έχουν εντοπίσει συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση γιαουρτιού και σε χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Η συσχέτιση αυτή δεν σημαίνει ότι το γιαούρτι προλαμβάνει τη νόσο. Η διατροφή, η άσκηση, το βάρος και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν επίσης τον κίνδυνο.

Η σχέση του με τη διάθεση παραμένει υπό διερεύνηση

Το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν με πολλούς τρόπους, γι’ αυτό οι επιστήμονες μελετούν αν ορισμένα προβιοτικά τρόφιμα επηρεάζουν τη διάθεση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι 100 γραμμάρια γιαουρτιού κάθε μέρα βελτιώνουν γενικά την ψυχολογία ή αυξάνουν συγκεκριμένους νευροδιαβιβαστές. Μία μικρή μελέτη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες εξέτασε συγκεκριμένο προβιοτικό γιαούρτι, ενώ οι ερευνητές σημείωσαν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για ασφαλές συμπέρασμα.

Το στραγγιστό γιαούρτι μπορεί να έχει μια θέση στο καθημερινό σου μενού, ιδιαίτερα αν σου αρέσει και ταιριάζει στις ανάγκες σου. Προτίμησε ένα προϊόν με απλή σύνθεση και έλεγξε την ετικέτα για πρωτεΐνη, ζάχαρη και ασβέστιο. Δεν χρειάζεται, όμως, να το αντιμετωπίζεις σαν τρόφιμο που από μόνο του ρυθμίζει το βάρος, προστατεύει την καρδιά ή αλλάζει τη διάθεσή σου.