Nova TV: Η μεγάλη πρεμιέρα «Hamnet», βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και 8 υποψηφιότητες για Oscar στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

Αυτή την Κυριακή 8/11 (22:00) στο Novacinema1 με τους Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn και σκηνοθεσία της Chloe Zhao

Τη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Best Motion Picture» και 8 υποψηφιότητες για Oscar, ρομαντική ταινία «Hamnet» (2025, διάρκειας 120’) με τους Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn και σκηνοθεσία της Chloe Zhao θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 8 Νοεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Στην Αγγλία του 16ου αιώνα, η Άγκνες κι ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ δημιουργούν οικογένεια, ενώ εκείνος εργάζεται στο Λονδίνο. Όταν ο γιος τους πεθαίνει, το πένθος τούς δοκιμάζει κι εμπνέει ένα μεγάλο έργο. Η συνέχεια επί της οθόνης στη Nova TV και στο Novacinema1 την Κυριακή 8/11 (22:00)

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στo Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.