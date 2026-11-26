Οι γιορτές είναι μια καλή αφορμή να βγούμε από το σπίτι και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους μας. Στην Αθήνα, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές, χριστουγεννιάτικα bazaar και μια μεγάλη συναυλία για την αλλαγή του χρόνου. Έτσι, κάθε οικογένεια μπορεί να διαλέξει την έξοδο που ταιριάζει στη διάθεση και στις ηλικίες της.

Μια θεατρική έξοδος με γιορτινή διάθεση

Οι μικροί θεατές μπορούν να συναντήσουν τον πιο γνωστό γκρινιάρη των Χριστουγέννων στην παράσταση «Πώς ο Grinch έκλεψε τα Χριστούγεννα». Το μιούζικαλ ανεβαίνει στο Christmas Theater, στο Γαλάτσι, έως τις 6 Ιανουαρίου και αφηγείται την ιστορία του Grinch και του μικρού κοριτσιού που τον κάνει να δει αλλιώς τις γιορτές. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί σε αρκετές ημερομηνίες και ώρες, οπότε μπορείτε να επιλέξετε εκείνη που εξυπηρετεί την οικογένειά σας.

Για μια διαφορετική μουσικοθεατρική εμπειρία, οι «Ομπρέλες του Χερβούργου» έρχονται στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», από τις 18 έως τις 26 Δεκεμβρίου. Η ιστορία του νεανικού έρωτα που έγινε γνωστή μέσα από τη γαλλική ταινία μπορεί να γίνει αφορμή για μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο με μεγαλύτερα παιδιά ή μόνο με τους μεγάλους της οικογένειας.

Μουσική για διαφορετικές διαθέσεις

Στις 3 Δεκεμβρίου, οι Les Trois Femmes παρουσιάζουν στο Half Note Jazz Club το «Swinging into Christmas», με jazz, swing και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Είναι μια πρόταση για όσους θέλουν να μπουν στο κλίμα των γιορτών μέσα από ζωντανή μουσική.

Στις 12 Δεκεμβρίου, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη φέρνει στο Floyd το «Freezer Christmas Show», ένα χριστουγεννιάτικο live με τραγούδι, χιούμορ και θεατρικότητα. Λίγες μέρες αργότερα, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, η Emma Shapplin εμφανίζεται στο Gazarte για δύο μουσικές βραδιές με τη χαρακτηριστική λυρική της ατμόσφαιρα.

Ανήμερα τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, ο George Zervos και οι Swingin’ Cats παρουσιάζουν στο Gazarte Roof Stage το «Paradiso», ένα διαδραστικό καμπαρέ με ζωντανή μουσική και χορευτές.

Μια βόλτα με γεύση προσφοράς

Τα χριστουγεννιάτικα bazaar συνδυάζουν τη βόλτα με την ευκαιρία να βρούμε δώρα και να στηρίξουμε κοινωνικούς σκοπούς. Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στον Κεραμεικό φιλοξενεί το 26ο Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Bazaar «Οι Φίλοι του Παιδιού», με συμμετοχή πρεσβειών και πάγκους με γλυκά, βιβλία, παιχνίδια και στολίδια.

Από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου, το bazaar των Friends of Monde στο METApolis, στην πλατεία Κλαυθμώνος, προτείνει χειροποίητες δημιουργίες και δώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η δράση στηρίζει σχολείο στο χωριό Μόντε της Ουγκάντας.

Αλλαγή χρόνου στο Σύνταγμα

Για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί το κοινό στην πλατεία Συντάγματος από τις 22:00. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα θα αναλάβουν τη μουσική υποδοχή του 2027. Μια ανοιχτή γιορτή στο κέντρο της πόλης για οικογένειες και παρέες που θέλουν να μετρήσουν μαζί τα τελευταία λεπτά της χρονιάς.

Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων