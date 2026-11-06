«Ο Γεώργιος Δροσίνης στο διάβα της ζωής» στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός εκδήλωση της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη», με θέμα «Ο Γεώργιος Δροσίνης στο διάβα της ζωής». Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον χώρο που έχει συνδεθεί με την ιστορία των γραμμάτων και των τεχνών.

Στο πρώτο μέρος, ο Γεράσιμος Γ. Ζώρας, αντιπρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, μίλησε με θέμα «Γεώργιος Δροσίνης: Στα σκαλοπάτια του Παρνασσού». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ποίημα του Δροσίνη «Έκθεση ανθέων του Παρνασσού» και σημείωσε ότι ο ποιητής έγινε επίτιμο μέλος του Συλλόγου στις 23 Απριλίου 1945.

Ακολούθησε η ομιλία της Σοφίας Κ. Μωραΐτη, κοσμήτορος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και γενικής γραμματέως της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, με θέμα «Ο Γ. Δροσίνης και η Ολυμπιάδα». Η ομιλήτρια υπογράμμισε τη συμβολή του αθλητισμού στην παιδεία, την επικοινωνία και τη διεθνή ειρήνη, καθώς και τη σύνδεση του Δροσίνη με την προσπάθεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Επισήμανε, επίσης, τη σημασία της ελληνικής πολιτιστικής ακτινοβολίας και των αξιών του Ολυμπισμού, αναφερόμενη και στην αλληλογραφία του ποιητή με προσωπικότητες του εξωτερικού.

Τρίτος ομιλητής ήταν ο Παύλος Φήμης, πρόεδρος του Λ.Ε.Π. και αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη», με θέμα «Ο Γ. Δροσίνης και οι εξοδίτες πρόγονοί του». Τη συζήτηση συντόνισε η Μαρίνα Ζακυνθινάκη.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, διοικητής της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Rotary για το 2026–2027. Αναφέρθηκε στην παγκόσμια προσπάθεια εξάλειψης της πολιομυελίτιδας, με έμφαση στη σημασία της πρόληψης και του εμβολιασμού. Παρών ήταν και ο Κοσμάς Χουτουριάδης, Προδιοικητής της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Rotary στην Ελλάδα, ο οποίος μίλησε με θέμα «Μια υπόσχεση: Η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το μουσικό πρόγραμμα «Μουσική χωρίς σύνορα». Η υψίφωνος Μάρα Θρασυβουλίδου και ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος ερμήνευσαν διαχρονικά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και άλλα αγαπημένα έργα. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση, την οποία είχε επιμεληθεί η πρόεδρος του Συλλόγου, «Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη», κα Ελένη Βαχάρη.