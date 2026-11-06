125 χρόνια Lurpak: Γιορτάζοντας το Καλό Φαγητό

Τον Οκτώβριο του 2026, το Lurpak γιορτάζει 125 χρόνια ιστορίας, ποιότητας και αφοσίωσης στο καλό φαγητό. Από το 1901 έως σήμερα, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βούτυρα παγκοσμίως, εμπνέοντας τους λάτρεις της μαγειρικής με τη χαρακτηριστική του γεύση και τη σταθερά υψηλή ποιότητά του.

Αυτό που ξεκίνησε ως το βούτυρο μιας μικρής ομάδας Δανών αγροτών εξελίχθηκε σε ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας. Η ιστορία του Lurpak® γράφτηκε μέσα από τη δεξιοτεχνία, την καινοτομία και μια αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην ποιότητα. Γι’ αυτό παραμένει μέχρι σήμερα το απαραίτητο συστατικό για το μαγείρεμα, τη ζαχαροπλαστική και το άλειμμα και βρίσκεται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

«Η πορεία του Lurpak όλα αυτά τα χρόνια δεν αποτελεί μόνο μια ιστορία εμπορικής επιτυχίας. Πάνω απ’ όλα, είναι μια ιστορία ανθρώπων. Μια ιστορία που γράφτηκε μέσα από καθημερινές στιγμές, οικογενειακά τραπέζια και ξεχωριστές περιστάσεις που έφεραν τους ανθρώπους πιο κοντά. Μέσα στα χρόνια, το Lurpak έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουζίνας και της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών, κερδίζοντας μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των καταναλωτών. Γιατί το φαγητό είναι κάτι πολύ περισσότερο από γεύση. Είναι ένας τρόπος να μοιραζόμαστε στιγμές, να χτίζουμε σχέσεις και να δημιουργούμε αναμνήσεις που διαρκούν στον χρόνο. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει το Lurpak εδώ και 125 χρόνια, φέρνοντας έμπνευση, ποιότητα και αυθεντική γευστική απόλαυση σε κάθε τραπέζι», σημειώνει η κα Άντζελα Κοτρότσου, CEO της Arla Foods Hellas.

125 χρόνια και συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των τάσεων

Σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές αναζητούν αυθεντικές γεύσεις και ποιοτικά συστατικά, το Lurpak συνεχίζει να εμπνέει τη δημιουργικότητα στην κουζίνα, αναβαθμίζοντας καθημερινές και πιο απαιτητικές συνταγές.

Στην Ελλάδα, η επέτειος των 125 χρόνων υποστηρίζεται με μια ολοκληρωμένη καμπάνια επικοινωνίας 360°, με παρουσία σε τηλεοπτικά και ψηφιακά μέσα, επετειακές ενέργειες στα σημεία πώλησης, συνεργασίες με καταξιωμένους chefs και διαγωνισμούς για το καταναλωτικό κοινό.

Γιορτάζουμε το καλό φαγητό με το Lurpak!