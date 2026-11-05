Το Disney+ αποκαλύπτει το επίσημο τρέιλερ του νέου κύκλου της σειράς «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι»

Το Disney+ αποκαλύπτει το επίσημο τρέιλερ του 3ου κύκλου της πρωτότυπης σειράς «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι». Το τρέιλερ αποκαλύπτει τη νέα περιπέτεια του Πέρσι και των φίλων του, καθώς η αγωνία κορυφώνεται περισσότερο από ποτέ στον αγώνα τους να σώσουν την Άναμπεθ από τις δυνάμεις του Κρόνου. Ο 3ος κύκλος της σειράς «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» κάνει πρεμιέρα 20 Νοεμβρίου, με δύο επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Ο πολυαναμενόμενος νέος κύκλος σηματοδοτεί την πρώτη μεταφορά του τρίτου βιβλίου της best-selling σειράς του Rick Riordan στη μικρή οθόνη, με τίτλο «Η Κατάρα του Τιτάνα». Αν κάτι έμαθε ο Πέρσι Τζάκσον μετά την ολοκλήρωση δύο επικών αποστολών στο πλευρό της Άναμπεθ Τσέις, είναι πως δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς εκείνη. Έτσι, όταν η Άναμπεθ αιχμαλωτίζεται από τις δυνάμεις του Κρόνου, ο Πέρσι πρέπει να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι για να τη σώσει. Θα χρειαστεί να απελευθερώσει μια θεά που βρίσκεται αλυσοδεμένη, να αντιμετωπίσει την κατάρα του Τιτάνα και να αποτρέψει την πτώση του Ολύμπου. Με τον Γκρόβερ στο πλευρό του, ο Πέρσι θα ενώσει τις δυνάμεις του με απρόσμενους συμμάχους, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια προφητεία με ολέθριες συνέπειες.

Στον 3ο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart και Levi Chrisopulos. Η σειρά είναι μια δημιουργία των Rick Riordan και Jonathan E. Steinberg. Executive producers του τρίτου κύκλου είναι οι Steinberg, Dan Shotz και Craig Silverstein, μαζί με τους Rick Riordan, Rebecca Riordan, την Ellen Goldsmith-Vein και τον Jeremy Bell από την The Gotham Group, καθώς και τους Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Sarah Watson και Tamara Becher-Wilkinson, ενώ η Jet Wilkinson είναι executive producer στα δύο τελευταία επεισόδια.

Οι δύο πρώτοι κύκλοι της σειράς «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» είναι τώρα διαθέσιμοι στο Disney+.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές του Hulu «Furious», «Paradise», «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές», τη νέα σειρά «VisionQuest» της Marvel Television αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» των Disney και Pixar, «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm και την ταινία του Hulu «Oasis: Don’t Look Back in Anger».

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.