Μπορεί κάποια στιγμή να ακούσεις τον εαυτό σου να φωνάζει και να αναρωτηθείς πώς έφτασες ως εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς το παιδί σου ή ότι είσαι κακός γονιός. Συχνά σημαίνει πως έχεις εξαντληθεί και προσπαθείς να καλύψεις περισσότερες ανάγκες απ’ όσες αντέχεις εκείνη τη στιγμή. Η κούραση, το άγχος, η μοναξιά, οι οικονομικές δυσκολίες και η πίεση να τα κάνεις όλα σωστά μπορούν να συσσωρευτούν. Οι συμβουλές για την ανατροφή έχουν αξία, αλλά δύσκολα εφαρμόζονται όταν νιώθεις ήδη στα όριά σου. Αντί να κατηγορείς αμέσως τον εαυτό σου, προσπάθησε να καταλάβεις τι προηγήθηκε και τι χρειάζεσαι.

Το σώμα σου μπορεί να σε προειδοποιήσει

Η ψυχραιμία συνήθως δεν χάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί να προηγηθούν μικρά σημάδια: σφίγγεις το σαγόνι, αναπνέεις πιο γρήγορα, σε ενοχλούν οι δυνατοί ήχοι ή η γκρίνια του παιδιού μοιάζει δυσανάλογα δύσκολη να αντέξεις. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να δείχνουν ότι έχεις υπερφορτωθεί.

Αν τις αναγνωρίσεις, έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια παύση πριν αντιδράσεις. Πάτησε καλά τα πόδια στο πάτωμα, χαμήλωσε τη φωνή σου και πάρε μερικές αργές αναπνοές. Δοκίμασε να πεις μέσα σου τι αισθάνεσαι, όπως «είμαι πολύ κουρασμένος» ή «έχω εκνευριστεί». Το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται, αλλά η παύση σού δίνει λίγο χώρο για να αποφασίσεις πώς θέλεις να απαντήσεις.

Η υπομονή χρειάζεται στήριξη

Όταν έχεις εξαντληθεί, το «κάνε υπομονή» δεν βοηθά ιδιαίτερα. Η διαχείριση του θυμού δεν εξαρτάται μόνο από τη θέλησή σου ή από το αν γνωρίζεις τις σωστές τεχνικές. Χρειάζεσαι και πρακτική υποστήριξη, χρόνο για ξεκούραση και ανθρώπους που θα σε ακούσουν χωρίς να σε κρίνουν.

Αν οι εκρήξεις θυμού συμβαίνουν συχνά, είναι έντονες ή σε φοβίζουν, μπορεί να σε βοηθήσει μια συζήτηση με ειδικό ψυχικής υγείας. Μαζί του μπορείς να εξερευνήσεις τι πυροδοτεί αυτές τις αντιδράσεις και αν συνδέονται με εμπειρίες ή πεποιθήσεις που έχεις για τον θυμό, την υπακοή και το τι σημαίνει να είσαι καλός γονιός. Το να ζητήσεις βοήθεια είναι ένας τρόπος να φροντίσεις και τον εαυτό σου και την οικογένειά σου.

Το παιδί χρειάζεται να δει πώς διορθώνουμε ένα λάθος

Κανένας γονιός δεν παραμένει πάντα ήρεμος. Εκείνο που έχει σημασία είναι και το πώς θα σταθείς απέναντι στο παιδί μετά από ένα ξέσπασμα. Μπορείς να του μιλήσεις ήρεμα, να αναγνωρίσεις ότι φώναξες και να ζητήσεις συγγνώμη, χωρίς να του φορτώσεις την ευθύνη.

Μια ειλικρινής επανόρθωση δείχνει στο παιδί ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, αλλά μπορούν να τα αναγνωρίσουν και να προσπαθήσουν να τα διορθώσουν. Έπειτα, σκέψου τι συνέβη πριν από το ξέσπασμα. Είχες ξεκουραστεί; Είχες αναλάβει περισσότερα απ’ όσα μπορούσες; Χρειαζόσουν βοήθεια που δεν ζήτησες; Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να μετατρέψουν την ενοχή σε κάτι χρήσιμο: σε καλύτερη κατανόηση του εαυτού σου.

Η γονεϊκότητα δοκιμάζει τις αντοχές σου και φέρνει στην επιφάνεια προσδοκίες και ευαισθησίες που ίσως δεν είχες προσέξει. Όταν χάνεις την ψυχραιμία σου, προσπάθησε να ακούσεις τι μπορεί να σου δείχνει αυτή η ένταση. Ίσως χρειάζεσαι περισσότερο ύπνο, βοήθεια στις καθημερινές υποχρεώσεις, σαφέστερα όρια ή κάποιον να μιλήσεις.

Η αυτοφροντίδα δεν σε απομακρύνει από το παιδί σου. Μπορεί να σε βοηθήσει να επιστρέφεις κοντά του με περισσότερη ηρεμία και προσοχή. Δεν χρειάζεται να είσαι αλάνθαστος. Μπορείς να δείξεις στο παιδί σου πώς ένας άνθρωπος αναγνωρίζει τη συμπεριφορά του, αναλαμβάνει την ευθύνη και προσπαθεί να αλλάξει.