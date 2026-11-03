Πρώτο ραντεβού: πώς να τον εντυπωσιάσεις χωρίς να υποκριθείς

Το πρώτο ραντεβού έχει συχνά μια μικρή αμηχανία, μαζί με την περιέργεια για τον άνθρωπο που κάθεται απέναντί σου. Δεν χρειάζεται να σχεδιάσεις κάθε ατάκα ούτε να εμφανιστείς σαν μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού σου. Αν θέλεις να τον εντυπωσιάσεις στο πρώτο ραντεβού, η πιο ουσιαστική κίνηση είναι να αφήσεις χώρο για μια αληθινή γνωριμία.

Πρώτο ραντεβού χωρίς ρόλους

Μην προσπαθήσεις να κρύψεις τη συστολή σου, αν έτσι νιώθεις. Μπορείς, όμως, να βοηθήσεις την κουβέντα να προχωρήσει με μια μικρή προσωπική ιστορία ή μια ερώτηση που σου βγαίνει φυσικά. Δεν χρειάζεται να γίνεις ξαφνικά η πιο εξωστρεφής γυναίκα στο τραπέζι. Αρκεί να συμμετέχεις και να μη φορτώνεις στον άλλον όλη την ευθύνη να κρατήσει τη συζήτηση.

Το χιούμορ επίσης βοηθά, αρκεί να σου ταιριάζει. Γέλα όταν κάτι σε διασκεδάζει και πείραξέ τον με καλή διάθεση, χωρίς να πιέζεσαι να αποδείξεις ότι είσαι πάντα κεφάτη. Μια χαλαρή στιγμή μπορεί να κάνει το ραντεβού πιο άνετο, όμως δεν χρειάζεται να προσποιηθείς ότι σου αρέσουν τα αστεία του, αν δεν σου αρέσουν.

Δείξε ενδιαφέρον, χωρίς να πάρεις συνέντευξη

Ρώτησέ τον για όσα αγαπά, τη δουλειά, τα σχέδια ή τα ενδιαφέροντά του και άκου πραγματικά τις απαντήσεις. Μια καλή συζήτηση δεν είναι σειρά από ερωτήσεις. Άφησε τις απαντήσεις του να ανοίξουν καινούργια θέματα και μοιράσου κι εσύ κάτι δικό σου. Η ενεργή ακρόαση και οι ανοιχτές ερωτήσεις μπορούν να βοηθήσουν την επικοινωνία να γίνει πιο ουσιαστική, χωρίς να μετατρέψουν το ραντεβού σε ανάκριση. greatergood.berkeley.edu Psychology Today

Όταν μιλήσεις για σένα, μην κατασκευάσεις μια εντυπωσιακή εικόνα για να κερδίσεις πόντους. Πες τι σου αρέσει πραγματικά, ακόμη κι αν είναι κάτι απλό. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψεις τα πάντα από την πρώτη φορά. Μπορείς να κρατήσεις για αργότερα όσα δεν νιώθεις ακόμη έτοιμη να μοιραστείς.

Η στιγμή του λογαριασμού και το τέλος

Όταν έρθει ο λογαριασμός, πρόσφερε να συμμετάσχεις αν αυτό σε εκφράζει. Δεν υπάρχει ένας κανόνας που να ταιριάζει σε όλους. Μπορείτε να το συζητήσετε απλά, χωρίς να μετατρέψετε την πληρωμή σε τεστ ενδιαφέροντος ή γενναιοδωρίας. Σημασία έχει να νιώθετε και οι δύο άνετα.

Στο τέλος, δεν χρειάζεται να αξιολογήσεις το βράδυ μόνο από το αν θα ακολουθήσει δεύτερο ραντεβού. Ρώτησε τον εαυτό σου αν πέρασες καλά, αν ένιωσες ότι σε άκουσε και αν θέλεις να τον ξαναδείς. Το πρώτο ραντεβού δεν είναι εξέταση που πρέπει να περάσεις. Αν φανείς όπως είσαι, θα έχεις δώσει και στους δυο σας την ευκαιρία να καταλάβετε αν ταιριάζετε. Και αυτό αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε εντυπωσιακή ατάκα.