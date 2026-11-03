Η SANITAS παρουσιάζει τη νέα Flex & Strong Odor Control, την πρώτη πιστοποιημένη σακούλα απορριμμάτων για αποδεδειγμένη μείωση δυσάρεστων οσμών

Η δυσάρεστη οσμή των απορριμμάτων αποτελεί μία από τις πιο συχνές και ενοχλητικές προκλήσεις της καθημερινότητας μέσα στο σπίτι. Με στόχο να δώσει μια πραγματικά αποτελεσματική λύση σε αυτή την ανάγκη, η SANITAS παρουσιάζει τη νέα SANITAS Flex & Strong Odor Control 45L με κορδόνι, την πρώτη πιστοποιημένη σακούλα απορριμμάτων της μάρκας για αποδεδειγμένη μείωση δυσάρεστων οσμών, που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία αντοχή και βιώσιμη προσέγγιση. Βασισμένη στην τεχνογνωσία της κορυφαίας οικογένειας Flex & Strong, η νέα πρόταση της SANITAS έρχεται να αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία καθαριότητας μέσα και έξω από το σπίτι.

Σε αντίθεση με τις κοινές αρωματικές σακούλες που απλώς καλύπτουν τις δυσάρεστες οσμές, η νέα SANITAS Flex & Strong Odor Control χρησιμοποιεί τη καινοτόμα τεχνολoγία Odor Control η οποία αξιοποιεί ειδικά πρόσθετα/εξουδετεροποιητές, ενσωματωμένα στο ανθεκτικό υλικό της σακούλας, τα οποία συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των οσμών των απορριμμάτων. Έτσι, προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας στον χώρο, εισάγοντας μια ουσιαστική καινοτομία στην κατηγορία. Βασικό στοιχείο της καινοτομίας αυτής αποτελεί η πιστοποίηση από το ανεξάρτητο εργαστήριο Olfasense στο Ηνωμένο Βασίλειο, που επιβεβαιώνει την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας μείωσης οσμών.

Η νέα SANITAS Flex & Strong Odor Control ξεχωρίζει γιατί:

Έχει κορυφαία αντοχή & ελαστικότητα Flex & Strong: Τριστρωματική δομή με τεχνολογία Embossing προσφέροντας υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις καθημερινές απαιτήσεις.

με τεχνολογία προσφέροντας στις καθημερινές απαιτήσεις. Έχει τεχνολογία Odor Control & Πιστοποίηση Olfasense: Ειδικά πρόσθετα/παράγοντες εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες οσμές και την καθιστούν την 1η πιστοποιημένη μάρκα για αποδεδειγμένη μείωση δυσάρεστων οσμών (πιστοποίηση από ανεξάρτητο εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο – Olfasense).

Ειδικά πρόσθετα/παράγοντες και την καθιστούν την για αποδεδειγμένη μείωση δυσάρεστων οσμών (πιστοποίηση από ανεξάρτητο εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο – Olfasense). Βιώσιμη επιλογή: Κατασκευασμένη από 96% ανακυκλωμένο πλαστικό , ενισχύοντας το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κατασκευασμένη από , ενισχύοντας το θετικό Μέγιστη πρακτικότητα: Ιδανική διάσταση 45L (για μεγάλους κάδους κουζίνας) με εύχρηστο και ανθεκτικό κορδόνι για εύκολο, γρήγορο και ασφαλές κλείσιμο.

Ιδανική διάσταση με εύχρηστο και ανθεκτικό για εύκολο, γρήγορο και ασφαλές κλείσιμο. Διακριτικό άρωμα φρεσκάδας: Χαρίζει διακριτική αίσθηση καθαριότητας στο χώρο.

Δέσμευση για ένα πιο καθαρό & βιώσιμο αύριο

Για τη SANITAS, η καινοτομία έχει αξία όταν κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη και τον κόσμο μας πιο καθαρό. Η νέα Sanitas Flex & Strong Odor Control αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, συνδυάζοντας τεχνολογική υπεροχή, λειτουργικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η φροντίδα δεν σταματά στο σπίτι. Η τεχνολογία μείωσης οσμών συμβάλλει σε μια πιο ευχάριστη εμπειρία, όχι μόνο μέσα στην κουζίνα, αλλά και κατά τη διαδρομή των απορριμμάτων μέχρι την τελική αποκομιδή, συνεισφέροντας στη διατήρηση πιο καθαρών κοινόχρηστων χώρων και μιας καλύτερης καθημερινότητας για όλους. Η στρατηγική του λανσαρίσματος βασίζεται στην παροχή ουσιαστικών λειτουργικών οφελών που αναβαθμίζουν την κατηγορία και δημιουργούν νέα πρότυπα για τον καταναλωτή.

Με τη νέα Flex & Strong Odor Control, η SANITAS συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία των σακουλών απορριμμάτων, φέρνοντας μια καινοτομία που συνδυάζει αντοχή, φρεσκάδα και βιωσιμότητα, για ένα σπίτι αλλά και μια γειτονιά που μπορούν να γίνουν καλύτερα.

SANITAS

Όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα.