Την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη στήριξη που δέχτηκε εξέφρασε η Σελίν Ντιόν, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών. Σε ανάρτησή της στο Instagram σήμερα, ευχαρίστησε την οικογένειά της, τους θαυμαστές της και τους ανθρώπους που τη βοήθησαν να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε την επιστροφή της στη σκηνή ένα απίστευτο δώρο και μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωθε έπειτα από μια δύσκολη περίοδο. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ιατρική και προσωπική της ομάδα, αλλά και στους συνεργάτες που εργάστηκαν για τις συναυλίες της.

Όπως έγραψε, η επιστροφή της έγινε δυνατή χάρη σε πολλούς ανθρώπους, των οποίων η συμβολή, μικρή ή μεγάλη, βοήθησε να πραγματοποιηθούν οι εμφανίσεις. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους συνέχισαν να πιστεύουν σε εκείνη και να της δείχνουν την αγάπη τους, στέλνοντας τις ευχές της για τη γιορτινή ημέρα.

Η επιστροφή μετά τη δύσκολη περίοδο

Το 2022 η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον έλεγχο των μυών και συνδέεται με δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η τραγουδίστρια επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις στις 12 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας. Η πρώτη συναυλία της σειράς πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στην Plenitude Arena.