Η προετοιμασία του σπιτιού για τις γιορτές συμπίπτει φέτος με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στρέφει την προσοχή σε όσα καταναλώνουμε και απορρίπτουμε. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, με επίκεντρο την κάλυψη των αναγκών μας με λιγότερους υλικούς πόρους. Ανάμεσα στις προσφορές του Νοεμβρίου και στις αγορές του Δεκεμβρίου, το ξεκαθάρισμα του σπιτιού προσφέρει μια πρακτική αφετηρία.

Το decluttering, το ξεκαθάρισμα δηλαδή των αντικειμένων που δεν χρησιμοποιούνται, μπορεί να γίνει σταδιακά, ένα ντουλάπι κάθε φορά. Η οργάνωση κουζίνας ξεκινά με το άδειασμα και τον καθαρισμό των επιφανειών. Στη συνέχεια ξεχωρίζουν όσα χρειάζονται, όσα επισκευάζονται και όσα μπορούν να δοθούν. Ένα εικοσάλεπτο μπορεί να αφιερωθεί σε ένα μικρό σημείο, χωρίς να αναστατωθεί ολόκληρο το σπίτι. Έτσι, οι νέες αγορές βασίζονται σε πραγματικές ελλείψεις.

Τα στοιχεία δείχνουν γιατί αξίζει να προηγείται ο έλεγχος των αποθεμάτων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το 2024 τα νοικοκυριά παρήγαγαν το 53% των απορριμμάτων τροφίμων στην ΕΕ, περίπου 69 κιλά ανά κάτοικο, συμπεριλαμβανομένων μη βρώσιμων μερών. Στις τροφοθήκες, τα προϊόντα που πρέπει να καταναλωθούν νωρίτερα τοποθετούνται μπροστά. Μια καταγραφή όσων υπάρχουν ήδη προηγείται της λίστας για το γιορτινό τραπέζι.

Ακολουθούν τα συρτάρια, όπου μικρά αντικείμενα καταλήγουν συχνά ανακατεμένα. Τα μαχαιροπίρουνα χωρίζονται από τα εργαλεία μαγειρικής και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται καθημερινά παραμένουν εύκολα προσβάσιμα. Οι κουταλοθήκες βοηθούν στη διατήρηση αυτής της διάταξης, αρκεί τα χωρίσματα να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο. Αν ένα συρτάρι δεν κλείνει άνετα, χρειάζεται να μειωθούν τα αντικείμενα πριν προστεθεί ακόμη μία θήκη. Όσα χρειάζονται μόνο στα μεγάλα τραπέζια μπορούν να συγκεντρωθούν χωριστά, έτοιμα για τις γιορτινές ημέρες.

Η ίδια λογική εφαρμόζεται στα βαθιά ντουλάπια. Κατσαρόλες χωρίς καπάκι, διπλά σκεύη και μικροσυσκευές που έχουν ξεχαστεί στο βάθος χρειάζονται αξιολόγηση πριν αλλάξουν θέση. Όπου η πρόσβαση παραμένει δύσκολη, οι γωνιακοί μηχανισμοί μπορούν να διευκολύνουν την αξιοποίηση του χώρου. Κάθε τέτοια παρέμβαση, ωστόσο, προϋποθέτει έλεγχο διαστάσεων και σωστή τοποθέτηση. Για τα βαριά σκεύη προτιμώνται χαμηλές, προσβάσιμες θέσεις. Τα σκεύη σερβιρίσματος που θα χρειαστούν στα καλέσματα μεταφέρονται προσωρινά πιο μπροστά.

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται η ντουλάπα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η κατανάλωση ενδυμάτων, υποδημάτων και οικιακών κλωστοϋφαντουργικών στην ΕΕ έφτασε τα 19 κιλά ανά κάτοικο το 2022, από 17 κιλά το 2019. Πριν προστεθούν νέα ρούχα, αξίζει να ξεχωρίσουν όσα φοριούνται, όσα χρειάζονται επιδιόρθωση και όσα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλους. Οι παντελονοθήκες βοηθούν να φαίνονται και να βρίσκονται εύκολα τα ρούχα, αντί να χάνονται πίσω από στοίβες.

Στη συνέχεια οργανώνονται τα αξεσουάρ και τα πανωφόρια. Οι κρεμάστρες καλό είναι να μη φορτώνονται με πολλά ρούχα, ενώ ζώνες και γραβάτες συγκεντρώνονται σε ξεχωριστές θέσεις. Είναι χρήσιμο να μείνουν και ορισμένες κενές θέσεις για τα παλτά των επισκεπτών. Έτσι, όταν αρχίσουν τα καλέσματα, η φιλοξενία δεν απαιτεί να μεταφερθούν βιαστικά ρούχα και τσάντες πάνω στα κρεβάτια.

Στην είσοδο, προτεραιότητα έχουν τα παπούτσια της εποχής και ένα καθαρό πέρασμα. Τα ζευγάρια που δεν χρησιμοποιούνται μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον αποθηκευτικό χώρο, αφού καθαριστούν και στεγνώσουν. Οι παπουτσοθήκες οργανώνονται με βάση την πραγματική καθημερινότητα του σπιτιού, αφήνοντας λίγο διαθέσιμο χώρο για τις ημέρες με περισσότερους επισκέπτες.

Στους υπόλοιπους αποθηκευτικούς χώρους, κάθε επίπεδο στα συστήματα ραφιών μπορεί να εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη χρήση. Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια συγκεντρώνονται μαζί, τα υλικά συσκευασίας αποκτούν μία θέση και τα λευκά είδη παραμένουν προσβάσιμα. Μια απλή ετικέτα στο κουτί εξοικονομεί αναζήτηση. Παράλληλα, μένει ελεύθερο ένα μικρό τμήμα για δώρα και προσωρινές ανάγκες, ώστε να μη γεμίσουν οι επιφάνειες του σαλονιού.

Τέλος, η οργάνωση περιλαμβάνει και όσα βγαίνουν από το σπίτι. Οι κάδοι απορριμμάτων τοποθετούνται ώστε να διευκολύνουν τον διαχωρισμό των υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του δήμου. Οι σακούλες δώρων και τα κουτιά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κρατιούνται σε συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να συγκεντρώνονται περισσότερα από όσα είναι πιθανό να χρειαστούν. Τα λειτουργικά αντικείμενα που προορίζονται για δωρεά παραδίδονται εγκαίρως, για να μη δημιουργήσουν μια νέα μόνιμη στοίβα.

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται με μια σύντομη καθημερινή επαναφορά των αντικειμένων στη θέση τους και έναν έλεγχο πριν από κάθε αγορά. Το ζητούμενο είναι ένα σπίτι που εξυπηρετεί τους ανθρώπους του και υποδέχεται άνετα τους καλεσμένους. Όσο πιο εύκολα γνωρίζουμε τι έχουμε και πού βρίσκεται, τόσο πιο εύκολα προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές χωρίς περιττές αγορές.