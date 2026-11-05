Η LG προσφέρει έως 2.000€ cashback με την αγορά τηλεοράσεων LG OLED evo W6

Η LG Electronics, με σταθερή δέσμευση να προσφέρει στους καταναλωτές κορυφαίες εμπειρίες οικιακής ψυχαγωγίας, ανακοινώνει μια νέα προωθητική ενέργεια Cashback για την LG OLED evo W6, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν από επιστροφή χρημάτων έως και €2.000 με την αγορά της τηλεόρασης.1

Η ενέργεια θα ισχύει για αγορές που θα πραγματοποιηθούν από 05 Νοεμβρίου 2026 έως και 12 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους από 6 Δεκεμβρίου έως και τις 31 Μαΐου 20272. Στο πλαίσιο της ενέργειας, οι καταναλωτές που θα αγοράσουν συμμετέχον προϊόν κατά την παραπάνω περίοδο θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση Cashback μέσω της ειδικής online πλατφόρμας της LG και να λάβουν το προβλεπόμενο ποσό επιστροφής χρημάτων μετά την επιτυχή επαλήθευση των στοιχείων τους.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτείται η επισύναψη των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, όπως η απόδειξη λιανικής, καθώς και φωτογραφία του σειριακού αριθμού της τηλεόρασης. Μετά την υποβολή, κάθε αίτηση ελέγχεται και επαληθεύεται από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος και, εφόσον εγκριθεί, το αντίστοιχο ποσό Cashback καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο καταναλωτής.3

Η διαδικασία υποβολής εκπληρώνεται μέσα από την επίσκεψη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της LG: LG Promotion || Cashback

Η LG βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές σε κάθε βήμα της διαδικασίας, παρέχοντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προωθητική ενέργεια, την υποβολή της αίτησης ή την πορεία της επιστροφής χρημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της LG:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00–19:00



Σάββατο: 09:00–15:00



Κυριακές και αργίες: Κλειστά



Γραμμή Επικοινωνίας Καταναλωτών:

210 4800 564 (από σταθερό και κινητό)



801 11 200 900 (από σταθερό)



Οι αναλυτικοί Όροι και Προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας είναι διαθέσιμοι στην ειδική ιστοσελίδα της LG:

https://www.lgcashback.com/gr/OLEDW6/terms

Με τη νέα αυτή ενέργεια, η LG Electronics δίνει ακόμη έναν λόγο στους καταναλωτές να αναβαθμίσουν την οικιακή τους ψυχαγωγία, απολαμβάνοντας την εμπειρία των LG OLED evo W6 και παράλληλα επωφελούμενοι από μια σημαντική επιστροφή χρημάτων.

1 Αφορά τα μοντέλα: OLED 83W6: €2,000 cashback (Επιστροφή χρημάτων) και OLED 77W6: €1,500 cashback (Επιστροφή χρημάτων)

2 Η ενέργεια θα ισχύει για αγορές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των συμμετεχόντων λιανοπωλητών, σύμφωνα με τη σχετική λίστα που περιλαμβάνεται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Η ενέργεια δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές

3 Μετά την έγκριση της αίτησης, το ποσό Cashback καταβάλλεται στον δηλωθέντα λογαριασμό, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.